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Хесс - Отпусти народ Мой!

Хесс - Отпусти народ Мой!
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Отпусти народ Мой!» — это книга-манифест, посвященная одному из самых масштабных событий современной истории. Том Хесс исследует многовековую борьбу еврейского народа за право вернуться в Израиль, проводя параллели между древним Исходом из Египта и современным собиранием народа со всех концов земли.

Том Хесс – Отпусти народ Мой! - Борьба еврейского народа за возвращение в Израиль

Jerusalem: House of Prayer for All Nations, 1988. – 174 с.

Том Хесс – Отпусти народ Мой! – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

  • 1. Борьба американских евреев за исход в Израиль

  • 2. Цивилизации, предупрежденные о предстоящей каре

  • 3. Предостережение о надвигающихся на Америку карах

  • 4. Возрождение и восстановление Иерусалима и Израиля

  • 5. Советские евреи жили в плену у коммунизма

  • 6. Нью-Йорк и Америка - сердце Вавилона

  • 7. Американские евреи: в плену у материализма

  • 8. Евреи и христианский сионизм

  • 9. Христиане: время молиться, время предостерегать, и время помогать

  • 10. “Яви себя, о Сион!” Беги от дочери Вавилона!

Приложение А. Отрывки из библейских текстов

Приложение Б. Документы

Приложение Г. Дополнение 1992 года

Приложение В. Оценка еврейского населения по континентам и главным географическим регионам,1982 и 1984 гг

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Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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