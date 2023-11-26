Христиане часто рассуждают о том, что мы будем проводить вечность, восхищаясь искуплением, дарованным нам Иисусом Христом. Это дело будущего, а данная книга является уникальным подбором мест Писания, которые открывают читателю удивительный план искупления, который возможен сегодня. Эта книга ясно показывает Божий план спасения людей от их грехов в этой жизни и завершение искупления в будущем. Книга отражает обширное исследование Писания автором в поисках тех истин, которые раскрывают эту важную тему.

Многочисленные цитаты из Писания, цель которых помочь читателям, снабжены объективными толкованиями и объяснениями. Частые краткие объяснения Библейской истории предоставлены в доступной нам форме. И превыше всего, книга уделяет особое внимание объяснению нужды в искуплении, пришествию Искупителя, цене искупления и, наконец, завершению искупления, когда искупленные Христом пребудут с Ним вечно. Каждый христианин должен понимать прошлое и с надеждой ожидать будущего. «Искупление, осуществлённое Христом» — это превосходный материал для изучения Писания, который поможет читателю в понимании исторических фактов и позитивно расширит его кругозор в отношении будущего.

Ввиду того, что на протяжении всей вечности спасённые будут радоваться искуплению дарованному Христом, уместно будет уделить особое внимание этому вопросу в настоящей жизни. Это возвысит чувство славного ожидания момента воссоединения искупленных для воздаяния славы Спасителю — Царю царей и Господу господствующих.

Леланд М. Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом

Изучение Библейского учения об искуплении

Grace Press, Inc.

Типография «БЛАГОДАТЬ», 1999

Леланд М. Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

НУЖДА В ИСКУПЛЕНИИ

БОГ СОТВОРИЛ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ СВОЕМУ

АДАМ И ГРЕХ

ВСЕ СОГРЕШИЛИ

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА

ЗАКОНОМ ОТКРЫВАЕТСЯ ГРЕХ

ОБЕЩАНИЕ НАДЕЖДЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРИШЕСТВИЮ ИСКУПИТЕЛЯ

СВЯТОСТЬ И ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ ВЫЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

БОГ ЖЕЛАЕТ БЛАГОСЛОВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ АВРААМА

СЕМЬЯ СТАНОВИТСЯ НАЦИЕЙ В ЕГИПТЕ

МОИСЕЙ И ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА

ЗАКОН. ДАННЫЙ НА ГОРЕ СИНАЙ

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАКОНА

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ И ЕЁ УРОКИ

СУДЬИ И ЦАРИ

ПРОРОКИ И ВЕСТЬ О МЕССИИ (Мессианское пророчество)

ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ

ПОЯВЛЕНИЕ ИСКУПИТЕЛЯ

РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ПРИГОТОВЛЯЕТ ПУТЬ

ИОАНН КРЕСТИТ ИИСУСА

ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА

СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА

ЦАРСТВО БОЖЬЕ

УЧЕНИЧЕСТВО

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

ЕГО МОГУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

РАСТУЩАЯ ОППОЗИЦИЯ

ВЗГЛЯД ИИСУСА НА ПИСАНИЕ

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ИИСУС ПРЕДСКАЗЫВАЕТ СВОЮ СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХА

СОБЫТИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

РАСПЯТИЕ

ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА

ВОСКРЕСЕНИЕ

ВОЗНЕСЕНИЕ

ИСКУПЛЕНИЕ ИСТОЛКОВАНО

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА

ИСКУПЛЕНИЕ

ВЫКУП

УМИЛОСТИВЛЕНИЕ

СМЕРТЬ ХРИСТА — СТРАДАНИЕ, НОНЕ НАКАЗАНИЕ

КАК БОГ СМОТРЕЛ НА СТРАДАНИЕ ХРИСТА

ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ДЕЛА ХРИСТА

ПРИМИРЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКУПЛЕНИЯ

ИТОГ

ИСКУПЛЕНИЕ ПРИСВОЕНО

ВВЕДЕНИЕ

БЛАГОДАТЬ

ПОКАЯНИЕ

ВЕРА

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОКАЯНИЕМ, ВЕРОЙ И НОВЫМ РОЖДЕНИЕМ

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

ЖИЗНЬ УЧЕНИЧЕСТВА

ИСКУПЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНО

УРОКИ ОТ ЕВРЕЕВ

ПЕРВОЕ БЛАГОВЕСТИЕ ЦЕРКВИ ТОЛЬКО К ИУДЕЯМ

РАЗНОГЛАСИЕ ХРИСТИАН ОТНОСИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ — ЗАКОНОМ ИЛИ ВЕРОЙ?

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ И ОПРАВДАНИЕ

РИМЛЯНАМ 6 гл. — ВЕРА И ПОСЛУШАНИЕ

РИМЛЯНАМ 7, 8 гл. — ПОЧЕМУ ПОСЛУШАНИЕ ВОЗМОЖНО

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА — ВЕРА И ДЕЛА

БОЖЬЯ ВОЛЯ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 9-11 гл., ИУДЕЙСКИЙ НАРОД

ЯЗЫЧНИКИ — ЧАСТЬ БОЖЬЕГО ИЗБРАННОГО НАРОДА

СОЮЗ ВЕРУЮЩИХ СО ХРИСТОМ

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

ИИСУС ГОВОРИТ О СВОЁМ ПРИШЕСТВИИ

ПОСЛЕДНИЙ СУД

ОСНОВАНИЯ СУДА

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

ВЕЧНАЯ НАГРАДА

КОГДА БУДЕТ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?

ДЕНЬ И ЧАС ЕГО ПРИШЕСТВИЯ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ

ЭТОТ ЖЕ ПРИЗЫВ В ДРУГИХ МЕСТАХ ПИСАНИЯ

ПРИДИ

Леланд М. Хэйнз - Искупление, осуществлённое Христом - Предисловие

В наш век ускоренного технического прогресса, возможно благодаря возросшим познаниям о законах, управляющих Божьей физической Вселенной, очень печально то, что так много людей не понимают их духовной связи с Богом. В сущности, они не знают об искуплении, предоставленном Иисусом Христом и о том, как получить его. Важно перенять у Христа Его учение о покаянии, вере, новом рождении, ученичестве и о Духе Святом. Только тогда мы сможем понять, как получить спасение.

Цель данной книги — рассказать, что Слово Божье раскрывает смысл, понятие об искуплении, которое может быть получено через Христа. Для этого, мы начнём от сотворения человека и его падения, а затем перейдём к призванию Авраама и Израиля; затем обратим внимание на жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа и, наконец, разберём Новозаветное толкование и объяснение вопроса искупления. Главным в данном изучении будет учение Христа о том, что люди должны пребывать в Нём и быть Его верными последователями, учениками. Ученичество является неотъемлемой частью христианской веры (Иоанна 15:6).

Для того чтобы предоставить Библии возможность рассказать о себе, книга содержит много цитат и ссылок. Сказанное Д. К. Венгером в предисловии к первой книге из данной серии, в равной степени применимо и к этой книге.

Один из аспектов книги прямо поразил меня своим порядком размещения материала и силой убеждения. Это — цитирование Писания. Ведь это говорит не только о том, что автор высоко ценит Библию, но что ещё больше — это даёт возможность Богу использовать Его могущественное Слово для оказания помощи христианам в познании Божьей благодати и в их восприятии того, что Он силен преобразовать их в духовный образ Своего Сына Иисуса Христа.

Активное использование Писания в данной книге не имеет целью заменить самостоятельное изучение Библии. Ввиду того, что Библия является источником вести об искуплении, следует надеяться, что данная книга вызовет интерес к более глубокому изучению Библии и послужит руководством при изучении вопроса искупления. Эта книга является переизданием книги автора «Раскрывающийся план искупления». Благодарим всех, кто своими замечаниями, корректировкой, проверкой и предложениями помог в деле улучшения и издания данной книги.

Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла восполнить недостаток в человеческом понимании Библейской вести об искуплении через Иисуса Христа и возбудила интерес к изучению Библии. Единому Богу да будет хвала!