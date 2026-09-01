Хейзер - Незримый мир

«Незримый мир» Майкла С. Хейзера — масштабное исследование сверхъестественного мировоззрения библейских авторов и его значения для целостного понимания Писания. Отправной точкой становится образ Божественного совета в Пс. 81 (82), после чего автор последовательно рассматривает «сынов Божьих», небесное воинство, Эдем как место Божьего присутствия, образ Божий в человеке, восстание змея, события Быт. 6, нефилимов и исполинов, разделение народов после Вавилона, космическую географию Второзакония 32, Ангела Яхве, священное пространство Израиля, пророческое служение и ветхозаветные основания новозаветной христологии.

Во второй половине книги эти темы связываются с личностью и служением Иисуса Христа, крестом и воскресением, Пятидесятницей, миссией Церкви и духовной бранью. Хейзер показывает новозаветную историю как начало возвращения народов из-под власти враждебных духовных сил и восстановления первоначального Божьего замысла соединить небесную и человеческую семьи. Заключительные главы посвящены эсхатологическому суду над силами зла, Гогу и Магогу, Армагеддону, прославлению верующих и новому творению. Расширенное издание дополнено значительным количеством научных примечаний и библиографии, ранее доступных в сопроводительных материалах к книге.

Хейзер Майкл С. – Незримый мир – Возвращение к библейскому учению о сверхъестественном

Расширенное изд. – Луцк–Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 572 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-1-68359-891-6 (цифровое издание)

ISBN 978-1-68359-875-6 (печатное издание)

Хейзер Майкл С. – Незримый мир – Содержание