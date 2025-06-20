Хейер - Евангельское пробуждение в России во второй половине XIX века

Исследуя жизнь интеллектуальных и духовных кругов России девятнадцатого века я пришел к выводу, что как только светские взгляды энциклопедистов проникли в Россию, интерес аристократии к религии заметно ослабел. Однако, духовный вакуум, возникший как результат таких обстоятельств, не мог продолжаться долго, особенно в течение последующих за 1860-ми годами десятилетий, когда обострились моральные, социально-политические и религиозные проблемы. Последующие поиски путей ко спасению и всеобщий интерес к религии в кругах, известных на западе как русская элита, особенно проявились в работах таких известных религиозных мыслителей и философов как В. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Федоров, Ф. Достоевский и Л. Толстой. Впрочем, они составляют лишь небольшое число тех, кто горел желанием найти религиозную истину и водительство в то неопределенное и неустойчивое время.

Во второй половине девятнадцатого века в кругах русской аристократии распространилось социально-религиозное движение, известное как редстокизм или пашковство. Целью этого движения было религиозное обновление, которое привело бы к преобразованию России на моральных и этических началах. Эти аристократы, мужчины и женщины, в дни своей молодости безразличные к вере, никогда не останавливались в поисках решений как своих собственных проблем, так и проблем России. Они верили, что решение этих проблем может основываться на моральных и религиозных Принципах Евангельского Христианства. Евангельское Христианство не было новостью в России. Новым было то, что особое рвение к этому учению, как и покровительство ему, исходило из аристократических кругов, что до некоторой степени и предопределило успех и распространение этого движения. Религиозное движение, начало которому в 1870-х годах положил англичанин лорд Редсток, было увековечено В.А. Пашковым, гвардии полковником, и в последующие несколько десятилетий достигло поразительного размаха. Этот религиозный подъем придал тому времени черты Реформации в пределах традиционного уже существующего социального и религиозного порядка, редстокизм как таковой привлек к себе многих людей, принадлежащих к высшим слоям общества. Это явление тщательно исследовалось как в научных трактатах, так и в художественной литературе того времени.

Эдмунд Хейер – Евангельское пробуждение в России во второй половине XIX века

Религиозный раскол в среде российских аристократов в 1860-1900 годы: Редстокизм и пашковщина. – Пер. с англ. Виктора Сильчука. – М.: Издательство «ИКАР», 2009. – 194 с.

Эдмунд Хейер – Евангельское пробуждение в России во второй половине XIX века – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ I. СОЦИАЛЬНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ПЕРИОДА 1850-1900 ГОДОВ

а. Литература: Отражение социальных и политических течении

б. Разочарование в официальной церкви

РАЗДЕЛ II. ЛОРД РЕДСТОК И ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ВЫСШИХ СЛОЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ III. РЕДСТОКИЗМ И ПАШКОВЩИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА

а. Достоевский и Засецкая

б. Князь Мещерский

в. Лесков и Пейкер

г. Уорд де Шарье

д. Толстой

е. Боборыкин

РАЗДЕЛ IV. ПАШКОВЩИНА: РАСПРОСТРАНЕНИЕ В МАССАХ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

а. Победоносцев и анти-пашковщина

б. Изгнание и преследование

в. Разделение и упадок пашковщины

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ: I; II; III; IV

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ