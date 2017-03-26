Я считаю, что книга «Под знаком Голгофы» — одна из наиболее значительных и ценных в методическом отношении книг в истории церкви. Сотни тысяч экземпляров этой книги разошлись по всему миру на десятках языков. Я имел удовольствие быть близким другом Роя Хессиона и видел, как он воплощает свои идеи в жизнь. Я убежден, что теперь, когда мы приближаемся к 2000 году, эта книга актуальна, как никогда.

На чтение потребуется всего несколько часов, но это зарядит энергией на всю жизнь и приведет к победе. Ее лучше читать медленно и самозабвенно. Постарайтесь, пожалуйста, достать несколько дополнительных экземпляров и передать их своим знакомым. Когда вы придете к победе, то обнаружите поразительные результаты.

Джордж Вервер. 1995.

Рой Хессион - Под знаком Голгофы

Пер. с англ. СПб.: «Мирт», 1999. 88 с.

ISBN: 5-88869-053-8

Рой Хессион - Под знаком Голгофы - Оглавление

Предисловие

Введение

Сокрушенность

Преисполненные чаши

Путь общения

Святой путь

Голубь и Агнец

Возрождение в семье

Сучок и бревно

Вы готовы стать слугой?

Сила крови Агнца

Отстаивать свою невиновность?

Сорок лет в пути. Интервью с автором

Примечания

Рой Хессион - Под знаком Голгофы - Введение

Эта книга была впервые опубликована в феврале 1950 года. Теперь, по прошествии стольких лет, я более чем когда-либо убежден, что истины, выраженные в ней, составляют самую суть всех движений за возрождение веры, через которые Бог призывает Свою Церковь к новой жизни в час ее истощения и оскудения. Движение за возрождение веры — это не просто воспоминание о славном прошлом, это то, что происходит сегодня в разных странах мира.

Разумеется, внешние проявления этого движения различны, но его внутреннее, вечное содержание всегда неизменно — это новый опыт осуждения греха, новое понимание креста Иисуса и спасения, новое стремление к смирению, покаянию, исповеди и обновлению; это радостное переживание того, как сила Иисусовой крови полностью очищает от греха, восстанавливая и исцеляя все то, что разрушил и уничтожил грех; это новое восприятие полноты Святого Духа и Его способности осуществлять Свою работу через Своих людей; наконец, это новое собирание заблудших вокруг Иисуса.

Поскольку это происходит сейчас в различных странах мира, эти страницы особенно актуальны для современного читателя, и я надеюсь, что они — благословением Божьим — помогут многим прийти к кресту и с признанием своей опустошенности и несостоятельности доказать свою готовность к возрождению.

Из предисловия Роя Хессиона, написанного в январе 1988 г.