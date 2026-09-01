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Хейзер - Незримый мир

Хейзер - Незримый мир
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, **Eschatology
Series Современное богословие Эсхатос (34 books)

«Незримый мир» Майкла С. Хейзера — масштабное исследование сверхъестественного мировоззрения библейских авторов и его значения для целостного понимания Писания. Отправной точкой становится образ Божественного совета в Пс. 81 (82), после чего автор последовательно рассматривает «сынов Божьих», небесное воинство, Эдем как место Божьего присутствия, образ Божий в человеке, восстание змея, события Быт. 6, нефилимов и исполинов, разделение народов после Вавилона, космическую географию Второзакония 32, Ангела Яхве, священное пространство Израиля, пророческое служение и ветхозаветные основания новозаветной христологии.

Во второй половине книги эти темы связываются с личностью и служением Иисуса Христа, крестом и воскресением, Пятидесятницей, миссией Церкви и духовной бранью. Хейзер показывает новозаветную историю как начало возвращения народов из-под власти враждебных духовных сил и восстановления первоначального Божьего замысла соединить небесную и человеческую семьи. Заключительные главы посвящены эсхатологическому суду над силами зла, Гогу и Магогу, Армагеддону, прославлению верующих и новому творению. Расширенное издание дополнено значительным количеством научных примечаний и библиографии, ранее доступных в сопроводительных материалах к книге.

Хейзер Майкл С. – Незримый мир – Возвращение к библейскому учению о сверхъестественном

Расширенное изд. – Луцк–Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 572 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-1-68359-891-6 (цифровое издание)
ISBN 978-1-68359-875-6 (печатное издание)

Хейзер Майкл С. – Незримый мир – Содержание

  • Предисловие

  • Часть 1. С чего начать

    • Глава 1. Прочесть Библию заново — словно впервые

    • Глава 2. Правила работы с текстом

  • Часть 2. Божьи семейства

    • Глава 3. Окружение Бога

    • Глава 4. Бог единственный в Своём роде

    • Глава 5. Как на небе, так и на земле

    • Глава 6. Сады и горы

    • Глава 7. Эдем — место, которому нет равных

    • Глава 8. Только Бог совершенен

    • Глава 9. Опасность и провидение

    • Итоги части

  • Часть 3. Преступления в божественном мире

    • Глава 10. Беда в раю

    • Глава 11. Подобный Всевышнему?

    • Глава 12. Преступление в божественном мире

    • Глава 13. Дурное семя

    • Глава 14. Разделение народов

    • Глава 15. Космическая география

    • Итоги части

  • Часть 4. Яхве и Его удел

    • Глава 16. Слово Авраама

    • Глава 17. Яхве видимый и невидимый

    • Глава 18. Что заключено в имени?

    • Глава 19. Кто подобен Яхве?

    • Глава 20. Перестройка образца

    • Глава 21. Закон Бога и совет Бога

    • Глава 22. Различие между мирами

    • Итоги части

  • Часть 5. Завоевание и поражение

    • Глава 23. Проблема исполинов

    • Глава 24. Обитель змея

    • Глава 25. Священная война

    • Итоги части

  • Часть 6. Так говорит Господь

    • Глава 26. Горы и долины

    • Глава 27. Стоящие в совете

    • Глава 28. Божественный отвлекающий манёвр

    • Глава 29. Всадник на облаках

    • Глава 30. Приготовьтесь умереть

    • Итоги части

  • Часть 7. Царство уже здесь

    • Глава 31. Кто пойдёт для Нас?

    • Глава 32. Превосходство владения

    • Глава 33. Благотворная смерть

    • Глава 34. Вторжение на территорию врага

    • Глава 35. Сыны Божьи, семя Авраама

    • Глава 36. Умалённые перед элохим

    • Глава 37. Это означает войну

    • Глава 38. Выбор стороны

    • Итоги части

  • Часть 8. Царство ещё не наступило

    • Глава 39. Окончательный приговор

    • Глава 40. Враг с севера

    • Глава 41. Гора собрания

    • Глава 42. Описывая неописуемое

  • Эпилог

  • Приложение. Древнееврейское представление о мироздании

  • Благодарности

  • Библиография

  • Указатель библейских и других древних источников

Views 96
Rating 5.0 / 5
Added 19.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

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