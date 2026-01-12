Эту книгу было трудно писать. За последние двадцать лет моё понимание Божьего провидения и значения страдания менялось много раз. Боюсь, что, когда эту книгу напечатают, она уже не будет точно отражать мои изменившиеся взгляды. И тем не менее я убеждён, что основное направление этого повествования - библейское. Надеюсь, что предлагаемая мною форма изложения материала окажется полезной для читателя.

Я задумал написать эту книгу для студентов-старшекурсников, чтобы дать им пищу для размышления. Книга предназначена также для того, чтобы обеспечить лидеров церквей, а также служителей, деятельность которых связана с больными людьми, теологическими основами для рассуждения о страдании и помощи страдающим. Эти основы содержат теологические доводы, помогающие перенести горе и помочь горюющим. Книга представляет собой теологическое повествование. Это рассказ о жизни Бога и Его народа, о том, какую роль в этой жизни играет страдание, какое отношение Бог имеет к нему, а также о том, как Бог собирается поступить в будущем.

Это не философская теодицея. Я просто хочу поведать библейскую историю в целом, чтобы мы смогли с самого начала увидеть её конец. И узнав однажды Божью историю, впоследствии мы получим своего рода увеличительное стекло, через которое сможем лучше понять свои собственные истории. Таким образом, моя задача состоит в использовании на практике библейской теологии, а не философской теологии.

Некоторые главы предлагаемой вашему вниманию книги требуют большей глубины теологического понимания, чем другие, однако первая и последняя главы являются её фундаментом. В первой главе я рассказал свою личную историю, а десятая глава говорит об основных теологических ценностях, необходимых тому, кто страдает, и тому, кто мог бы стать утешителем.

Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла вам объяснить для себя свое собственное страдание и чтобы у вас появилось «увеличительное стекло», через которое вы бы увидели, каким образом Божья история пересекается с вашей собственной. Я уверен, что Божьи деяния, Божьи цели, задачи и намерения связаны с жизнью каждого человека. Я надеюсь, что даже во время страданий эта книга поможет вам увидеть, как Бог совершает всё это.

Джон Марк Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него. Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире?

Eastern European Mission, Dallas, USA

ISBN 978-0-9800668-6-9

Джон Марк Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него. Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире? - Содержание

Посвящается

Признательность

Предисловие

1. Где же Бог? Моя личная история

2. Как Бог действует в Своём мире? Сравнение современности с библейской историей

3. Зачем Бог создал этот мир? Сотворение и грехопадение в библейской истории

4. Что Бог допускает в падшем мире? История Бога, сатаны и Иова

5. Почему Бог в падшем мире делает то, что делает? Цели божественных действий

6. Как сохранить веру? Иов в Божьей истории

7. Как вопрошает вера? Плач в Божьей истории

8. Если я должен умереть прежде, чем проснусь? Смерть детей в Божьей истории

9. Где же победа? Божья история в Иисусе

10. Чего мы ожидаем? Славная цель Божьей истории

11. О чём нужно помнить страдальцам? Преданность и стойкость в нашей собственной истории

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