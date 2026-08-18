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Хейворд - Общая культурная антропология

Хейворд - Общая культурная антропология
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (6 books)

«Общая культурная антропология» — это углубленный курс, посвященный изучению человеческих культур, их устройства и развития, представляющий собой живые записи лекций университетского уровня. Этот курс был прочитан Дагом Хейвордом, и данное издание строго следует материалу этих академических занятий. Его задача — не просто объяснить отдельные социальные теории или экзотические обычаи, но показать глубокий мир человеческих взаимоотношений, стоящий за культурными различиями. Эти увлекательные и бросающие вызов уроки охватывают важные аспекты каждой темы, включая вопросы языка, родства, мировоззрения и социального устройства. В оригинальной программе курс задуман как всестороннее исследование того, как люди создают смысл в своих сообществах, что позволяет слушателю постепенно погружаться в понимание межкультурной динамики.

Однако антропология рассматривается здесь не как инструмент отвлеченного академического анализа. Одна из центральных идей курса состоит в том, что понимание культуры необходимо для созидания мостов и эффективного христианского свидетельства. Честность и научная проницательность каждого урока демонстрируют, как эта наука укрепляет нашу способность любить ближнего, одновременно давая нам возможность мудро жить своей христианской верой в многонациональном мире. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что предлагает посмотреть на собственные невидимые культурные установки со стороны. Изучение социального фона помогает избежать этноцентризма и высокомерия, позволяя увидеть тот общий язык, на котором Церковь может говорить с представителями любого общества.

Даг Хейворд – Общая культурная антропология – Курс Университета Биола

Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 338 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Настоящее издание представляет собой литературную редакцию записей университетских лекций Дага Хейворда; состав и литературная редакция — Богословский клуб «Эсхатос».

Даг Хейворд – Общая культурная антропология – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекция 1. Зачем мы изучаем антропологию

  4. Лекция 2. Основные области антропологии и понятие мировоззрения

  5. Лекция 3. Что такое мировоззрение? Типы мировоззрений

  6. Лекция 4. Культурная относительность и опасности абсолютного релятивизма

  7. Лекция 5. Культурный релятивизм и христианская вера: знание, обычаи и ценности

  8. Лекция 6. Антропологическая теория: цели, исследовательские вопросы и зарождение эволюционизма

  9. Лекция 7. Антропологическая теория. Часть 2

  10. Лекция 8. Способы добывания пищи. Часть 1

  11. Лекция 9. Способы добывания пищи. Часть 2

  12. Лекция 10. Передовые технологии сельского хозяйства и происхождение первых государств

  13. Лекция 11. Герменевтика и культурный контекст: толкование библейских заповедей

  14. Лекция 12. Социальные последствия взаимности

  15. Лекция 13. Экономические вопросы в обществе: капитализм и свободный рынок

  16. Лекция 14. Брак и регулирование сексуального поведения

  17. Лекция 15. Функции брака

  18. Лекция 16. Формы брака в различных культурах

  19. Лекция 17. Системы родства

  20. Лекция 18. Бог и культура

  21. Лекция 19. За кем нам следовать? Лидерство в человеческих обществах

  22. Лекция 20. Лидерство в традиционных обществах: племенные общины

  23. Лекция 21. Социальная категоризация

  24. Лекция 22. Социальная стратификация и теории глобальной бедности

  25. Лекция 23. Религия и космология

  26. Лекция 24. Религия и культы

Views 86
Rating 5.0 / 5
Added 18.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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