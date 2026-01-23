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Хиллер - Алхимия. Симфоническая поэма

Хиллер - Алхимия. Симфоническая поэма
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

Роберт Хиллер (3 Июня, 1895 — 24 Декабря, 1961) — американский поэт и писатель, обладатель Пулитцеровской премии, до сих пор практически неизвестный русскому читателю. С первого взгляда сложно определить к какой эпохе относится его труд «Алхимия. Симфоническая поэма». Здесь мы не встретим экспериментов с формой или языком, но столкнемся с удивительным пространством Камня Философов. Структура поэмы напоминает «Божественную комедию» Данте своим «восхождением» и поэзию Уильяма Блейка, что полнится божественной любовью. Р. Хиллер предлагает читателю пройти вместе с ним путь, в течение которого тот сможет наблюдать прекрасные, как наполненные светом, так и исключительно мрачные пейзажи. Итогом данного пути, как и подобает процессу Великого Делания, вполне могут стать преображение и открытие ранее неизведанных горизонтов.

Хиллер Роберт - Алхимия. Симфоническая поэма

  • Пер. с англ, и предисл. В. Е. Бородина, ред. и вс. ст. Н. В. Чёрной.

  • СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 140 с.: ил.

  • (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

  • ISBN 978-5-94396-282-0

Хиллер Роберт - Алхимия. Симфоническая поэма

Вступительное слово редактора (Чёрная Н. В.)

Предисловие (Бородин В. Е.)

Консервативная поэзия Роберта Хиллера в кощунственную эпоху

Краткая биографическая справка

Литература

Алхимия. Симфоническая Поэма. Роберт Хиллер

ТЬе Ргеlude Прелюдия

Сапto 1 Песнь 1

Сапto II Песнь II

Сапto III Песнь III

Сапto IV Песнь IV

Тhе Соdа Кода

Views 387
Rating 5.0 / 5
Added 23.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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