Вы действительно хотите быть свободными и счастливыми или испытываете болезненную привязанность к своим неудачам? Многие люди именно привязаны к несчастью, но они либо не осознают этого, либо не знают, что делать в такой ситуации. В этом и заключается проблема: мужчины и женщины, запрограммированные обществом верить в то, что счастье, любовь и свободу можно достичь только через власть и материальные ценности, утратили то единственное, что имеет значение: самих себя. К сожалению, многие из них никогда не узнают правду о том, кто они есть, о том, «кто такой человек, который живет", человек без ярлыков, данных ему миром.
Росс Хевн - Духовные практики ниндзя: Постижение внутренней свободы
Пер. с англ. - СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2008. - 208 с.
ISBN 978-5-88503-749-5
Росс Хевн - Духовные практики ниндзя: Постижение внутренней свободы - Содержание
От автора
Благодарности
Вступительное слово. Четверо Врат, ведущих к свободе
Преамбула. История
Введение. Кто такие НИНД3Я
Глава первая. В отваге - гениальность. Знакомство с бытием
Начало путешествия
Инициация
Бессмысленный мир
Процессы и техники, использованные в этой книге
Глава вторая. Карта Четырех Врат
Влюбленный, Искатель, Maг, Воин Души, Мистик - пять архетипических энергий
Влюбленный
Искатель
Maг
Воин Души
Мистик
Начало путешествия, приближение к Вратам
Страх. Врата Влюбленного
Сила. Врата Искателя
Смятение. Врата Мага
Усталость души. Врата Воина Души
Лицом к лицу со страхом. Хождение по огню
Глава третья. Ка (Огонь). Влюбленный встречается со страхом
Источник беспокойства
Источник страха
Упражнение 1 . Сибо. Путешествие к зачатию
Утроба как колыбель страха
Глава четвертая. Страх, свободная воля и свобода
Что есть страх
Упражнение 2. Вагами. Описание себя
Наш первый основополагающий страх
Упражнение З . Встреча с первым страхом
Наш второй основополагающий страх
Страх - это просто характеристика
Тай сабаки - правда тела
Упражнение 4. Кинэсиородзи - исследование правды тела
Глава пятая. Инициация Втобленного. Прогораиие насквозь
Техники преодоления страха
Время действовать
Обучение боевому искусству
Упражнение 5. Наставник, помогающий преодолеть страх
Упражнение 6. Тямбара. Играем роль в театре абсурда
Дзюмондзи-но камаз. Движение Огня
Упражнение 7. Движение Огня
Огонь - первый союзник
Упражнение 8. Инвентаризация: сжигание прошлого
Упражнение 9. Дыхание Огня
Дышание водой
Глава шестая. Суй (Вода). Мечты о cилe и поиск, который ведет Искатель
О природе силы
Миф о силе
Где находится сила
Как мы живем по сценарию
Дзюбаку. Изучаем семейные мифы и проклятия на примере конкретного случая
Упражнение 1 О. Миссия вашей жизни
Глава седьмая. Инициация Искателя
Техники возвращения силы и обретения цели
Мелкие Тhраны
Упражнение 11 . Люди, которые давят на наши болевые точки
Потеря силы и ее возвращение
Упражнение 12. Разрыв связей с прошлым
Что плохого может случиться
Упражнение 13. Наихудший сценарий
Вода - второй союзник
Упражнение 14. Осмысление эмоций
Итимондзи-но камаз. Движение Воды
Упражнение 15. Постижение текучести вещей при помощи созерцания облаков и упражнения •дыхание Воды
Без следа
Глава восьмая. Фу (Воздух). Встреча Мага со смятением
Вера против систины
Правда об истине
Можно ли довеверять своим глазам
Вы ненадежный: свидетель
сЧто если• и ограничивающие убеждения
Упражнение 16. Конпаку. Встреча с душой
Глава девятая. Инициация Maгa. Освобождение от смятения
Техника обретения ясности
Упражнение 17. Две дороzи
Избавление от привычек
Упражнение 18. Ломка привычек
Отказ
Упражнение 19. Западни прошлого
Гири и бусидо. Безупречность
Воинский: кодекс видения
Упражнение 20. Составление кодекса бусидо
Воздух - третий союзник
Хира-но камаз. Движение Воздуха
Дыхание Воздуха (карумидзюи,у
Познание Земли
Глава десятая. il (Земля). Душевная устмость Воина
Как ускользнуть от длинных рук сна
Смысл страдания
Дыхание
Сделайте смерть своим советником
Упражнение 21 . Анкокутоси дзюи,у. Лишенный жизни
Ками-дама - место поклонения равновесию
Северный: стол
Упражнение 22. Создание активной ками-дама
Жизненная стратегия
Контролируем свои причуды
Глава одиннадцатая. Инициация Воина Дуmи. Сохранение осознанности
Техники преодоления усталости души
Земля в вашей крови
Упражнение 23 . Воссоединение
Упражнение 24. Медитация с земными камнями
Потеря души
Исцеление души
Очищающее душу дыхание
Упражнение 25. Восстановление души
Сидзэн-но камаз. Движение Земли
Дыхание Земли
Делаем свою жизнь формой искусства
Глава двенадцатая. Ку (Пустота). Движение по спирали в Пустоту
Становимся Мистиком и Старейшиной
Прикосновение к Пустоте
Упражнение 26. Вы - все сущее
Становимся своим изначальным Я
Внутреннее знание
Упражнение 27. Слушаем свое изначальное Я
Ку (Пустота). Универсальный опыт свободы
Упражнение 28. Кудзи-ин для Пустоты
Возвращение к первым вопросам
Упражнение 29. Ищем свою песню
Благословение
