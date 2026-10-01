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Редкліфф - Навіщо ходити до церкви?

Редкліфф - Навіщо ходити до церкви?
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Тімоті Редкліффа «Навіщо ходити до церкви? Євхаристія як дійство» посвящена не столько формальному объяснению католической литургии, сколько вопросу о том, что Евхаристия делает с человеком и почему участие в церковном богослужении нельзя свести к исполнению религиозной обязанности. Редклифф рассматривает Евхаристию как драму человеческого и христианского существования, разворачивающуюся в трех актах — вере, надежде и любви. От покаянного возвращения к Богу и слушания Писания через исповедание веры и евхаристическую молитву книга ведет к Причастию, примирению и посланию человека обратно в мир. Литургическое действие тем самым предстает школой преображения: человек постепенно учится воспринимать себя как того, кого Бог знает и любит, принимать собственную ограниченность, надеяться перед лицом страдания и смерти и входить в отношения любви с другими людьми.

Редклифф соединяет литургическое богословие с библейской экзегезой, тринитарной и христологической традицией, размышлениями Фомы Аквинского, Августина и других богословов, литературой, кино и свидетельствами из собственного доминиканского служения. Особое внимание он уделяет проблемам, из-за которых современный человек дистанцируется от церковной жизни: скуке богослужения, индивидуализированной духовности, кризису религиозного языка, потребительской культуре «впечатлений», чувству вины, разочарованию в институциональной Церкви и ощущению отсутствия Бога. Ответ автора заключается не в попытке сделать литургию более развлекательной, а в восстановлении способности распознавать ее глубинное действие. Евхаристия становится не эпизодом воскресного утра, а формой всей человеческой жизни — движением от Бога, через мир и других людей, обратно к Богу.

Редкліфф Тімоті – Навіщо ходити до церкви? – Євхаристія як дійство

Редкліфф, Тімоті, ОП. Навіщо ходити до церкви? : Євхаристія як дійство / Т. Редкліфф ; пер. з англ. О. Шляхетко. — Львів : Свічадо, 2026. — 288 с. redkliff-navishho-hoditi-do-cer…

ISBN 978-617-8600-91-4 (електронна версія)
ISBN 978-617-8643-42-3 (паперова версія)

Редкліфф Тімоті – Навіщо ходити до церкви? – Содержание

  • Передмова архиєпископа Кентерберійського

  • Вступ

  • Дія 1: ВІРА

    • Дія 1, сцена 1. Повернення додому

    • Дія 1, сцена 2. «Я тут!»

    • Дія 1, сцена 3. «Як же воно станеться?»

    • Дія 1, сцена 4. «Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу»

    • Дія 1, сцена 5, частина 1. Віруємо в Бога, Творця неба і землі…

    • Дія 1, сцена 5, частина 2. Віруємо в Ісуса Христа, Єдинородного Сина Божого, й у Святого Духа

    • Дія 1, сцена 6. «Просіть, і дасться вам»

  • Дія 2: НАДІЯ

    • Дія 2, сцена 1. Приготування дарів

    • Дія 2, сцена 2. Смерть за межами табору

    • Дія 2, сцена 3. «Плодоносні камені гуркотять довкола»

    • Дія 2, сцена 4. Зрада, перетворена на дар

  • Дія 3: ЛЮБОВ

    • Дія 3. Пролог. Упізнання Ісуса

    • Дія 3, сцена 1. Отче наш

    • Дія 3, сцена 2. «Мир вам!»

    • Дія 3, сцена 3. «Закиньте лишень сіті праворуч від човна»

    • Дія 3, сцена 4. «Ходіть-но снідати»

    • Дія 3, сцена 5. «Як Мене послав Отець, так Я посилаю вас»

  • Примітки

  • Бібліографія

Views 69
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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