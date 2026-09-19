Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Коринфянам – Том 10
Десятый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Первому и Второму посланиям апостола Павла к Коринфянам — двум новозаветным текстам, особенно важным для понимания природы Церкви, христианского служения и практической жизни общины. В Первом послании последовательно рассматриваются церковные разделения, нравственная дисциплина, брак и безбрачие, христианская свобода, богослужение и Вечеря Господня, духовные дары, любовь и воскресение мёртвых. Второе послание раскрывает более личную сторону служения Павла: его отношения с коринфской церковью, переживание страданий, богословие Нового Завета, служение примирения, христианскую щедрость и защиту апостольского служения.
Издание соединяет Синодальный текст с подробными тематическими планами, последовательными комментариями, многочисленными параллельными местами Писания, пояснениями греческих терминов и практическими выводами. Каждая крупная перикопа превращена в готовый материал для исследования и проповеди: сначала выделяется тема и логическая структура отрывка, затем раскрывается его богословское и практическое содержание. Благодаря этому том может использоваться одновременно как комментарий, справочник, учебное пособие и инструмент для подготовки проповедей и библейских занятий.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – 1 и 2 Коринфянам – Том 10
Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 448 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 10).
Толковая Библия священнослужителя – 1 и 2 Коринфянам – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Посвящается
Первое послание апостола Павла к Коринфянам
Введение
Автор
Дата написания
Кому адресовано
Цель
Характерные черты
План 1 Коринфянам
I. Приветствие
Некоторые фундаментальные факты
Неиссякаемые источники для верующих
II. Разделение церкви
Проблема: разделившаяся церковь
Решение первое: Крест
Решение второе: видеть простых и смиренных людей Божиих
Решение третье: проповедь
Решение четвёртое: откровение Божией мудрости
Решение пятое: понимание духовного состояния человека
Решение шестое: истинное видение служения
Решение седьмое: научиться быть мудрым строителем и тружеником церкви
Решение восьмое: раз навсегда отречься от самообольщения
Решение девятое: предоставить Богу судить служителей
Решение десятое: не хвалиться и не судить других служителей
Решение одиннадцатое: чувствовать и понимать дух истинного служителя
III. Моральная распущенность церкви
Как поступать с согрешившим членом церкви
Что надлежит делать церкви, чтобы справиться с тяжёлыми грехами
Публичные судебные процессы между верующими
Неправедное поведение
Угождение греховным похотям плоти
IV. Вопросы о браке
Брак и безбрачие
Неженатые, незамужние, разведённые и смешанные браки
Личное жизненное призвание христианина
Вопрос о вступлении в брак
V. Вопросы о правах и свободах христианина
Сомнительные наслаждения и интересы окружающих
Права служителя
Дух истинного служителя: побуждение проповедовать и служить
Дух истинного служителя: необходимость дисциплины
Пример Израиля как предостережение
Ограничения христианской жизни и свобода
VI. Вопросы относительно формы богослужения
Традиции христиан и богослужение в церкви
Причастие, Вечеря Господня
VII. Вопросы о духовных дарах
Потенциальные опасности, связанные со сферой духовных даров
Духовные дары
Церковь как Тело Христово и духовные дары
Самое драгоценное в жизни не дары, а любовь
Дар иных языков в сопоставлении с даром пророчества
Роль языков и пророчества в церкви
VIII. Вопросы о воскресении мёртвых
Фундаментальные истины Евангелия
Последствия неверия в воскресение
Результат Воскресения Христа
Религиозные обряды и самоотверженная жизнь христианина
Различные тела в природе
Коренное, абсолютное изменение тела
IX. Заключительные мысли
Указания по сбору пожертвований
Личные вопросы Павла
Предметный указатель
Второе послание апостола Павла к Коринфянам
Введение
Автор
Дата написания
Кому адресовано
Цель
Характерные черты
План 2 Коринфянам
I. Бог Павла
Бог и Его народ
Бог и страдания
II. Личная защита Павла
Павел отвечает на обвинения против него
Причины задержки визита
Обращение с обидчиком: церковное взыскание и прощение
III. Служение и его описание
Служение: обзор
Удостоверение служения
Служение Нового Завета
Требования служения
Терпеливый и стойкий дух служителя
Надежда и уверенность в вечной обители
Мотивы служения
Содержание служения
Призыв к постоянству и терпению
Призыв к отделению и посвящению
Преобразовывающее обновление
IV. Служение и финансовый сбор
Призыв жертвовать
Ответственность за пожертвования
Дающие, которые угождают Богу
Мотивы обильного и самоотверженного жертвования
V. Ответ служителя на критику
Борьба служителя и его оружие
Права служителя
Предостережение против соблазнов
Предмет похвалы и труд служителя
Духовные переживания Павла
Поведение Павла перед церковью
Заключительные предостережения, молитва, призыв и благословение
Предметный указатель
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