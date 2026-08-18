Хейворд - Общая культурная антропология
«Общая культурная антропология» — это углубленный курс, посвященный изучению человеческих культур, их устройства и развития, представляющий собой живые записи лекций университетского уровня. Этот курс был прочитан Дагом Хейвордом, и данное издание строго следует материалу этих академических занятий. Его задача — не просто объяснить отдельные социальные теории или экзотические обычаи, но показать глубокий мир человеческих взаимоотношений, стоящий за культурными различиями. Эти увлекательные и бросающие вызов уроки охватывают важные аспекты каждой темы, включая вопросы языка, родства, мировоззрения и социального устройства. В оригинальной программе курс задуман как всестороннее исследование того, как люди создают смысл в своих сообществах, что позволяет слушателю постепенно погружаться в понимание межкультурной динамики.
Однако антропология рассматривается здесь не как инструмент отвлеченного академического анализа. Одна из центральных идей курса состоит в том, что понимание культуры необходимо для созидания мостов и эффективного христианского свидетельства. Честность и научная проницательность каждого урока демонстрируют, как эта наука укрепляет нашу способность любить ближнего, одновременно давая нам возможность мудро жить своей христианской верой в многонациональном мире. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что предлагает посмотреть на собственные невидимые культурные установки со стороны. Изучение социального фона помогает избежать этноцентризма и высокомерия, позволяя увидеть тот общий язык, на котором Церковь может говорить с представителями любого общества.
Даг Хейворд – Общая культурная антропология – Курс Университета Биола
Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 338 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Настоящее издание представляет собой литературную редакцию записей университетских лекций Дага Хейворда; состав и литературная редакция — Богословский клуб «Эсхатос».
Даг Хейворд – Общая культурная антропология – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Зачем мы изучаем антропологию
Лекция 2. Основные области антропологии и понятие мировоззрения
Лекция 3. Что такое мировоззрение? Типы мировоззрений
Лекция 4. Культурная относительность и опасности абсолютного релятивизма
Лекция 5. Культурный релятивизм и христианская вера: знание, обычаи и ценности
Лекция 6. Антропологическая теория: цели, исследовательские вопросы и зарождение эволюционизма
Лекция 7. Антропологическая теория. Часть 2
Лекция 8. Способы добывания пищи. Часть 1
Лекция 9. Способы добывания пищи. Часть 2
Лекция 10. Передовые технологии сельского хозяйства и происхождение первых государств
Лекция 11. Герменевтика и культурный контекст: толкование библейских заповедей
Лекция 12. Социальные последствия взаимности
Лекция 13. Экономические вопросы в обществе: капитализм и свободный рынок
Лекция 14. Брак и регулирование сексуального поведения
Лекция 15. Функции брака
Лекция 16. Формы брака в различных культурах
Лекция 17. Системы родства
Лекция 18. Бог и культура
Лекция 19. За кем нам следовать? Лидерство в человеческих обществах
Лекция 20. Лидерство в традиционных обществах: племенные общины
Лекция 21. Социальная категоризация
Лекция 22. Социальная стратификация и теории глобальной бедности
Лекция 23. Религия и космология
Лекция 24. Религия и культы
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