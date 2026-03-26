Вы действительно хотите быть свободными и счастливыми или испытываете болезненную привязанность к своим неудачам? Многие люди именно привязаны к несчастью, но они либо не осознают этого, либо не знают, что делать в такой ситуации. В этом и заключается проблема: мужчины и женщины, запрограммированные обществом верить в то, что счастье, любовь и свободу можно достичь только через власть и материальные ценности, утратили то единственное, что имеет значение: самих себя. К сожалению, многие из них никогда не узнают правду о том, кто они есть, о том, «кто такой человек, который живет", человек без ярлыков, данных ему миром.

Росс Хевн - Духовные практики ниндзя: Постижение внутренней свободы

Пер. с англ. - СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2008. - 208 с.

ISBN 978-5-88503-749-5

Росс Хевн - Духовные практики ниндзя: Постижение внутренней свободы - Содержание

От автора

Благодарности

Вступительное слово. Четверо Врат, ведущих к свободе

Преамбула. История

Введение. Кто такие НИНД3Я

Глава первая. В отваге - гениальность. Знакомство с бытием

Начало путешествия

Инициация

Бессмысленный мир

Процессы и техники, использованные в этой книге

Глава вторая. Карта Четырех Врат

Влюбленный, Искатель, Maг, Воин Души, Мистик - пять архетипических энергий

Влюбленный

Искатель

Maг

Воин Души

Мистик

Начало путешествия, приближение к Вратам

Страх. Врата Влюбленного

Сила. Врата Искателя

Смятение. Врата Мага

Усталость души. Врата Воина Души

Лицом к лицу со страхом. Хождение по огню

Глава третья. Ка (Огонь). Влюбленный встречается со страхом

Источник беспокойства

Источник страха

Упражнение 1 . Сибо. Путешествие к зачатию

Утроба как колыбель страха

Глава четвертая. Страх, свободная воля и свобода

Что есть страх

Упражнение 2. Вагами. Описание себя

Наш первый основополагающий страх

Упражнение З . Встреча с первым страхом

Наш второй основополагающий страх

Страх - это просто характеристика

Тай сабаки - правда тела

Упражнение 4. Кинэсиородзи - исследование правды тела

Глава пятая. Инициация Втобленного. Прогораиие насквозь

Техники преодоления страха

Время действовать

Обучение боевому искусству

Упражнение 5. Наставник, помогающий преодолеть страх

Упражнение 6. Тямбара. Играем роль в театре абсурда

Дзюмондзи-но камаз. Движение Огня

Упражнение 7. Движение Огня

Огонь - первый союзник

Упражнение 8. Инвентаризация: сжигание прошлого

Упражнение 9. Дыхание Огня

Дышание водой

Глава шестая. Суй (Вода). Мечты о cилe и поиск, который ведет Искатель

О природе силы

Миф о силе

Где находится сила

Как мы живем по сценарию

Дзюбаку. Изучаем семейные мифы и проклятия на примере конкретного случая

Упражнение 1 О. Миссия вашей жизни

Глава седьмая. Инициация Искателя

Техники возвращения силы и обретения цели

Мелкие Тhраны

Упражнение 11 . Люди, которые давят на наши болевые точки

Потеря силы и ее возвращение

Упражнение 12. Разрыв связей с прошлым

Что плохого может случиться

Упражнение 13. Наихудший сценарий

Вода - второй союзник

Упражнение 14. Осмысление эмоций

Итимондзи-но камаз. Движение Воды

Упражнение 15. Постижение текучести вещей при помощи созерцания облаков и упражнения •дыхание Воды

Без следа

Глава восьмая. Фу (Воздух). Встреча Мага со смятением

Вера против систины

Правда об истине

Можно ли довеверять своим глазам

Вы ненадежный: свидетель

сЧто если• и ограничивающие убеждения

Упражнение 16. Конпаку. Встреча с душой

Глава девятая. Инициация Maгa. Освобождение от смятения

Техника обретения ясности

Упражнение 17. Две дороzи

Избавление от привычек

Упражнение 18. Ломка привычек

Отказ

Упражнение 19. Западни прошлого

Гири и бусидо. Безупречность

Воинский: кодекс видения

Упражнение 20. Составление кодекса бусидо

Воздух - третий союзник

Хира-но камаз. Движение Воздуха

Дыхание Воздуха (карумидзюи,у

Познание Земли

Глава десятая. il (Земля). Душевная устмость Воина

Как ускользнуть от длинных рук сна

Смысл страдания

Дыхание

Сделайте смерть своим советником

Упражнение 21 . Анкокутоси дзюи,у. Лишенный жизни

Ками-дама - место поклонения равновесию

Северный: стол

Упражнение 22. Создание активной ками-дама

Жизненная стратегия

Контролируем свои причуды

Глава одиннадцатая. Инициация Воина Дуmи. Сохранение осознанности

Техники преодоления усталости души

Земля в вашей крови

Упражнение 23 . Воссоединение

Упражнение 24. Медитация с земными камнями

Потеря души

Исцеление души

Очищающее душу дыхание

Упражнение 25. Восстановление души

Сидзэн-но камаз. Движение Земли

Дыхание Земли

Делаем свою жизнь формой искусства

Глава двенадцатая. Ку (Пустота). Движение по спирали в Пустоту

Становимся Мистиком и Старейшиной

Прикосновение к Пустоте

Упражнение 26. Вы - все сущее

Становимся своим изначальным Я

Внутреннее знание

Упражнение 27. Слушаем свое изначальное Я

Ку (Пустота). Универсальный опыт свободы

Упражнение 28. Кудзи-ин для Пустоты

Возвращение к первым вопросам

Упражнение 29. Ищем свою песню

Благословение

