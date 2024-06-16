Обретение зрелости во Христе - это процесс. Тема этой книги - возрастание, то есть переход от несовершеннолетия к зрелости. Ее страницы помогут тебе возрастать, даже если их содержание и покажется тебе вначале сложным.

Бог хочет, чтобы мы возрастали. Библия учит нас, что существует удивительное сходство между духовным и естественным развитием. Она сообщает нам по крайней мере о трех стадиях процесса духовного развития, которые соответствуют трем возрастным стадиям физического развития. Это младенческий возраст, детство и зрелость.

Если рассматривать и исследовать их в этой последовательности, то можно увидеть, что некоторые характеристики отдельных стадий физического развития присущи и соответствующим духовным стадиям. Я считаю, что каждый найдет себя на одной из этих стадий развития.

Кеннет Хейгин - Расти духовно

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021. - 128 с.

ISBN: 978-5-8445-0050-3

Кеннет Хейгин - Расти духовно - Содержание

Предисловие

Часть 1

1.Установи, где ты находишься

2. Младенческий возраст

3. Детство

4. Зрелый возраст

Часть 2

3. Близкое знакомство с Отцом Небесным

6. Хождение в любви

Часть 3

7. Достигнуть познания

Часть 4

8. Какой ты человек?

9. Душевный человек

10. Плотский человек

11. Духовный человек

Часть 5