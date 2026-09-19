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Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Коринфянам – Том 10

Толковая Библия священнослужителя - 1 и 2 Коринфянам – Том 10
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Homiletics, Educational, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (12 books)

Десятый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Первому и Второму посланиям апостола Павла к Коринфянам — двум новозаветным текстам, особенно важным для понимания природы Церкви, христианского служения и практической жизни общины. В Первом послании последовательно рассматриваются церковные разделения, нравственная дисциплина, брак и безбрачие, христианская свобода, богослужение и Вечеря Господня, духовные дары, любовь и воскресение мёртвых. Второе послание раскрывает более личную сторону служения Павла: его отношения с коринфской церковью, переживание страданий, богословие Нового Завета, служение примирения, христианскую щедрость и защиту апостольского служения.

Издание соединяет Синодальный текст с подробными тематическими планами, последовательными комментариями, многочисленными параллельными местами Писания, пояснениями греческих терминов и практическими выводами. Каждая крупная перикопа превращена в готовый материал для исследования и проповеди: сначала выделяется тема и логическая структура отрывка, затем раскрывается его богословское и практическое содержание. Благодаря этому том может использоваться одновременно как комментарий, справочник, учебное пособие и инструмент для подготовки проповедей и библейских занятий.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – 1 и 2 Коринфянам – Том 10

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 448 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 10).

Толковая Библия священнослужителя – 1 и 2 Коринфянам – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Посвящается

  • Первое послание апостола Павла к Коринфянам

    • Введение

      • Автор

      • Дата написания

      • Кому адресовано

      • Цель

      • Характерные черты

    • План 1 Коринфянам

    • I. Приветствие

      • Некоторые фундаментальные факты

      • Неиссякаемые источники для верующих

    • II. Разделение церкви

      • Проблема: разделившаяся церковь

      • Решение первое: Крест

      • Решение второе: видеть простых и смиренных людей Божиих

      • Решение третье: проповедь

      • Решение четвёртое: откровение Божией мудрости

      • Решение пятое: понимание духовного состояния человека

      • Решение шестое: истинное видение служения

      • Решение седьмое: научиться быть мудрым строителем и тружеником церкви

      • Решение восьмое: раз навсегда отречься от самообольщения

      • Решение девятое: предоставить Богу судить служителей

      • Решение десятое: не хвалиться и не судить других служителей

      • Решение одиннадцатое: чувствовать и понимать дух истинного служителя

    • III. Моральная распущенность церкви

      • Как поступать с согрешившим членом церкви

      • Что надлежит делать церкви, чтобы справиться с тяжёлыми грехами

      • Публичные судебные процессы между верующими

      • Неправедное поведение

      • Угождение греховным похотям плоти

    • IV. Вопросы о браке

      • Брак и безбрачие

      • Неженатые, незамужние, разведённые и смешанные браки

      • Личное жизненное призвание христианина

      • Вопрос о вступлении в брак

    • V. Вопросы о правах и свободах христианина

      • Сомнительные наслаждения и интересы окружающих

      • Права служителя

      • Дух истинного служителя: побуждение проповедовать и служить

      • Дух истинного служителя: необходимость дисциплины

      • Пример Израиля как предостережение

      • Ограничения христианской жизни и свобода

    • VI. Вопросы относительно формы богослужения

      • Традиции христиан и богослужение в церкви

      • Причастие, Вечеря Господня

    • VII. Вопросы о духовных дарах

      • Потенциальные опасности, связанные со сферой духовных даров

      • Духовные дары

      • Церковь как Тело Христово и духовные дары

      • Самое драгоценное в жизни не дары, а любовь

      • Дар иных языков в сопоставлении с даром пророчества

      • Роль языков и пророчества в церкви

    • VIII. Вопросы о воскресении мёртвых

      • Фундаментальные истины Евангелия

      • Последствия неверия в воскресение

      • Результат Воскресения Христа

      • Религиозные обряды и самоотверженная жизнь христианина

      • Различные тела в природе

      • Коренное, абсолютное изменение тела

    • IX. Заключительные мысли

      • Указания по сбору пожертвований

      • Личные вопросы Павла

    • Предметный указатель

  • Второе послание апостола Павла к Коринфянам

    • Введение

      • Автор

      • Дата написания

      • Кому адресовано

      • Цель

      • Характерные черты

    • План 2 Коринфянам

    • I. Бог Павла

      • Бог и Его народ

      • Бог и страдания

    • II. Личная защита Павла

      • Павел отвечает на обвинения против него

      • Причины задержки визита

      • Обращение с обидчиком: церковное взыскание и прощение

    • III. Служение и его описание

      • Служение: обзор

      • Удостоверение служения

      • Служение Нового Завета

      • Требования служения

      • Терпеливый и стойкий дух служителя

      • Надежда и уверенность в вечной обители

      • Мотивы служения

      • Содержание служения

      • Призыв к постоянству и терпению

      • Призыв к отделению и посвящению

      • Преобразовывающее обновление

    • IV. Служение и финансовый сбор

      • Призыв жертвовать

      • Ответственность за пожертвования

      • Дающие, которые угождают Богу

      • Мотивы обильного и самоотверженного жертвования

    • V. Ответ служителя на критику

      • Борьба служителя и его оружие

      • Права служителя

      • Предостережение против соблазнов

      • Предмет похвалы и труд служителя

      • Духовные переживания Павла

      • Поведение Павла перед церковью

      • Заключительные предостережения, молитва, призыв и благословение

    • Предметный указатель

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Added 19.09.2026
Author brat lexmak
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