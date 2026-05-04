Однажды у меня возникли серьезные проблемы. На тот момент я уже на протяжении некоторого времени был весьма успешным молодым пастором. И вдруг всё пошло наперекосяк. Посещаемость в церкви (и, соответственно, количество пожертвований) резко сократилась. Количество крещений и пополнение церкви новыми людьми сошло практически на нет. Я стал терять правильные ориентиры в своем понимании церкви. Мое руководство общиной становилось все менее и менее адекватным. Местные лидеры церкви, пригласившие меня на пасторское служение, открыто высказывали сомнения в правильности своего выбора. Я их за это не винил. Я сам понимал, что у меня ничего не клеится. Такое положение дел вынудило меня заняться глубоким самоанализом. Я подвергал сомнению свое призвание к пасторскому служению и даже сомневался в своих способностях чего-то достичь в этой жизни в целом. Я чувствовал себя полным неудачником, т.к. проигрывал буквально по всем пунктам, по которым можно было бы оценить успех в жизни человека.

В тот период глубоких переживаний и внутренней боли, Бог проговорил к моему сердцу очень ясно и определенно. Он «похлопал моего внутреннего человека по плечу» и сказал: «Майк, успех измеряется не тем, что ты делаешь, а тем, кем ты являешься». Дальше Господь прошептал: «Для Меня в миллионы раз важнее, кто ты есть на самом деле, нежели то, какая у тебя работа, и насколько успешно ты что-то делаешь в жизни». Когда я слышал нежный (иногда и не очень) голос моего Господа, я понимал, что он оказывает кардинальное влияние на мою жизнь. Иногда мне казалось, что Бог как будто стирает из моего сердца все неправильные уроки, которые я до этого усвоил, и готовит меня к новой жизни по Его воле.

Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2026. - 192 с. : ил.

Д-р Майкл П. Хейнс - Главное - быть - Содержание

Благодарности

Введение