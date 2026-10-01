Редкліфф - Навіщо ходити до церкви?

Книга Тімоті Редкліффа «Навіщо ходити до церкви? Євхаристія як дійство» посвящена не столько формальному объяснению католической литургии, сколько вопросу о том, что Евхаристия делает с человеком и почему участие в церковном богослужении нельзя свести к исполнению религиозной обязанности. Редклифф рассматривает Евхаристию как драму человеческого и христианского существования, разворачивающуюся в трех актах — вере, надежде и любви. От покаянного возвращения к Богу и слушания Писания через исповедание веры и евхаристическую молитву книга ведет к Причастию, примирению и посланию человека обратно в мир. Литургическое действие тем самым предстает школой преображения: человек постепенно учится воспринимать себя как того, кого Бог знает и любит, принимать собственную ограниченность, надеяться перед лицом страдания и смерти и входить в отношения любви с другими людьми.

Редклифф соединяет литургическое богословие с библейской экзегезой, тринитарной и христологической традицией, размышлениями Фомы Аквинского, Августина и других богословов, литературой, кино и свидетельствами из собственного доминиканского служения. Особое внимание он уделяет проблемам, из-за которых современный человек дистанцируется от церковной жизни: скуке богослужения, индивидуализированной духовности, кризису религиозного языка, потребительской культуре «впечатлений», чувству вины, разочарованию в институциональной Церкви и ощущению отсутствия Бога. Ответ автора заключается не в попытке сделать литургию более развлекательной, а в восстановлении способности распознавать ее глубинное действие. Евхаристия становится не эпизодом воскресного утра, а формой всей человеческой жизни — движением от Бога, через мир и других людей, обратно к Богу.

Редкліфф Тімоті – Навіщо ходити до церкви? – Євхаристія як дійство

Редкліфф, Тімоті, ОП. Навіщо ходити до церкви? : Євхаристія як дійство / Т. Редкліфф ; пер. з англ. О. Шляхетко. — Львів : Свічадо, 2026. — 288 с. redkliff-navishho-hoditi-do-cer…

ISBN 978-617-8600-91-4 (електронна версія)

ISBN 978-617-8643-42-3 (паперова версія)

Редкліфф Тімоті – Навіщо ходити до церкви? – Содержание