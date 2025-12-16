Хейдон - Теомагия, или Храм мудрости
Бог, творец всех вещей из Хаоса, которым являлись тела падших ангелов, создал Землю, которая разделена на двенадцать равных частей, которые управляются двенадцатью сотворёнными Идеями, наделяющими силой и оказывающими влияние на семерых Владык над всеми вещами, созданными под Солнцем, и эти силы или влияния мы обретаем следующим образом и способом — через шестнадцать Знаков, и они также показывают нам все вещи прошлого, настоящего и грядущего.
Вам стоит отметить, что когда рисующий создаёт свой Знак, он обрамляет его отметками; ему необходимо сделать четыре — первая линия отметок подобна четырём пальцам левой руки, не считая отметки, так, чтобы приходилось как минимум шестнадцать на каждый палец, и таким образом обрамляешь все остальные линии отметок до количества шестнадцати, и ты не должен помещать свою руку на лист до тех пор, пока ты не сделаешь шестнадцать линий, всегда помня об этом в своём сердце, перемещая руку во время создания изображения и понимая, что первая линия соотносится с огнём, вторая — с воздухом, третья — с водой, четвёртая — с землёй, и также, что все эти отметки символизируют одну Идею, и все эти линии являются элементами: и все первые четыре линии являются первым элементом, Огнём; вторые четыре — вторым элементом, Воздухом; третьи четыре — третьим элементом, Водой; четыре последние линии — четвёртым элементом, Землёй; линии также соотносятся с четырьмя концами света, а именно востоком, западом, севером, югом, управляемых четырьмя могучими ангелами.
И здесь Идея соприкасается и сливается со Знаком, созданным нами, и, естественно, это лишь покров или облачение Божественной Идеи, которая является Незримым Творящим Духом, но всё это будет более подробно разъяснено в подходящем месте после того, как мы поговорим о семи Управителях Мира. И это Искусство должно быть получено через некую тонкую силу. И все художники говорят и все розенкрейцеры демонстрируют, что она является двоякой, и одна сторона состоит из религии и церемоний, и, следовательно, они также будут проецироваться этим искусством через создание знаков на бумаге; розенкрейцеры также полагают, что рука создающего или трудящегося наиболее сильно движима и направляема Идеей, либо Гением, когда они восходят и нисходят из своих областей. И следовательно, они сначала используются для священных защитных молитв, заклинаний, вместе с другими ритуалами и служениями, побуждая и привлекая Идею, соответствующую данному месту природы, так как они меняются ежечасно в соответствии с вращением Земли.
Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Том I
пер. с англ., лат. и греч. Чапта А. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2024. — 388 с.
ISBN 978-5-6051869-2-2
Хейдон, Джон - Теомагия, или Храм мудрости - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ТЕОМАГИЯ, ИЛИ ХРАМ МУДРОСТИ ТОМ I
- ГЛАВА 1. Как составлять изображение способом розенкрейцеров
- ГЛАВА 2. Способ обрамления изображения и присвоения названия каждому месту
- ГЛАВА 3. О значении этих восьми знаков, и как из них мы должны создать ещё четыре
- ГЛАВА 4. Как обрамить Свидетеля и Судью
- ГЛАВА 5. Об именах семи Управителей Земли, именах их двенадцати Гениев или Идей и об их шестнадцати знаках
- ГЛАВА 6. О Зазэль и его общих и частных значениях
- ГЛАВА 7. О Хисмаэль и его значениях
- ГЛАВА 8. О Барзабэль и его значении
- ГЛАВА 9. О Соратх и его значении, и о том, как он и остальные обретают свыше свои достоинства
- ГЛАВА 10. О Кедемэль и её значении
- ГЛАВА 11. О Тафтхартаратх и его значении, природе и свойствах
- ГЛАВА 12. О Хасмодай, её природе и значении
- ГЛАВА 13. Соотношение Управителей Мира с их Знаками и Знаков с Управителями, как благоприятное, так и неблагоприятное...
- ГЛАВА 14. О природе, месте, странах, общем описании и болезнях, на которые указывают двенадцать Идей
- ГЛАВА 15. Как Идеи вкладываются в шестнадцать знаков через семерых Управителей при помощи Души Мира. И как Управители и Идеи объединяют свою природу и свойства со Знаками, наделяя их значением
- ГЛАВА 16. Способ соотношения Идей со Знаками и Знаков с Идеями
- ГЛАВА 17. О четырёх элементах, их природе и свойствах
- ГЛАВА 18. О тройственном рассмотрении элементов
- ГЛАВА 19. Об удивительной природе Огня и Земли и их Знаках
- ГЛАВА 20. О Воде и её знаках
- ГЛАВА 21. О Воздухе и его знаках
- ГЛАВА 22. О двенадцати частях Земли, их областях, городах и посёлках, находящихся в них, о естественных частях тела, цветах и ветрах, на которые они указывают
- ГЛАВА 23. О шестнадцати знаках и их многослойных подразделениях
- ГЛАВА 24. Таблица аспектов домов
- ГЛАВА 25. Об основных достоинствах Управителей в двенадцати Идеях, которые управляют двенадцатью частями Земли, включёнными в шестнадцать знаков
- ГЛАВА 26. Совершенно необходимая таблица, показывающая части тела, соотносящиеся с шестнадцатью Знаками, с семью Управителями всех двенадцати домов, с областями Земли, управляемыми двенадцатью Идеями
- ГЛАВА 27. О качествах Знаков
- ГЛАВА 28. О цветах Знаков
- ГЛАВА 29. Краткое оправдание Геомантии и Талисманов через известные феномены Природы, с апелляцией к естественным способностям человека, не зависимо от того Бог ли это, ангелы, духи и гении, проявляющиеся иногда в человеческой форме
- ГЛАВА 30. О Солнце, Луне и их Телесманических значениях. Создание благоприятных астроманических знаков
- ГЛАВА 31. О двадцати восьми лунных стоянках и их свойствах в талисманических Знаках
- ГЛАВА 32. О подлинном движении небесных тел, наблюдаемом в восьмой сфере, и об основании планетарных часов, согласуемом с Управителем, Идеей и Гением Геомантии
- ГЛАВА 33. Как некоторые искусственные вещи, такие как талисманы, изображения, печати и тому подобное, могут обрести определённые силы от небесных или земных тел
- ГЛАВА 34. О талисманах, созданных из металлов, и силах, которые они обретают от звёзд благодаря гравировке
- ГЛАВА 35. О талисманических изображениях лиц и тех изображениях, что находятся вне Зодиака
- ГЛАВА 36. О талисманах и способах их изготовления
- ГЛАВА 37. О талисманах Сатурна и Зазэль
- ГЛАВА 38. О талисманах Юпитера и Кедемэль
- ГЛАВА 39. О талисманах Марса и Барзабэль
- ГЛАВА 40. О талисманах Солнца и Соратх
- ГЛАВА 4Х. О талисманах Кедемэль и Венеры
- ГЛАВА 42. О талисманах Тафтхартаратх и Меркурия
- ГЛАВА 43. О талисманах Луны и Хасмодэль
- ГЛАВА 44. Об изображениях Головы и Хвоста дракона Луны...
- ГЛАВА 45. О талисманических изображениях лунных стоянок ...
- ГЛАВА 46. Об изображениях Бегенских неподвижных звёзд ...
- ГЛАВА 47. Об изображениях, которые не похожи ни на какие небесные фигуры, но подобны тем, что находятся в уме у делающего, согласно его желаниям, как вы обнаружите во второй и третьей книгах
- ГЛАВА 48. Об определённых небесных наблюдениях и практике некоторых талисманических изображений
- ГЛАВА 49. О Талисманических и Геомантических знаках, которые сделаны по правилам и в подражание Знакам небесным, и как при помощи таблиц они получаются из фигур Геомантии
- ГЛАВА 50. О талисманических символах, которые извлекаются из самих вещей путём определённого подобия
- ГЛАВА 51. О том, что никакое предсказание не будет совершенным без Астромантии и Геомантии
- ПОСВЯЩЕНИЕ
- ЭПИЛОГ
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