Книга Скотта Дж. Хилла исследует пересечение юнгианской психологии и психоделического опыта. Автор анализирует, как идеи Юнга о Тени и архетипах помогают понять и интегрировать глубокие состояния сознания для исцеления травм.

Скотт Дж. Хилл - Конфронтация с бессознательным. Юнгианская глубинная психология и психоделический опыт

М: «Касталия», 2021 — 346 с.

ISBN 978-5-521-16289-5

Скотт Дж. Хилл - Конфронтация с бессознательным. Юнгианская глубинная психология и психоделический опыт - Содержание

Предисловие

Благодарности

Часть 1 Встpеча с Бессознательным

ГЛАВА 1. Конфронтация с Бессознательным Юнга и его связь с психоделическим опытом

ГЛАВА 2. Психотерапия, усиленная психоделиками

ГЛАВА 3. Основные юнгианские концепции и принципы

ГЛАВА 4. Объяснение Юнгом психоделического опыта

Часть 2 Юнгианское понимание сложных психоделических переживаний

ГЛАВА 5. Психоделический опыт и травма

ГЛАВА 6. Психоделический опыт и тень

ГЛАВА 7. Психоделический опыт и психоз

ГЛАВА 8. Психоз в психологии Юнга

ГЛАВА 9. Психоделический опыт и Трансформация

ГЛАВА 10. Юнгианский подход к трансформирующему потенциалу сложных психоделических переживаний

Часть 3 Психология Юнга и психотерапия, усиленная психоделиками

ГЛАВА 11. Трансцендентная функция: подход Юнга к интеграции

ГЛАВА 12. Юнгианская психотерапия

ГЛАВА 13. Последствия психотерапии, усиленной психоделиками

Заключение

Библиография