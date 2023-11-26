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Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом

Леланд М. Хэйнз - Искупление, Осуществлённое Христом
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Христиане часто рассуждают о том, что мы будем проводить вечность, восхищаясь искуплением, дарованным нам Иисусом Христом. Это дело будущего, а данная книга является уникальным подбором мест Писания, которые открывают читателю удивительный план искупления, который возможен сегодня. Эта книга ясно показывает Божий план спасения людей от их грехов в этой жизни и завершение искупления в будущем. Книга отражает обширное исследование Писания автором в поисках тех истин, которые раскрывают эту важную тему.

Многочисленные цитаты из Писания, цель которых помочь читателям, снабжены объективными толкованиями и объяснениями. Частые краткие объяснения Библейской истории предоставлены в доступной нам форме. И превыше всего, книга уделяет особое внимание объяснению нужды в искуплении, пришествию Искупителя, цене искупления и, наконец, завершению искупления, когда искупленные Христом пребудут с Ним вечно. Каждый христианин должен понимать прошлое и с надеждой ожидать будущего. «Искупление, осуществлённое Христом» — это превосходный материал для изучения Писания, который поможет читателю в понимании исторических фактов и позитивно расширит его кругозор в отношении будущего.

Ввиду того, что на протяжении всей вечности спасённые будут радоваться искуплению дарованному Христом, уместно будет уделить особое внимание этому вопросу в настоящей жизни. Это возвысит чувство славного ожидания момента воссоединения искупленных для воздаяния славы Спасителю — Царю царей и Господу господствующих.

Леланд М. Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом

Изучение Библейского учения об искуплении

Grace Press, Inc.

Типография «БЛАГОДАТЬ», 1999

Леланд М. Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

НУЖДА В ИСКУПЛЕНИИ

  • БОГ СОТВОРИЛ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ СВОЕМУ

  • АДАМ И ГРЕХ

  • ВСЕ СОГРЕШИЛИ

  • ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА

  • ЗАКОНОМ ОТКРЫВАЕТСЯ ГРЕХ

  • ОБЕЩАНИЕ НАДЕЖДЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРИШЕСТВИЮ ИСКУПИТЕЛЯ

  • СВЯТОСТЬ И ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ ВЫЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

  • БОГ ЖЕЛАЕТ БЛАГОСЛОВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ АВРААМА

  • СЕМЬЯ СТАНОВИТСЯ НАЦИЕЙ В ЕГИПТЕ

  • МОИСЕЙ И ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА

  • ЗАКОН. ДАННЫЙ НА ГОРЕ СИНАЙ

  • ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАКОНА

  • ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ И ЕЁ УРОКИ

  • СУДЬИ И ЦАРИ

  • ПРОРОКИ И ВЕСТЬ О МЕССИИ (Мессианское пророчество)

  • ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ

ПОЯВЛЕНИЕ ИСКУПИТЕЛЯ

  • РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

  • ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ПРИГОТОВЛЯЕТ ПУТЬ

  • ИОАНН КРЕСТИТ ИИСУСА

  • ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА

  • СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА

  • ЦАРСТВО БОЖЬЕ

  • УЧЕНИЧЕСТВО

  • ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

  • ЕГО МОГУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА

  • ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ

  • ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

  • РАСТУЩАЯ ОППОЗИЦИЯ

  • ВЗГЛЯД ИИСУСА НА ПИСАНИЕ

  • ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА

  • ПРЕОБРАЖЕНИЕ

  • ИИСУС ПРЕДСКАЗЫВАЕТ СВОЮ СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

  • ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХА

  • СОБЫТИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

  • ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

  • СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

  • РАСПЯТИЕ

  • ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА

  • ВОСКРЕСЕНИЕ

  • ВОЗНЕСЕНИЕ

ИСКУПЛЕНИЕ ИСТОЛКОВАНО

  • ВСТУПЛЕНИЕ

  • ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

  • ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА

  • ИСКУПЛЕНИЕ

  • ВЫКУП

  • УМИЛОСТИВЛЕНИЕ

  • СМЕРТЬ ХРИСТА — СТРАДАНИЕ, НОНЕ НАКАЗАНИЕ

  • КАК БОГ СМОТРЕЛ НА СТРАДАНИЕ ХРИСТА

  • ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ДЕЛА ХРИСТА

  • ПРИМИРЕНИЕ

  • РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКУПЛЕНИЯ

  • ИТОГ

ИСКУПЛЕНИЕ ПРИСВОЕНО

  • ВВЕДЕНИЕ

  • БЛАГОДАТЬ

  • ПОКАЯНИЕ

  • ВЕРА

  • НОВОЕ РОЖДЕНИЕ

  • ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОКАЯНИЕМ, ВЕРОЙ И НОВЫМ РОЖДЕНИЕМ

  • ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

  • ЖИЗНЬ УЧЕНИЧЕСТВА

ИСКУПЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНО

  • УРОКИ ОТ ЕВРЕЕВ

  • ПЕРВОЕ БЛАГОВЕСТИЕ ЦЕРКВИ ТОЛЬКО К ИУДЕЯМ

  • РАЗНОГЛАСИЕ ХРИСТИАН ОТНОСИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА

  • ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ — ЗАКОНОМ ИЛИ ВЕРОЙ?

  • ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ И ОПРАВДАНИЕ

  • РИМЛЯНАМ 6 гл. — ВЕРА И ПОСЛУШАНИЕ

  • РИМЛЯНАМ 7, 8 гл. — ПОЧЕМУ ПОСЛУШАНИЕ ВОЗМОЖНО

  • ПОСЛАНИЕ ИАКОВА — ВЕРА И ДЕЛА

  • БОЖЬЯ ВОЛЯ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА

  • ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

  • ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 9-11 гл., ИУДЕЙСКИЙ НАРОД

  • ЯЗЫЧНИКИ — ЧАСТЬ БОЖЬЕГО ИЗБРАННОГО НАРОДА

  • СОЮЗ ВЕРУЮЩИХ СО ХРИСТОМ

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

  • ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

  • ИИСУС ГОВОРИТ О СВОЁМ ПРИШЕСТВИИ

  • ПОСЛЕДНИЙ СУД

  • ОСНОВАНИЯ СУДА

  • ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

  • ВЕЧНАЯ НАГРАДА

  • КОГДА БУДЕТ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?

  • ДЕНЬ И ЧАС ЕГО ПРИШЕСТВИЯ

  • БУДЬТЕ ГОТОВЫ

  • ЭТОТ ЖЕ ПРИЗЫВ В ДРУГИХ МЕСТАХ ПИСАНИЯ

  • ПРИДИ

Леланд М. Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом - Предисловие

В наш век ускоренного технического прогресса, возможно благодаря возросшим познаниям о законах, управляющих Божьей физической Вселенной, очень печально то, что так много людей не понимают их духовной связи с Богом. В сущности, они не знают об искуплении, предоставленном Иисусом Христом и о том, как получить его. Важно перенять у Христа Его учение о покаянии, вере, новом рождении, ученичестве и о Духе Святом. Только тогда мы сможем понять, как получить спасение.

Цель данной книги — рассказать, что Слово Божье раскрывает смысл, понятие об искуплении, которое может быть получено через Христа. Для этого, мы начнём от сотворения человека и его падения, а затем перейдём к призванию Авраама и Израиля; затем обратим внимание на жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа и, наконец, разберём Новозаветное толкование и объяснение вопроса искупления. Главным в данном изучении будет учение Христа о том, что люди должны пребывать в Нём и быть Его верными последователями, учениками. Ученичество является неотъемлемой частью христианской веры (Иоанна 15:6).

Для того чтобы предоставить Библии возможность рассказать о себе, книга содержит много цитат и ссылок. Сказанное Д. К. Венгером в предисловии к первой книге из данной серии, в равной степени применимо и к этой книге.

Один из аспектов книги прямо поразил меня своим порядком размещения материала и силой убеждения. Это — цитирование Писания. Ведь это говорит не только о том, что автор высоко ценит Библию, но что ещё больше — это даёт возможность Богу использовать Его могущественное Слово для оказания помощи христианам в познании Божьей благодати и в их восприятии того, что Он силен преобразовать их в духовный образ Своего Сына Иисуса Христа.

Активное использование Писания в данной книге не имеет целью заменить самостоятельное изучение Библии. Ввиду того, что Библия является источником вести об искуплении, следует надеяться, что данная книга вызовет интерес к более глубокому изучению Библии и послужит руководством при изучении вопроса искупления. Эта книга является переизданием книги автора «Раскрывающийся план искупления». Благодарим всех, кто своими замечаниями, корректировкой, проверкой и предложениями помог в деле улучшения и издания данной книги.

Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла восполнить недостаток в человеческом понимании Библейской вести об искуплении через Иисуса Христа и возбудила интерес к изучению Библии. Единому Богу да будет хвала!

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Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2023
Author brat Andron
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