Хевн - Духовные практики ниндзя

Хевн - Духовные практики ниндзя
Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Вы действительно хотите быть свободными и счастливыми или испытываете болезненную привязанность к своим неудачам? Многие люди именно привязаны к несчастью, но они либо не осознают этого, либо не знают, что делать в такой ситуации. В этом и заключается проблема: мужчины и женщины, запрограммированные обществом верить в то, что счастье, любовь и свободу можно достичь только через власть и материальные ценности, утратили то единственное, что имеет значение: самих себя. К сожалению, многие из них никогда не узнают правду о том, кто они есть, о том, «кто такой человек, который живет", человек без ярлыков, данных ему миром.

Росс Хевн - Духовные практики ниндзя: Постижение внутренней свободы

Пер. с англ. - СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2008. - 208 с.

ISBN 978-5-88503-749-5

Росс Хевн - Духовные практики ниндзя: Постижение внутренней свободы - Содержание

  • От автора

  • Благодарности

  • Вступительное слово. Четверо Врат, ведущих к свободе

  • Преамбула. История

  • Введение. Кто такие НИНД3Я

Глава первая. В отваге - гениальность. Знакомство с бытием

  • Начало путешествия

  • Инициация

  • Бессмысленный мир

  • Процессы и техники, использованные в этой книге

Глава вторая. Карта Четырех Врат

  • Влюбленный, Искатель, Maг, Воин Души, Мистик - пять архетипических энергий

  • Влюбленный

  • Искатель

  • Maг

  • Воин Души

  • Мистик

  • Начало путешествия, приближение к Вратам

  • Страх. Врата Влюбленного

  • Сила. Врата Искателя

  • Смятение. Врата Мага

  • Усталость души. Врата Воина Души

  • Лицом к лицу со страхом. Хождение по огню

Глава третья. Ка (Огонь). Влюбленный встречается со страхом

  • Источник беспокойства

  • Источник страха

  • Упражнение 1 . Сибо. Путешествие к зачатию

  • Утроба как колыбель страха

Глава четвертая. Страх, свободная воля и свобода

  • Что есть страх

  • Упражнение 2. Вагами. Описание себя

  • Наш первый основополагающий страх

  • Упражнение З . Встреча с первым страхом

  • Наш второй основополагающий страх

  • Страх - это просто характеристика

  • Тай сабаки - правда тела

  • Упражнение 4. Кинэсиородзи - исследование правды тела

Глава пятая. Инициация Втобленного. Прогораиие насквозь

  • Техники преодоления страха

  • Время действовать

  • Обучение боевому искусству

  • Упражнение 5. Наставник, помогающий преодолеть страх

  • Упражнение 6. Тямбара. Играем роль в театре абсурда

  • Дзюмондзи-но камаз. Движение Огня

  • Упражнение 7. Движение Огня

  • Огонь - первый союзник

  • Упражнение 8. Инвентаризация: сжигание прошлого

  • Упражнение 9. Дыхание Огня

  • Дышание водой

Глава шестая. Суй (Вода). Мечты о cилe и поиск, который ведет Искатель

  • О природе силы

  • Миф о силе

  • Где находится сила

  • Как мы живем по сценарию

  • Дзюбаку. Изучаем семейные мифы и проклятия на примере конкретного случая

  • Упражнение 1 О. Миссия вашей жизни

Глава седьмая. Инициация Искателя

  • Техники возвращения силы и обретения цели

  • Мелкие Тhраны

  • Упражнение 11 . Люди, которые давят на наши болевые точки

  • Потеря силы и ее возвращение

  • Упражнение 12. Разрыв связей с прошлым

  • Что плохого может случиться

  • Упражнение 13. Наихудший сценарий

  • Вода - второй союзник

  • Упражнение 14. Осмысление эмоций

  • Итимондзи-но камаз. Движение Воды

  • Упражнение 15. Постижение текучести вещей при помощи созерцания облаков и упражнения •дыхание Воды

  • Без следа

Глава восьмая. Фу (Воздух). Встреча Мага со смятением

  • Вера против систины

  • Правда об истине

  • Можно ли довеверять своим глазам

  • Вы ненадежный: свидетель

  • сЧто если• и ограничивающие убеждения

  • Упражнение 16. Конпаку. Встреча с душой

Глава девятая. Инициация Maгa. Освобождение от смятения

  • Техника обретения ясности

  • Упражнение 17. Две дороzи

  • Избавление от привычек

  • Упражнение 18. Ломка привычек

  • Отказ

  • Упражнение 19. Западни прошлого

  • Гири и бусидо. Безупречность

  • Воинский: кодекс видения

  • Упражнение 20. Составление кодекса бусидо

  • Воздух - третий союзник

  • Хира-но камаз. Движение Воздуха

  • Дыхание Воздуха (карумидзюи,у

  • Познание Земли

Глава десятая. il (Земля). Душевная устмость Воина

  • Как ускользнуть от длинных рук сна

  • Смысл страдания

  • Дыхание

  • Сделайте смерть своим советником

  • Упражнение 21 . Анкокутоси дзюи,у. Лишенный жизни

  • Ками-дама - место поклонения равновесию

  • Северный: стол

  • Упражнение 22. Создание активной ками-дама

  • Жизненная стратегия

  • Контролируем свои причуды

Глава одиннадцатая. Инициация Воина Дуmи. Сохранение осознанности

  • Техники преодоления усталости души

  • Земля в вашей крови

  • Упражнение 23 . Воссоединение

  • Упражнение 24. Медитация с земными камнями

  • Потеря души

  • Исцеление души

  • Очищающее душу дыхание

  • Упражнение 25. Восстановление души

  • Сидзэн-но камаз. Движение Земли

  • Дыхание Земли

  • Делаем свою жизнь формой искусства

Глава двенадцатая. Ку (Пустота). Движение по спирали в Пустоту

  • Становимся Мистиком и Старейшиной

  • Прикосновение к Пустоте

  • Упражнение 26. Вы - все сущее

  • Становимся своим изначальным Я

  • Внутреннее знание

  • Упражнение 27. Слушаем свое изначальное Я

  • Ку (Пустота). Универсальный опыт свободы

  • Упражнение 28. Кудзи-ин для Пустоты

  • Возвращение к первым вопросам

  • Упражнение 29. Ищем свою песню

  • Благословение

Семинары, книги, кассеты и путешествия Росса Хевна

Отзывы о книге •духовные практики ниндзя

