Хейзер - Незримый мир
«Незримый мир» Майкла С. Хейзера — масштабное исследование сверхъестественного мировоззрения библейских авторов и его значения для целостного понимания Писания. Отправной точкой становится образ Божественного совета в Пс. 81 (82), после чего автор последовательно рассматривает «сынов Божьих», небесное воинство, Эдем как место Божьего присутствия, образ Божий в человеке, восстание змея, события Быт. 6, нефилимов и исполинов, разделение народов после Вавилона, космическую географию Второзакония 32, Ангела Яхве, священное пространство Израиля, пророческое служение и ветхозаветные основания новозаветной христологии.
Во второй половине книги эти темы связываются с личностью и служением Иисуса Христа, крестом и воскресением, Пятидесятницей, миссией Церкви и духовной бранью. Хейзер показывает новозаветную историю как начало возвращения народов из-под власти враждебных духовных сил и восстановления первоначального Божьего замысла соединить небесную и человеческую семьи. Заключительные главы посвящены эсхатологическому суду над силами зла, Гогу и Магогу, Армагеддону, прославлению верующих и новому творению. Расширенное издание дополнено значительным количеством научных примечаний и библиографии, ранее доступных в сопроводительных материалах к книге.
Хейзер Майкл С. – Незримый мир – Возвращение к библейскому учению о сверхъестественном
Расширенное изд. – Луцк–Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 572 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-1-68359-891-6 (цифровое издание)
ISBN 978-1-68359-875-6 (печатное издание)
Хейзер Майкл С. – Незримый мир – Содержание
Предисловие
Часть 1. С чего начать
Глава 1. Прочесть Библию заново — словно впервые
Глава 2. Правила работы с текстом
Часть 2. Божьи семейства
Глава 3. Окружение Бога
Глава 4. Бог единственный в Своём роде
Глава 5. Как на небе, так и на земле
Глава 6. Сады и горы
Глава 7. Эдем — место, которому нет равных
Глава 8. Только Бог совершенен
Глава 9. Опасность и провидение
Итоги части
Часть 3. Преступления в божественном мире
Глава 10. Беда в раю
Глава 11. Подобный Всевышнему?
Глава 12. Преступление в божественном мире
Глава 13. Дурное семя
Глава 14. Разделение народов
Глава 15. Космическая география
Итоги части
Часть 4. Яхве и Его удел
Глава 16. Слово Авраама
Глава 17. Яхве видимый и невидимый
Глава 18. Что заключено в имени?
Глава 19. Кто подобен Яхве?
Глава 20. Перестройка образца
Глава 21. Закон Бога и совет Бога
Глава 22. Различие между мирами
Итоги части
Часть 5. Завоевание и поражение
Глава 23. Проблема исполинов
Глава 24. Обитель змея
Глава 25. Священная война
Итоги части
Часть 6. Так говорит Господь
Глава 26. Горы и долины
Глава 27. Стоящие в совете
Глава 28. Божественный отвлекающий манёвр
Глава 29. Всадник на облаках
Глава 30. Приготовьтесь умереть
Итоги части
Часть 7. Царство уже здесь
Глава 31. Кто пойдёт для Нас?
Глава 32. Превосходство владения
Глава 33. Благотворная смерть
Глава 34. Вторжение на территорию врага
Глава 35. Сыны Божьи, семя Авраама
Глава 36. Умалённые перед элохим
Глава 37. Это означает войну
Глава 38. Выбор стороны
Итоги части
Часть 8. Царство ещё не наступило
Глава 39. Окончательный приговор
Глава 40. Враг с севера
Глава 41. Гора собрания
Глава 42. Описывая неописуемое
Эпилог
Приложение. Древнееврейское представление о мироздании
Благодарности
Библиография
Указатель библейских и других древних источников
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