Хейн - Ваикра

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Commentaries

Третья книга Пятикнижия в основном объясняет и рассказывает о приношениях жертвенных животных во времена Храма. Всевышний создал наш мир и человека в нём для определённой цели. Для того, чтобы он творил добро и своей жизненной деятельностью построил "жилище" для Творца в этом мире. Таково желание Создателя. Человек своим поведением может создать приятную и уютную "квартиру" для Б.-га при условии, если люди будут жить в мире и согласии, выполняя человеческие и Б.- жьи законы.

Люди не идеальны. В жизни наряду с добром иногда имеют место и отрицательные явления. Однако, когда в общем балансе добро значительно перевешивает зло, общая картина сохраняет положительный вид и Творец соглашается на такую "жилплощадь".

К сожалению, иногда случается, когда всё становится с ног на голову, когда тон задаёт зло и почти не остаётся места для добра, когда человек забывает цель своего появления в мире, в этом случае, мы как бы лишаем Творца желания находиться в такой "квартире".

Хаим Бенцион Хейн — Субботы, праздники и особые даты - Часть третья: Ваикра

Издательство: «Яхад», Иерусалим, Израиль

Год издания: 2014 — 5774

Хаим Бенцион Хейн — Субботы, праздники и особые даты - Содержание

  • Ваикра (ויקרא)

  • Цав (צו)

  • Шмини (שמיני)

  • Пэйсах (פסח)

  • Сфират Омер (ספירת העומר)

  • Седьмой день Пэйсах (שביעי של פסח)

  • Тазриа (תזריע)

  • Мэцора (מצורע)

  • День Независимости Израиля (יום העצמאות)

  • Ахарэй — Кдошим (אחרי מות — קדושים)

  • Лаг ба-Омер (ל"ג בעומר)

  • Эмор (אמור)

  • День Иерусалима (יום ירושלים)

  • Бэар (בהר)

  • Бэхукотай (בחוקתי)

Added 26.03.2026
