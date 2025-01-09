Хесс - Отпусти народ Мой!
«Отпусти народ Мой!» — это книга-манифест, посвященная одному из самых масштабных событий современной истории. Том Хесс исследует многовековую борьбу еврейского народа за право вернуться в Израиль, проводя параллели между древним Исходом из Египта и современным собиранием народа со всех концов земли.
Том Хесс – Отпусти народ Мой! - Борьба еврейского народа за возвращение в Израиль
Jerusalem: House of Prayer for All Nations, 1988. – 174 с.
Том Хесс – Отпусти народ Мой! – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
1. Борьба американских евреев за исход в Израиль
2. Цивилизации, предупрежденные о предстоящей каре
3. Предостережение о надвигающихся на Америку карах
4. Возрождение и восстановление Иерусалима и Израиля
5. Советские евреи жили в плену у коммунизма
6. Нью-Йорк и Америка - сердце Вавилона
7. Американские евреи: в плену у материализма
8. Евреи и христианский сионизм
9. Христиане: время молиться, время предостерегать, и время помогать
10. “Яви себя, о Сион!” Беги от дочери Вавилона!
Приложение А. Отрывки из библейских текстов
Приложение Б. Документы
Приложение Г. Дополнение 1992 года
Приложение В. Оценка еврейского населения по континентам и главным географическим регионам,1982 и 1984 гг
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