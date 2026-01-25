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Хиберт - Первое послание Петра

Д. Эдмонд Хиберт - Первое послание Петра - экспозиционный комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Просьба издателей адаптировать этот комментарий к формату, в котором он сейчас выходит, была воспринята с глубокой личной благодарностью и молитвой, чтобы он и дальше приносил пользу при изучении этого драгоценного послания, написанного апостолом Петром. При пересмотре текста учитывались сведения из недавно опубликованных комментариев на 1 Петра и вносились некоторые показавшиеся уместными уточнения. По просьбе издателей комментарий был приведен в соответствие с «Новым международным переводом» (N1X0 в качестве английского библейского текста при изложении каждого раздела толкования1. План всего послания, приведенный после Введения, теперь воспроизводится по ходу систематического изложения, чтобы легче было следить за развитием мысли в послании. Нумерация заголовков комментария соответствует общему плану послания, чтобы было удобнее соотносить любую конкретную часть исследования с содержанием всего послания. Был добавлен предметный указатель, а также указатель текстов Писания.

Хиберт Д. Э. - Первое послание Петра: экспозиционный комментарий

пер. с англ. / Д. Эдмонд Хиберт.—Самара: Благая весть, 2023.—464 с.

ISBN 978-5-7454-1783-2

Эдмонд Хиберт - Первое послание Петра: экспозиционный комментарий - Содержание

  • Предисловие к пересмотренному изданию

  • Предисловие к первому изданию

  • Введение в 1 Петра

  • Название послания

  • План 1 Петра

Часть 1. Доктринальное основание (1:1-12)

  • Приветствие (1:1-2)

  • Благодарение за наше спасение (1:3-12)

Часть 2. Практическое увещание (1:13-5:11)

  • Первый цикл: Увещания в свете нашего спасения (1:13-2:10)

  • Христианская жизнь в связи с Богом (1:13-21)

  • Христианская жизнь в связи с братьями (1:22-25)

  • Христианская жизнь в связи с личным ростом (2:1-3)

  • Причины для такой жизни спасенных (2:4-10)

  • Второй цикл: Увещания в свете нашего положения в мире (2:11-3:12)

  • Призыв к надлежащему личному поведению (2:11-12)

  • Обязанность повиноваться государству (2:13-17)

  • Обязанность повиноваться в бытовых отношениях (2:18-25)

  • Обязанность повиноваться в браке (3:1-7)

  • Призыв к подобающему поведению в коллективе (3:8-12)

  • Третий цикл: Увещания в свете христианских страданий (3:13- 5:11)

  • Проблема страданий за праведность (3:13-17)

  • Христовы страдания за праведность (3:18-22)

  • Снаряжение для страданий за праведность (4:1-11)

  • Необходимость стойкости в христианских страданиях (4:12-19)

  • Заключительные призывы к страдающим церквям (5:1-11)

Часть 3. Эпистолярное заключение (5:12-14)

  • Заключение послания (5:12-14)

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель

Views 2 519
Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2026
Author brat Alexandr
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

S
SerVictorio 4 years ago

Комментарий достойный, достаточно подробный, Хиберт очень хороший евангельский автор, побольше бы его переводили. Спасибо за книгу.

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