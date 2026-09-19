Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Коринфянам – Том 10

Десятый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Первому и Второму посланиям апостола Павла к Коринфянам — двум новозаветным текстам, особенно важным для понимания природы Церкви, христианского служения и практической жизни общины. В Первом послании последовательно рассматриваются церковные разделения, нравственная дисциплина, брак и безбрачие, христианская свобода, богослужение и Вечеря Господня, духовные дары, любовь и воскресение мёртвых. Второе послание раскрывает более личную сторону служения Павла: его отношения с коринфской церковью, переживание страданий, богословие Нового Завета, служение примирения, христианскую щедрость и защиту апостольского служения.

Издание соединяет Синодальный текст с подробными тематическими планами, последовательными комментариями, многочисленными параллельными местами Писания, пояснениями греческих терминов и практическими выводами. Каждая крупная перикопа превращена в готовый материал для исследования и проповеди: сначала выделяется тема и логическая структура отрывка, затем раскрывается его богословское и практическое содержание. Благодаря этому том может использоваться одновременно как комментарий, справочник, учебное пособие и инструмент для подготовки проповедей и библейских занятий.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – 1 и 2 Коринфянам – Том 10

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 448 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 10).

Толковая Библия священнослужителя – 1 и 2 Коринфянам – Содержание