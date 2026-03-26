Хейн - Бемидбар

Недавно наш израильский книжный рынок пополнился интересной книгой Хаим Бенциона Хейна «Простые ответы на непростые вопросы». В этой книге автор прямо с самого названия переходит к теме взаимоотношений между людьми. Он глубоко проникает в душу читателей, используя оригинальный приём, - ведя повествование, раскрывая тайны бытия, он увлекает за собой. Высказывания писателей-классиков, философов, религиозных деятелей, словно огоньки освещают направление мыслей автора.

В книге нет временных ограничений. Буквально в каждой главе пересекаются с сегодняшним днём, события давно пролетевших лет и веков, особенно когда они посвящены истории иудаизма.

Книгу читают с увлечением не только люди, посвятившие себя религии с младенчества. Любого образованного человека восхищают и поражают старинные притчи и легенды, а также многочисленные факты и жизненные события из бытия нашего народа.

Фактически, все развёрнутые главы - это мироощущение автора, сотканное из увиденного собственными глазами, прошедшее через клеточки его души.

В своей новой разработке «Пятикнижие» (Пять Книг Торы), продолжается оригинальный подход использования достоверной информации. Точно подобранные источники нашли отклик в его сердце, и он делится своими ассоциациями.

Хочется отметить незаурядность и мудрость автора, который своими знаниями подтверждает свободное владение накопившимся материалом.

Хаим Бенцион Хейн – Субботы, праздники и особые даты - Часть четвертая Бемидбар

Издательство: «Яхад», Иерусалим, Израиль

Год издания: 2014 — 5774

Хаим Бенцион Хейн – Субботы, праздники и особые даты - Часть четвертая Бемидбар - Содержание