Хессион - Под знаком Голгофы
Я считаю, что книга «Под знаком Голгофы» — одна из наиболее значительных и ценных в методическом отношении книг в истории церкви. Сотни тысяч экземпляров этой книги разошлись по всему миру на десятках языков. Я имел удовольствие быть близким другом Роя Хессиона и видел, как он воплощает свои идеи в жизнь. Я убежден, что теперь, когда мы приближаемся к 2000 году, эта книга актуальна, как никогда.
На чтение потребуется всего несколько часов, но это зарядит энергией на всю жизнь и приведет к победе. Ее лучше читать медленно и самозабвенно. Постарайтесь, пожалуйста, достать несколько дополнительных экземпляров и передать их своим знакомым. Когда вы придете к победе, то обнаружите поразительные результаты.
Джордж Вервер. 1995.
Рой Хессион - Под знаком Голгофы
Пер. с англ. СПб.: «Мирт», 1999. 88 с.
ISBN: 5-88869-053-8
Рой Хессион - Под знаком Голгофы - Оглавление
- Предисловие
- Введение
- Сокрушенность
- Преисполненные чаши
- Путь общения
- Святой путь
- Голубь и Агнец
- Возрождение в семье
- Сучок и бревно
- Вы готовы стать слугой?
- Сила крови Агнца
- Отстаивать свою невиновность?
- Сорок лет в пути. Интервью с автором
- Примечания
Рой Хессион - Под знаком Голгофы - Введение
Эта книга была впервые опубликована в феврале 1950 года. Теперь, по прошествии стольких лет, я более чем когда-либо убежден, что истины, выраженные в ней, составляют самую суть всех движений за возрождение веры, через которые Бог призывает Свою Церковь к новой жизни в час ее истощения и оскудения. Движение за возрождение веры — это не просто воспоминание о славном прошлом, это то, что происходит сегодня в разных странах мира.
Разумеется, внешние проявления этого движения различны, но его внутреннее, вечное содержание всегда неизменно — это новый опыт осуждения греха, новое понимание креста Иисуса и спасения, новое стремление к смирению, покаянию, исповеди и обновлению; это радостное переживание того, как сила Иисусовой крови полностью очищает от греха, восстанавливая и исцеляя все то, что разрушил и уничтожил грех; это новое восприятие полноты Святого Духа и Его способности осуществлять Свою работу через Своих людей; наконец, это новое собирание заблудших вокруг Иисуса.
Поскольку это происходит сейчас в различных странах мира, эти страницы особенно актуальны для современного читателя, и я надеюсь, что они — благословением Божьим — помогут многим прийти к кресту и с признанием своей опустошенности и несостоятельности доказать свою готовность к возрождению.
Из предисловия Роя Хессиона, написанного в январе 1988 г.
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