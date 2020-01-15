Разве можно словами рассказать о Ребе? Разве имеются слова, которыми можно передать благоухание заморского плода или мелодию песни, от которой сжалось сердце? Тот, кому выпало счастье увидеть Ребе, его улыбку, его взгляд, побыть рядом с ним, всегда будет хранить это в своем сердце, где Ребе оставил частичку себя.

В советском подполье Ребе был для нас лучом света в непроглядной тьме. Оттуда мы писали ему письма и получали от него ответы. В целях конспирации мы называли его дедушкой. Так мы обращались к нему в письмах, и так же он подписывал свои ответы. Нередко мы получали нелегальным путем листки, на которых были напечатаны его выступления и беседы. И это было праздником. Текст переписывался от руки и рассылался в другие города, где были его хасиды. Этим мы жили, и это вселяло надежду.

Хаим Бенцион Хейн - Наш Ребе

Издательство "Яхад", 2015. — 480 с.

ISBN 978-5-87245-181-5

Хаим Бенцион Хейн - Наш Ребе – Содержание

Предисловие

Немного об авторе

Ребе

Любите пришельца

Когда Любавичский Ребе интересуется бейсболом

Инсценированное воровство

Мормон, получивший благословение Ребе

Доллар Ребе

Талит катан профессора Авраама Йосифа Поличеко

Какая связь между цицит и инфарктом?

Прадед и правнук

Секрет пятой свечи

Тренер

Фарбрейнген на праздник Пурим

Ребе спасает Михаэля от чёрной магии

А кто вылечит детского врача

Таинственная миссия на Филиппинах

Благословение Ребе

Слепая девочка из Египта

Спасённые души из Тасмании спасают души из Малайзии

Есть один еврей, который не может заснуть всю ночь

История с тфилин

Пища для веры

От Ромемы до Меа Шеарим

Непонятный ответ и землятрясение

Маца, прождавшая 19 лет

Остановка в Дакаре

Ехидут

Встреча с секретарём Ребе, р. Биньямином Кляйном

Взаимоотношение с другими народами

Еврейский рабби по имени Мендел

Наш Ребе

Каким образом становятся Ребе

Не отменять свадьбу

Поездка в Египет

Всевышний находится везде

Моше из Амстердама

Исраэль гой кадош

Любопытство священника

Связь с Ребе

Послание Ребе

Встреча в трамвае

Ура - hypa

Моше Рабейну в наше время

Взаимная любовь

Лекарство от эгоизма

Советы Ребе

Урим и Тумим Любавичского Ребе

Ребе и Армия Обороны Израиля

Ребе помог им встретиться

Встреча с Ребе после 3-го Тамуза

Неугасаемая искра в сердце каждого еврея

Ответ Ребе

Привод в полицию

Достойная компания

Тфилин по указанию Ребе

Поездка в Брисбен

Обещание Ребе претворилось в жизнь

Коэн в иудаизме

Прозрение журналиста

АЬават исраэль

Предвидение Ребе

Вы являетесь еврейкой

Без трепета и трудностей

Рождение сына

Посланник в Шеффильде

Видящий через годы и расстояния

Молитва, которая запоздала

Спасение из оккупированной Европы

Телефон из застрявшего лифта

Ашгаха пратит

Хони Мэагел 1984 года

Девочка, переживавшая страдания евреев

Освящение новой Луны

Статья из газеты

Несерьёзный компаньон

Концерн по выпуску машин

Ненужная сделка

Письмо Ребе через 25 лет

От самого себя не уйдёшь

Возможность творить чудеса

Вера и наука

Цель жизни еврея -Тора и её заповеди

Дарование Торы и еврейский вопрос

Вера в Б-га

Возраст Земли

Еврейская религия. Иудаизм (1)

Истинность иудаизма по сравнению с другими религиями (2)

О необходимости соблюдения заповедей Торы (3)

Бесспорная истина ортодоксального еврейства (4)

Свободным является лишь человек, придерживающийся заповедей Торы (5)

Нецелесообразность и вред проведения межрелигиозных бесед и диспутов (6)

Как объяснить постигшие человека страдания (7)

Знание Всевышним того, как поступит человек, не противоречит свободе его выбора своего жизненного пути

Встреча Ребе с профессором

Лунное затмение

Еврейские мудрецы древности вычисляли время лунного затмения .

Народы мира приравниваются к Солнцу, а евреи к Луне

По разумению своему чередует времена (день и ночь)

Влияние момента времени на человека и его планы

Не обращать внимания на небесные знамения

Небеса принадлежат Господу

Катастрофа европейского еврейства

Встреча с группой работников науки

Краткая биография Любавичского Ребе

Хаим Бенцион Хейн - Наш Ребе - Небеса принадлежат Господу а землю Он отдал людям

(Из молитвы. Псалтырь Давида)

Шалом! Получил Ваше письмо от..., где Вы пишите в отношении противоречия, которое, как Вам кажется, существует между научными достижениями в области опытов выхода человека за пределы атмосферы, проведённые в последнее время, и особенно возможности посадки человека на Луну, и предложения в Торе, где говорится: «Небеса принадлежат Господу, а Земля отдана людям».

В действительности здесь нет никакого противоречия. Отношение к понятию «земля» надо рассматривать в широком диапазоне этого значения.

Понятие «земля» в нашем случае имеет в виду не только нашу планету и окружающую её атмосферу, но и всё существующее в нашем материальном физическом мире, которое влияет на человечество.

Точно также нельзя путать понятие «небо» с физическими телами, такими, как Луна, планеты, Солнце и т.д. Все они не относятся к понятию «небо», которое имеет в виду духовную сущность вещей. Физические тела, находящиеся на небесах, относятся к материальной части мира, где мы живём.

Всевышний создал небесные тела, чтобы они приносили пользу всему миру: предоставляли свет, тепло и энергию.

Поэтому Господь предоставил им свои места во Вселенной на различных расстояниях от нашей планеты, что не делает невозможным посещение их человеком. Тот факт, что Б-г создал Луну и поместил её в небесах, не отрицает, что придёт время и человек сумеет опуститься на её поверхность.

Настоящий смысл приведённого высказывания «Небеса принадлежат Господу, а Земля людям», означает, что Всевышний находится в любом месте: как в материальном, физическом мире, так и на «небе», т.е. в мире духовном.

Место человека определено лишь на «земле», имея в виду материальный физический мир. Человек является его частью и должен использовать свою жизнь на этой земле лишь в самом положительном смысле.

В опытах и достижениях науки последнего времени нет вещей, противоречащих Торе, и такого быть не может, т.к. наша Тора является источником правды.

Моё впечатление от Вашего письма такое, что в Вашей повседневности вы руководствуетесь указаниями Торы, которая называется учением жизни.

Я верю, что продолжая этот путь в соответствии с рекомендациями наших мудрецов «увеличивать в святости», без всякого сомнения, Вы будете продолжать расти духовно, и, в этом отношении, подниматься всё выше и выше.