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Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Наша личность формируется под влиянием жизненного опыта. Наше представление о церкви складывается из имеющихся у нас познаний. Представление о проповедовании соответствует нашему собственному опыту. А при мысли о Вечере Господней на память приходят образы того, с чем нам приходилось встречаться. Мы вспоминаем церковные скамьи, подносы со множеством стаканчиков (а для некоторых это может быть одна большая чаша), пресный хлеб, напоминающий сухое печенье, служителя, произносящего речь с кафедры, мужчин, выстроившихся в ряд позади символического стола с традиционно скрещенными на поясе руками и застывших в безмолвном размышлении о смерти Христа.

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней

ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2015. – 204 с.
ISBN 978-966-1667-82-1

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней - Содержание

Предисловие
  • Общение как божественный замысел
  • Часть I Общение в Израиле: совместные трапезы с Богом
  • Часть II Общение в Евангелии от Луки и Книге Деяний: трапезы с Иисусом
  • Часть III Общение в посланиях Павла: совместные трапезы христиан
Список литературы, рекомендованной к прочтению
Примечания

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней - Предисловие

А как христиане первого века принимали Вечерю? Мы бездумно полагаем, что наш опыт принятия Вечери Господней ничем не отличается от опыта христиан ранней церкви. Отождествляя собственную практику принятия причастия с практикой ранней церкви, мы утрачиваем чувство исторической перспективы и считаем, что между ними не существует практически никакой разницы. Но на самом деле практика принятия Вечери в ранней церкви очень отличалась от нашей. Их Вечеря носила домашний характер и представляла собой полноценный обед, во время которого за столом происходило дружеское общение христиан в атмосфере радостного празднества.

В данной книге мы исходим из положения, что современная практика причастия предполагает безмолвное, торжественное, индивидуалистическое принятие хлеба и вина и коренным образом отличается от радостного совместного обеда, объединявшего христиан первого столетия в домашних церквях.
Views 888
Rating 5.0 / 5
Added 25.02.2020
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (4 comments)

Экзегеза 2 years ago
Спасибо!
I
ivanB 4 years ago

Спасибо большое!!
G
gios76 6 years ago

спасибо
E
ekseget 6 years ago

Спасибо!!!

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