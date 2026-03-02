Хейлиг Кристоф - Апостол и империя

Автор о себе: "Я возглавляю исследовательскую группу в Мюнхенском университете. В настоящее время в своих исследованиях я в основном сосредоточен на взаимодействии между литературоведением и библеистикой. Крупные языковые модели, известные благодаря ChatGPT, также играют в этой работе центральную роль. Меня особенно интересует влияние искусственного интеллекта на религию и культуру. Мои исследования неоднократно получали признание за свою инновационность и социальную значимость. Например, я изучал вопрос о том, можно ли найти «скрытую» критику Римской империи в трудах апостола Павла, которого часто считают покорным конформистом по отношению к государству, что имеет далеко идущие последствия для взаимоотношений церкви и государства и сопротивления репрессивным режимам."



В последние два десятилетия среди ученых развернулась серьезная дискуссия о взаимоотношениях между Павлом и политическими реалиями Римской империи. Стимулом для этой (новой фазы старой) дискуссии стало предположение, что послания Павла скрывают "подтекст", который в скрытой или "закодированной" форме оказывается гораздо более критичным по отношению к Риму, чем может показаться на поверхности текста. Кристоф Хейлиг сыграл центральную роль в этой дискуссии.

Одной из освежающих черт академического стиля Хейлига является его отказ от бинарных альтернатив «все или ничего», которые часто характеризуют дебаты о «Павле и Риме»: либо Павел был противником Римской империи (хотя и писал о ней в закодированных терминах), либо он был политически невежественным, тихоней или наивным. Хейлиг всегда обращает внимание на спектр вариантов, на серые зоны и нечеткие линии (например, на часто обсуждаемую границу между «скрытыми» и «публичными» транскриптами). В текстах Павла может лежать на поверхности что-то одно, а о другом намеренно умалчивается; в некоторых местах Павел ведет откровенно подрывную деятельность, а в других двусмысленную; в некоторых текстах объект критики предельно конкретен, а в других высказывания Павла или их последствия носят общий характер. Написанная с подобной тонкостью, эта книга не закрывает дискуссию, а открывает ее для дальнейшего обсуждения.

Кристоф Хейлиг; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: The Apostle and the Empire. Paul’s Implicit and Explicit Criticism of Rome. Eerdmans Publishing 2022 Christoph Heilig] Перевод: Дейбук Валерий

