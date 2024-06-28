Действительно ли Вы верите в то, что говорит Библия?

Для кого-то этот вопрос покажется необычным, особенно в книге, которую, скорее всего, будут читать христиане. Лично для меня этот вопрос необычным не кажется. В Библии есть довольно странные вещи – что-то, во что тяжело поверить, особенно в современном мире.

Я не говорю о таких фундаментальных вопросах как, например: является ли Иисус Богом, пришедшим на Землю, умершим на кресте и воскресшим из мертвых. Я даже не подразумеваю чудесные истории, подобные Исходу, когда Бог избавил Израиль из Египта, проложив для них путь сквозь Красное море. Большинство христиан скажут, что верят во все это. Ведь, если Вы не верите в Бога, не верите в Иисуса, а также в то, что Они способны творить чудеса, нет смысла утверждать, что Вы являетесь христианином, не так ли?

Я сейчас говорю о сверхъестественных, но малоизвестных вещах, с которыми Вы время от времени сталкиваетесь при чтении Библии, но о которых очень редко слышите в церкви.

Вот один пример. В 3 Царств 22 есть история о нечестивом царе Израиля – Ахаве. Он хотел объединить войска с царем Иудеи для того, чтобы напасть на своих врагов в городе под названием Рамоф Галаадский. Царь Иудеи захотел заглянуть в будущее: он хотел знать, что произойдет, если они все-таки осуществят свои намерения и нападут. Итак, цари вопрошают пророков Ахава. Каков был ответ? Сплошные ободрения и одобрения. Однако пророки возвещали Ахаву именно то, что он хотел от них услышать. Причем оба царя знали об этом. Поэтому они решают вопросить Божьего пророка – человека по имени Михей. Из уст пророка звучат очень плохие новости для Ахава:

И сказал [Михей:] выслушай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его; И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. [Господь] сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так. И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе.

3 Царств 22:19-23

Вы понимаете, во что Вас просит поверить Библия? Неужели Вас просят поверить в то, что у Бога происходят встречи с группой неких духовных существ для того, чтобы решить, что будет происходить на Земле? Неужели это правда?

Вот еще один пример, любезно предоставленный Иудой:

И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.

Иуды 1:6

Бог заточил ангелов в подземной темнице? Да неужели?!

Майкл С. Хейзер – Сверхъестественное - Что Библия учит о невидимом мире и почему это важно

Перевод Владимира Картаева. – Miqlat, 2017. – 92 с.

Майкл С. Хейзер – Сверхъестественное - Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Доверие Библии

ГЛАВА ВТОРАЯ: Невидимый мир: Бог и боги

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Цари Прошлого – Цари Будущего

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Восстания в Божественной Cфере

ГЛАВА ПЯТАЯ: Космическая География

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Слово, Имя и Ангел

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Правила Ведения Войны

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Священная Территория

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Священная Война

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Спрятан на Самом Видном Месте

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Сверхъестественное Намерение

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Всадник на Облаке

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: Великая Перемена

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: Не от Мира Сего

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: Причастники Божеского Естества

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ: Господство над Ангелами

Заключение

Молитва Прощения

Просьба от Автора

Чего хочет Бог? Чего хочет Бог?

Звучит, как довольно простой вопрос. Но если вы немного задумаетесь, окажется, что он не так уж прост.

Почему? Ну, хотя бы потому, что сперва необходимо понять, кто именно задает этот вопрос. Люди могут задавать его по разным причинам. Может быть, это разгневанный крик человека, который испытывает боль? Может быть, это еле слышный шёпот глубокой печали? Может быть, это простое любопытство? А, может быть, за этим вопросом скрывается желание глубоко над чем-то задуматься? Не сложно заметить, что ответ на этот вопрос зависит от того, почему его задают.

Так как в нашем случае задаю этот вопрос я, то я с радостью объясню, зачем его задаю. Но прежде, позвольте мне рассказать о том, что сейчас точно не движет мною. Я не задаю этот вопрос потому, что не знаю на него ответ. Ответ мне известен. В действительности, я знаю ответ на этот вопрос абсолютно для всех. По крайней мере, тот ответ, который дал бы нам всем Бог. И именно так я этот вопрос и задаю. Этим вопросом я хочу помочь вам подумать над очень важными вещами. Когда я задаюсь вопрос «чего хочет Бог?», я на самом деле спрашиваю «чего хочет Бог для каждого человека земли?» Чего Он хочет, когда речь идет обо мне и о вас, о моей и вашей жизни?

Прежде, чем я отвечу на вопрос, важно отметить, что вопрос этот религиозного характера. Вопросы о Боге обычно попадают именно в эту категорию. Я задаю этот вопрос и отвечаю на него, потому что мне интересен Бог. Многих людей интересует Бог, хотя не многих интересует церковь. Это не страшно, потому что нам не нужно второе, чтобы говорить о первом. Я не пастор и не священник, однако сумел сделать карьеру, изучая Библию (да, это действительно возможно). Поэтому, так как вопрос задаю я, то ответ будет основан на Библии. Это сужает наш фокус. Моей целью будет объяснить, как Библия отвечает на вопрос «чего хочет Бог?» А теперь касательно ответа. Он очень прост. Бог хочет вас.

Возможно, вас это удивит. Возможно, вы будете сомневаться в этом. Ничего страшного. Ведь именно этот ответ правильный. Но, если быть честным, это не полный ответ. По одному предложению невозможно понять, насколько это удивительный и глубокий ответ. Нам нужен контекст, чтобы оценить ту бесконечную любовь, которая за ним стоит. На самом деле, за этим ответом стоит длинная и замечательная история.

Вот почему эта книга не только о том, чего хочет Бог, но также обо всём том, что Бог хочет, чтобы вы знали. Да, Он хочет вас, но для того, чтобы вы смогли это оценить, а также для того, чтобы вы ответили Ему взаимностью, на что я надеюсь, вам нужно немного больше контекста.

Именно в этом и заключается моя работа. Мы начнем с Божьей истории. Эта история полна трагических событий. Тем не менее, это не изменило Божьего намерения о вас (и обо мне, слава Богу). После того, как я расскажу эту историю, я углублюсь в детали наиболее важных аспектов этой истории. Для этого не понадобится вся книга. Поэтому если только вы не заядлый книгочей, вам повезло. Если вы прочтете только ту часть книги, в которой рассказывается эта история, то получите ответ на вопрос, с которого мы начали. Но мне кажется, что вам захочется читать дальше. Во всяком случае, я на это надеюсь. Это будет интересно.

Майкл С. Хейзер – Чего хочет Бог?

Б.в.д. – 79 с.

ISBN-13: 978-0692199046 (Blind Spot Press)

ISBN-10: 0692199047

Майкл С. Хейзер – Чего хочет Бог? - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I: История

Глава первая: Бог хотел иметь семью

Глава вторая: Бог всё ещё хотел иметь семью

Глава третья: Божья семья предала Бога

Глава четвертая: Бог присоединился к Своей человеческой семье

Глава пятая: Бог достигает Своей семьи

Глава шестая: Бог навеки со Своей семьей

Обзор первой части и краткое описание следующей части

Часть II: Евангелие

Глава седьмая: Что такое Евангелие?

Часть III: Следуя за Иисусом

Глава восьмая: Что такое ученичество?

Глава девятая: Что делает ученик?

Важные названия и термины (Глоссарий)

Краткий обзор сверхъестественных терминов