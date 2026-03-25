Это последняя, Пятая Книга Пятикнижия. Иногда её также называют "Второзаконием", т.к. в ней приводятся многие моменты и события, о которых рассказывалось в предыдущих Книгах. Теперешняя глава всегда читается в период, близкий ко дню девятого Ава - трагической дате разрушения обоих Иерусалимских Храмов. Это связано с тем, что в самом начале этой главы упоминаются события, произошедшие с неудачной разведкой, которую послал Моше на Святую землю.

Как известно, эти события произошли 9-го числа месяца Ава и явились первопричиной будущей трагедии нашего народа, связанной с разрушением Храма, потерей своей государственной независимости и ухода в галут (изгнание) на несколько тысячелетий. Кроме того, в самом начале этой главы, предложение начинается словом Эйха, что означает "Как же?" Так называется знаменитый "Плач Иеремии - Эйха", в которой пророк оплакивает разрушение Храма. "Плач Иеремии" читается в эту траурную дату во всех синагогах мира.

- Вот слова, которые говорил Моше. -

Всё сказанное в этой, Пятой Книге, Моше говорил на сороковом году странствования евреев в пустыне перед их вступлением на землю Обетованную. Слушателями этих слов были евреи, которым выпала честь войти на Святую землю. В течение сорока лет блуждания по пустыне, вымерли почти все, которые во время выхода из Египта были старше двадцати лет.

Это обращение к народу служит подготовкой к их вступлению в Израиль. Стоит отметить, что наказанию подверглись лишь мужчины старше двадцати лет. К женщинам это не относилось, т.к. они не участвовали в грехе разведчиков.

Гиматрия (численное значение) первого слова этой Книги составляет число 36. За тридцать шесть дней до своей кончины, Моше начал говорить сказанное в этой Книге и это продолжалось с первого дня месяца Шват до седьмого числа месяца Адар - дня его ухода из этого мира.

"Вот слова..." Комментатор Торы Сифри объясняет, что это надо понимать следующим образом. - "Вот слова порицания, сказанные Моше всему народу Израиля".

Моше упоминает те места, где грешил народ, лишь намёком указывая на конкретные прегрешения. Нелёгкое, неблагодарное занятие порицать ближнего и всё же руководителю не избежать этой обязанности.

Одна из 613 заповедей Торы гласит. "Укажи ближнему на его грехи". Само собой разумеется, что это должно быть тем, что называется конструктивной критикой. Цель порицания - исправить недостатки, а не подчеркнуть их.

Тора учит. - Не питай ненависти в сердце твоём к человеку, которого ты порицаешь. -

Такой человек не назван преступником. Тора называет его братом. Лишь только видя в нём брата, можно рассчитывать на успех. Только слова любви могут быть услышаны и приняты. Народная поговорка говорит. "Выговаривая порицание другому человеку, состриги свои ногти, чтобы тот не был поцарапан".

И ещё говорит Тора. "Человеку, который тебя не послушает, не говори ничего. Если ты не уверен, что твои слова порицания будут иметь успех, оставь их при себе".

Кроме того, мудрецы утверждают, что слова исходящие из сердца, обязательно войдут в другое сердце.

Хаим Бенцион Хейн – Субботы, праздники и особые даты - Часть пятая Дварим

