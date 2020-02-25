Наша личность формируется под влиянием жизненного опыта. Наше представление о церкви складывается из имеющихся у нас познаний. Представление о проповедовании соответствует нашему собственному опыту. А при мысли о Вечере Господней на память приходят образы того, с чем нам приходилось встречаться. Мы вспоминаем церковные скамьи, подносы со множеством стаканчиков (а для некоторых это может быть одна большая чаша), пресный хлеб, напоминающий сухое печенье, служителя, произносящего речь с кафедры, мужчин, выстроившихся в ряд позади символического стола с традиционно скрещенными на поясе руками и застывших в безмолвном размышлении о смерти Христа.

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней

ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2015. – 204 с.

ISBN 978-966-1667-82-1

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней - Содержание

Предисловие

Общение как божественный замысел

Часть I Общение в Израиле: совместные трапезы с Богом

Часть II Общение в Евангелии от Луки и Книге Деяний: трапезы с Иисусом

Часть III Общение в посланиях Павла: совместные трапезы христиан

Список литературы, рекомендованной к прочтению

Примечания

Джон Марк Хикс - Добро пожаловать к столу - пересмотр представлений о Вечере Господней - Предисловие

А как христиане первого века принимали Вечерю? Мы бездумно полагаем, что наш опыт принятия Вечери Господней ничем не отличается от опыта христиан ранней церкви. Отождествляя собственную практику принятия причастия с практикой ранней церкви, мы утрачиваем чувство исторической перспективы и считаем, что между ними не существует практически никакой разницы. Но на самом деле практика принятия Вечери в ранней церкви очень отличалась от нашей. Их Вечеря носила домашний характер и представляла собой полноценный обед, во время которого за столом происходило дружеское общение христиан в атмосфере радостного празднества.



В данной книге мы исходим из положения, что современная практика причастия предполагает безмолвное, торжественное, индивидуалистическое принятие хлеба и вина и коренным образом отличается от радостного совместного обеда, объединявшего христиан первого столетия в домашних церквях.