Редкліфф - Навіщо ходити до церкви?
Книга Тімоті Редкліффа «Навіщо ходити до церкви? Євхаристія як дійство» посвящена не столько формальному объяснению католической литургии, сколько вопросу о том, что Евхаристия делает с человеком и почему участие в церковном богослужении нельзя свести к исполнению религиозной обязанности. Редклифф рассматривает Евхаристию как драму человеческого и христианского существования, разворачивающуюся в трех актах — вере, надежде и любви. От покаянного возвращения к Богу и слушания Писания через исповедание веры и евхаристическую молитву книга ведет к Причастию, примирению и посланию человека обратно в мир. Литургическое действие тем самым предстает школой преображения: человек постепенно учится воспринимать себя как того, кого Бог знает и любит, принимать собственную ограниченность, надеяться перед лицом страдания и смерти и входить в отношения любви с другими людьми.
Редклифф соединяет литургическое богословие с библейской экзегезой, тринитарной и христологической традицией, размышлениями Фомы Аквинского, Августина и других богословов, литературой, кино и свидетельствами из собственного доминиканского служения. Особое внимание он уделяет проблемам, из-за которых современный человек дистанцируется от церковной жизни: скуке богослужения, индивидуализированной духовности, кризису религиозного языка, потребительской культуре «впечатлений», чувству вины, разочарованию в институциональной Церкви и ощущению отсутствия Бога. Ответ автора заключается не в попытке сделать литургию более развлекательной, а в восстановлении способности распознавать ее глубинное действие. Евхаристия становится не эпизодом воскресного утра, а формой всей человеческой жизни — движением от Бога, через мир и других людей, обратно к Богу.
Редкліфф Тімоті – Навіщо ходити до церкви? – Євхаристія як дійство
Редкліфф, Тімоті, ОП. Навіщо ходити до церкви? : Євхаристія як дійство / Т. Редкліфф ; пер. з англ. О. Шляхетко. — Львів : Свічадо, 2026. — 288 с. redkliff-navishho-hoditi-do-cer…
ISBN 978-617-8600-91-4 (електронна версія)
ISBN 978-617-8643-42-3 (паперова версія)
Редкліфф Тімоті – Навіщо ходити до церкви? – Содержание
Передмова архиєпископа Кентерберійського
Вступ
Дія 1: ВІРА
Дія 1, сцена 1. Повернення додому
Дія 1, сцена 2. «Я тут!»
Дія 1, сцена 3. «Як же воно станеться?»
Дія 1, сцена 4. «Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу»
Дія 1, сцена 5, частина 1. Віруємо в Бога, Творця неба і землі…
Дія 1, сцена 5, частина 2. Віруємо в Ісуса Христа, Єдинородного Сина Божого, й у Святого Духа
Дія 1, сцена 6. «Просіть, і дасться вам»
Дія 2: НАДІЯ
Дія 2, сцена 1. Приготування дарів
Дія 2, сцена 2. Смерть за межами табору
Дія 2, сцена 3. «Плодоносні камені гуркотять довкола»
Дія 2, сцена 4. Зрада, перетворена на дар
Дія 3: ЛЮБОВ
Дія 3. Пролог. Упізнання Ісуса
Дія 3, сцена 1. Отче наш
Дія 3, сцена 2. «Мир вам!»
Дія 3, сцена 3. «Закиньте лишень сіті праворуч від човна»
Дія 3, сцена 4. «Ходіть-но снідати»
Дія 3, сцена 5. «Як Мене послав Отець, так Я посилаю вас»
Примітки
Бібліографія
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