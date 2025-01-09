«Отпусти народ Мой!» — это книга-манифест, посвященная одному из самых масштабных событий современной истории. Том Хесс исследует многовековую борьбу еврейского народа за право вернуться в Израиль, проводя параллели между древним Исходом из Египта и современным собиранием народа со всех концов земли.

Том Хесс – Отпусти народ Мой! - Борьба еврейского народа за возвращение в Израиль

Jerusalem: House of Prayer for All Nations, 1988. – 174 с.

Том Хесс – Отпусти народ Мой! – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

1. Борьба американских евреев за исход в Израиль

2. Цивилизации, предупрежденные о предстоящей каре

3. Предостережение о надвигающихся на Америку карах

4. Возрождение и восстановление Иерусалима и Израиля

5. Советские евреи жили в плену у коммунизма

6. Нью-Йорк и Америка - сердце Вавилона

7. Американские евреи: в плену у материализма

8. Евреи и христианский сионизм

9. Христиане: время молиться, время предостерегать, и время помогать

10. “Яви себя, о Сион!” Беги от дочери Вавилона!

Приложение А. Отрывки из библейских текстов

Приложение Б. Документы

Приложение Г. Дополнение 1992 года

Приложение В. Оценка еврейского населения по континентам и главным географическим регионам,1982 и 1984 гг