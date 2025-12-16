Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хейдон - Теомагия, или Храм мудрости

Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Том I
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Бог, творец всех вещей из Хаоса, которым являлись тела падших ангелов, создал Землю, которая разделена на двенадцать равных частей, которые управляются двенадцатью сотворёнными Идеями, наделяющими силой и оказывающими влияние на семерых Владык над всеми вещами, созданными под Солнцем, и эти силы или влияния мы обретаем следующим образом и способом — через шестнадцать Знаков, и они также показывают нам все вещи прошлого, настоящего и грядущего.

Вам стоит отметить, что когда рисующий создаёт свой Знак, он обрамляет его отметками; ему необходимо сделать четыре — первая линия отметок подобна четырём пальцам левой руки, не считая отметки, так, чтобы приходилось как минимум шестнадцать на каждый палец, и таким образом обрамляешь все остальные линии отметок до количества шестнадцати, и ты не должен помещать свою руку на лист до тех пор, пока ты не сделаешь шестнадцать линий, всегда помня об этом в своём сердце, перемещая руку во время создания изображения и понимая, что первая линия соотносится с огнём, вторая — с воздухом, третья — с водой, четвёртая — с землёй, и также, что все эти отметки символизируют одну Идею, и все эти линии являются элементами: и все первые четыре линии являются первым элементом, Огнём; вторые четыре — вторым элементом, Воздухом; третьи четыре — третьим элементом, Водой; четыре последние линии — четвёртым элементом, Землёй; линии также соотносятся с четырьмя концами света, а именно востоком, западом, севером, югом, управляемых четырьмя могучими ангелами.

И здесь Идея соприкасается и сливается со Знаком, созданным нами, и, естественно, это лишь покров или облачение Божественной Идеи, которая является Незримым Творящим Духом, но всё это будет более подробно разъяснено в подходящем месте после того, как мы поговорим о семи Управителях Мира. И это Искусство должно быть получено через некую тонкую силу. И все художники говорят и все розенкрейцеры демонстрируют, что она является двоякой, и одна сторона состоит из религии и церемоний, и, следовательно, они также будут проецироваться этим искусством через создание знаков на бумаге; розенкрейцеры также полагают, что рука создающего или трудящегося наиболее сильно движима и направляема Идеей, либо Гением, когда они восходят и нисходят из своих областей. И следовательно, они сначала используются для священных защитных молитв, заклинаний, вместе с другими ритуалами и служениями, побуждая и привлекая Идею, соответствующую данному месту природы, так как они меняются ежечасно в соответствии с вращением Земли.

Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Том I

пер. с англ., лат. и греч. Чапта А. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2024. — 388 с.
ISBN 978-5-6051869-2-2

Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ТЕОМАГИЯ, ИЛИ ХРАМ МУДРОСТИ ТОМ I
  • ГЛАВА 1. Как составлять изображение способом розенкрейцеров
  • ГЛАВА 2. Способ обрамления изображения и присвоения названия каждому месту
  • ГЛАВА 3. О значении этих восьми знаков, и как из них мы должны создать ещё четыре
  • ГЛАВА 4. Как обрамить Свидетеля и Судью
  • ГЛАВА 5. Об именах семи Управителей Земли, именах их двенадцати Гениев или Идей и об их шестнадцати знаках
  • ГЛАВА 6. О Зазэль и его общих и частных значениях
  • ГЛАВА 7. О Хисмаэль и его значениях
  • ГЛАВА 8. О Барзабэль и его значении
  • ГЛАВА 9. О Соратх и его значении, и о том, как он и остальные обретают свыше свои достоинства
  • ГЛАВА 10. О Кедемэль и её значении
  • ГЛАВА 11. О Тафтхартаратх и его значении, природе и свойствах
  • ГЛАВА 12. О Хасмодай, её природе и значении
  • ГЛАВА 13. Соотношение Управителей Мира с их Знаками и Знаков с Управителями, как благоприятное, так и неблагоприятное...
  • ГЛАВА 14. О природе, месте, странах, общем описании и болезнях, на которые указывают двенадцать Идей
  • ГЛАВА 15. Как Идеи вкладываются в шестнадцать знаков через семерых Управителей при помощи Души Мира. И как Управители и Идеи объединяют свою природу и свойства со Знаками, наделяя их значением
  • ГЛАВА 16. Способ соотношения Идей со Знаками и Знаков с Идеями
  • ГЛАВА 17. О четырёх элементах, их природе и свойствах
  • ГЛАВА 18. О тройственном рассмотрении элементов
  • ГЛАВА 19. Об удивительной природе Огня и Земли и их Знаках
  • ГЛАВА 20. О Воде и её знаках
  • ГЛАВА 21. О Воздухе и его знаках
  • ГЛАВА 22. О двенадцати частях Земли, их областях, городах и посёлках, находящихся в них, о естественных частях тела, цветах и ветрах, на которые они указывают
  • ГЛАВА 23. О шестнадцати знаках и их многослойных подразделениях
  • ГЛАВА 24. Таблица аспектов домов
  • ГЛАВА 25. Об основных достоинствах Управителей в двенадцати Идеях, которые управляют двенадцатью частями Земли, включёнными в шестнадцать знаков
  • ГЛАВА 26. Совершенно необходимая таблица, показывающая части тела, соотносящиеся с шестнадцатью Знаками, с семью Управителями всех двенадцати домов, с областями Земли, управляемыми двенадцатью Идеями
  • ГЛАВА 27. О качествах Знаков
  • ГЛАВА 28. О цветах Знаков
  • ГЛАВА 29. Краткое оправдание Геомантии и Талисманов через известные феномены Природы, с апелляцией к естественным способностям человека, не зависимо от того Бог ли это, ангелы, духи и гении, проявляющиеся иногда в человеческой форме
  • ГЛАВА 30. О Солнце, Луне и их Телесманических значениях. Создание благоприятных астроманических знаков
  • ГЛАВА 31. О двадцати восьми лунных стоянках и их свойствах в талисманических Знаках
  • ГЛАВА 32. О подлинном движении небесных тел, наблюдаемом в восьмой сфере, и об основании планетарных часов, согласуемом с Управителем, Идеей и Гением Геомантии
  • ГЛАВА 33. Как некоторые искусственные вещи, такие как талисманы, изображения, печати и тому подобное, могут обрести определённые силы от небесных или земных тел
  • ГЛАВА 34. О талисманах, созданных из металлов, и силах, которые они обретают от звёзд благодаря гравировке
  • ГЛАВА 35. О талисманических изображениях лиц и тех изображениях, что находятся вне Зодиака
  • ГЛАВА 36. О талисманах и способах их изготовления
  • ГЛАВА 37. О талисманах Сатурна и Зазэль
  • ГЛАВА 38. О талисманах Юпитера и Кедемэль
  • ГЛАВА 39. О талисманах Марса и Барзабэль
  • ГЛАВА 40. О талисманах Солнца и Соратх
  • ГЛАВА 4Х. О талисманах Кедемэль и Венеры
  • ГЛАВА 42. О талисманах Тафтхартаратх и Меркурия
  • ГЛАВА 43. О талисманах Луны и Хасмодэль
  • ГЛАВА 44. Об изображениях Головы и Хвоста дракона Луны...
  • ГЛАВА 45. О талисманических изображениях лунных стоянок ...
  • ГЛАВА 46. Об изображениях Бегенских неподвижных звёзд ...
  • ГЛАВА 47. Об изображениях, которые не похожи ни на какие небесные фигуры, но подобны тем, что находятся в уме у делающего, согласно его желаниям, как вы обнаружите во второй и третьей книгах
  • ГЛАВА 48. Об определённых небесных наблюдениях и практике некоторых талисманических изображений
  • ГЛАВА 49. О Талисманических и Геомантических знаках, которые сделаны по правилам и в подражание Знакам небесным, и как при помощи таблиц они получаются из фигур Геомантии
  • ГЛАВА 50. О талисманических символах, которые извлекаются из самих вещей путём определённого подобия
  • ГЛАВА 51. О том, что никакое предсказание не будет совершенным без Астромантии и Геомантии
  • ПОСВЯЩЕНИЕ
  • ЭПИЛОГ
Views 445
Rating 3.5 / 5
Added 16.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
3.5/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books