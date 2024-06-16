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Хейrин - Расти духовно

Кеннет Хейгин - Расти духовно
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling
Обретение зрелости во Христе - это процесс. Тема этой книги - возрастание, то есть переход от несовершеннолетия к зрелости. Ее страницы помогут тебе возрастать, даже если их содержание и покажется тебе вначале сложным.
Бог хочет, чтобы мы возрастали. Библия учит нас, что существует удивительное сходство между духовным и естественным развитием. Она сообщает нам по крайней мере о трех стадиях процесса духовного развития, которые соответствуют трем возрастным стадиям физического развития. Это младенческий возраст, детство и зрелость.
Если рассматривать и исследовать их в этой последовательности, то можно увидеть, что некоторые характеристики отдельных стадий физического развития присущи и соответствующим духовным стадиям. Я считаю, что каждый найдет себя на одной из этих стадий развития.

Кеннет Хейгин - Расти духовно

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021. - 128 с.
ISBN: 978-5-8445-0050-3

Кеннет Хейгин - Расти духовно - Содержание

Предисловие
Часть 1
  • 1.Установи, где ты находишься
  • 2. Младенческий возраст
  • 3. Детство
  • 4. Зрелый возраст
Часть 2
  • 3. Близкое знакомство с Отцом Небесным
  • 6. Хождение в любви
Часть 3
  • 7. Достигнуть познания
Часть 4
  • 8. Какой ты человек?
  • 9. Душевный человек
  • 10. Плотский человек
  • 11. Духовный человек
Часть 5
  • 12. Здоровое питание
  • 13. Слово ободрения
Views 245
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

V
vadimlugoff 2 years ago

Спасибо большое

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