Хейrин - Расти духовно
Обретение зрелости во Христе - это процесс. Тема этой книги - возрастание, то есть переход от несовершеннолетия к зрелости. Ее страницы помогут тебе возрастать, даже если их содержание и покажется тебе вначале сложным.
Бог хочет, чтобы мы возрастали. Библия учит нас, что существует удивительное сходство между духовным и естественным развитием. Она сообщает нам по крайней мере о трех стадиях процесса духовного развития, которые соответствуют трем возрастным стадиям физического развития. Это младенческий возраст, детство и зрелость.
Если рассматривать и исследовать их в этой последовательности, то можно увидеть, что некоторые характеристики отдельных стадий физического развития присущи и соответствующим духовным стадиям. Я считаю, что каждый найдет себя на одной из этих стадий развития.
Кеннет Хейгин - Расти духовно
СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021. - 128 с.
ISBN: 978-5-8445-0050-3
Кеннет Хейгин - Расти духовно - Содержание
Предисловие
Часть 1
- 1.Установи, где ты находишься
- 2. Младенческий возраст
- 3. Детство
- 4. Зрелый возраст
Часть 2
- 3. Близкое знакомство с Отцом Небесным
- 6. Хождение в любви
Часть 3
- 7. Достигнуть познания
Часть 4
- 8. Какой ты человек?
- 9. Душевный человек
- 10. Плотский человек
- 11. Духовный человек
Часть 5
- 12. Здоровое питание
- 13. Слово ободрения
Спасибо большое