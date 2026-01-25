Просьба издателей адаптировать этот комментарий к формату, в котором он сейчас выходит, была воспринята с глубокой личной благодарностью и молитвой, чтобы он и дальше приносил пользу при изучении этого драгоценного послания, написанного апостолом Петром. При пересмотре текста учитывались сведения из недавно опубликованных комментариев на 1 Петра и вносились некоторые показавшиеся уместными уточнения. По просьбе издателей комментарий был приведен в соответствие с «Новым международным переводом» (N1X0 в качестве английского библейского текста при изложении каждого раздела толкования1. План всего послания, приведенный после Введения, теперь воспроизводится по ходу систематического изложения, чтобы легче было следить за развитием мысли в послании. Нумерация заголовков комментария соответствует общему плану послания, чтобы было удобнее соотносить любую конкретную часть исследования с содержанием всего послания. Был добавлен предметный указатель, а также указатель текстов Писания.

Хиберт Д. Э. - Первое послание Петра: экспозиционный комментарий

пер. с англ. / Д. Эдмонд Хиберт.—Самара: Благая весть, 2023.—464 с.

ISBN 978-5-7454-1783-2

Эдмонд Хиберт - Первое послание Петра: экспозиционный комментарий - Содержание

Предисловие к пересмотренному изданию

Предисловие к первому изданию

Введение в 1 Петра

Название послания

План 1 Петра

Часть 1. Доктринальное основание (1:1-12)

Приветствие (1:1-2)

Благодарение за наше спасение (1:3-12)

Часть 2. Практическое увещание (1:13-5:11)

Первый цикл: Увещания в свете нашего спасения (1:13-2:10)

Христианская жизнь в связи с Богом (1:13-21)

Христианская жизнь в связи с братьями (1:22-25)

Христианская жизнь в связи с личным ростом (2:1-3)

Причины для такой жизни спасенных (2:4-10)

Второй цикл: Увещания в свете нашего положения в мире (2:11-3:12)

Призыв к надлежащему личному поведению (2:11-12)

Обязанность повиноваться государству (2:13-17)

Обязанность повиноваться в бытовых отношениях (2:18-25)

Обязанность повиноваться в браке (3:1-7)

Призыв к подобающему поведению в коллективе (3:8-12)

Третий цикл: Увещания в свете христианских страданий (3:13- 5:11)

Проблема страданий за праведность (3:13-17)

Христовы страдания за праведность (3:18-22)

Снаряжение для страданий за праведность (4:1-11)

Необходимость стойкости в христианских страданиях (4:12-19)

Заключительные призывы к страдающим церквям (5:1-11)

Часть 3. Эпистолярное заключение (5:12-14)

Заключение послания (5:12-14)

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель