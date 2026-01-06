Хилл - Конфронтация с бессознательным
Книга Скотта Дж. Хилла исследует пересечение юнгианской психологии и психоделического опыта. Автор анализирует, как идеи Юнга о Тени и архетипах помогают понять и интегрировать глубокие состояния сознания для исцеления травм.
Скотт Дж. Хилл - Конфронтация с бессознательным. Юнгианская глубинная психология и психоделический опыт
М: «Касталия», 2021 — 346 с.
ISBN 978-5-521-16289-5
Скотт Дж. Хилл - Конфронтация с бессознательным. Юнгианская глубинная психология и психоделический опыт - Содержание
Предисловие
Благодарности
Часть 1 Встpеча с Бессознательным
ГЛАВА 1. Конфронтация с Бессознательным Юнга и его связь с психоделическим опытом
ГЛАВА 2. Психотерапия, усиленная психоделиками
ГЛАВА 3. Основные юнгианские концепции и принципы
ГЛАВА 4. Объяснение Юнгом психоделического опыта
Часть 2 Юнгианское понимание сложных психоделических переживаний
ГЛАВА 5. Психоделический опыт и травма
ГЛАВА 6. Психоделический опыт и тень
ГЛАВА 7. Психоделический опыт и психоз
ГЛАВА 8. Психоз в психологии Юнга
ГЛАВА 9. Психоделический опыт и Трансформация
ГЛАВА 10. Юнгианский подход к трансформирующему потенциалу сложных психоделических переживаний
Часть 3 Психология Юнга и психотерапия, усиленная психоделиками
ГЛАВА 11. Трансцендентная функция: подход Юнга к интеграции
ГЛАВА 12. Юнгианская психотерапия
ГЛАВА 13. Последствия психотерапии, усиленной психоделиками
Заключение
Библиография
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