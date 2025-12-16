Хейдон - Теомагия, или Храм мудрости

Бог, творец всех вещей из Хаоса, которым являлись тела падших ангелов, создал Землю, которая разделена на двенадцать равных частей, которые управляются двенадцатью сотворёнными Идеями, наделяющими силой и оказывающими влияние на семерых Владык над всеми вещами, созданными под Солнцем, и эти силы или влияния мы обретаем следующим образом и способом — через шестнадцать Знаков, и они также показывают нам все вещи прошлого, настоящего и грядущего.

Вам стоит отметить, что когда рисующий создаёт свой Знак, он обрамляет его отметками; ему необходимо сделать четыре — первая линия отметок подобна четырём пальцам левой руки, не считая отметки, так, чтобы приходилось как минимум шестнадцать на каждый палец, и таким образом обрамляешь все остальные линии отметок до количества шестнадцати, и ты не должен помещать свою руку на лист до тех пор, пока ты не сделаешь шестнадцать линий, всегда помня об этом в своём сердце, перемещая руку во время создания изображения и понимая, что первая линия соотносится с огнём, вторая — с воздухом, третья — с водой, четвёртая — с землёй, и также, что все эти отметки символизируют одну Идею, и все эти линии являются элементами: и все первые четыре линии являются первым элементом, Огнём; вторые четыре — вторым элементом, Воздухом; третьи четыре — третьим элементом, Водой; четыре последние линии — четвёртым элементом, Землёй; линии также соотносятся с четырьмя концами света, а именно востоком, западом, севером, югом, управляемых четырьмя могучими ангелами.

И здесь Идея соприкасается и сливается со Знаком, созданным нами, и, естественно, это лишь покров или облачение Божественной Идеи, которая является Незримым Творящим Духом, но всё это будет более подробно разъяснено в подходящем месте после того, как мы поговорим о семи Управителях Мира. И это Искусство должно быть получено через некую тонкую силу. И все художники говорят и все розенкрейцеры демонстрируют, что она является двоякой, и одна сторона состоит из религии и церемоний, и, следовательно, они также будут проецироваться этим искусством через создание знаков на бумаге; розенкрейцеры также полагают, что рука создающего или трудящегося наиболее сильно движима и направляема Идеей, либо Гением, когда они восходят и нисходят из своих областей. И следовательно, они сначала используются для священных защитных молитв, заклинаний, вместе с другими ритуалами и служениями, побуждая и привлекая Идею, соответствующую данному месту природы, так как они меняются ежечасно в соответствии с вращением Земли.

Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Том I

пер. с англ., лат. и греч. Чапта А. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2024. — 388 с.

ISBN 978-5-6051869-2-2

Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Содержание