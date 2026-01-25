Название этой книги говорит о ее характере и размахе. Сначала практическое Послание Иакова приобрело особую ценность для автора, когда стало ясно, что оно описывает различные испытания живой веры. На протяжении многих лет я стараюсь понимать его наставления и применять их в повседневной жизни. Это толкование Послания Иакова стремится пролить свет на те сокровища библейского текста, какие внимательный исследователь находит при его изучении на языке оригинала. Оно предназначено для прилежного ученика, который, возможно, и не владеет греческим, но желает погрузиться в духовные богатства богодухновенного Божьего Слова.

Английский текст послания цитируется по «Американскому стандартному переводу» (ASV), однако толкование основано на изучении греческого текста. Все греческие слова, когда они используются, записаны в транслитерации1 и обычно стоят в скобках, а их перевод указан в ближайшем контексте. По ходу толкования приводится подробный план Послания Иакова, как я понимаю его содержание, чтобы читателю было ясно развитие мысли Иакова.

Д. Эдмонд Хиберт - Послание Иакова - экспозиционный комментарий

СПб.: «Библия для всех», 2019. — 432 с.

ISBN 978-5-7454-1566-1

Д. Эдмонд Хиберт - Послание Иакова - экспозиционный комментарий - Содержание

Список сокращений

Предисловие к исправленному изданию

Предисловие к первому изданию

Введение в Послание Иакова

План Послания Иакова

I. Приветствие (1:1)

Часть 1. Испытания личной веры (1:2-18)

II. Испытания верующего (1:2-12)

III. Природа искушения человека (1:13-16)

IV. Участие Бога в делах людей (1:17-18)

Часть 2. Признаки живой веры (1:19-3:18)

V.Вера, испытанная реакцией на Слово Божье (1:19-27)

VI.Вера, испытанная реакцией на лицеприятие (2:1-13)

VII. Вера, испытанная наличием дел (2:14-26)

VIII. Вера, испытанная наличием самоконтроля (3:1-18)

Часть 3. Реакция живой веры на обмирщение (4:1-5:12)

IX. Реакция живой веры на эгоистические распри (4:1-12)

X.Реакция живой веры на самонадеянное планирование (4:13-17)

XI.Реакция живой веры на несправедливость (5:1-11)

ХII. Реакция живой веры на своекорыстные клятвы (5:12)

Часть 4. Упование живой веры на Бога (5:13-18)

ХIII. Упование живой веры на Бога (5:13-18)

XIV. Внезапное заключение (5:19-20)

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