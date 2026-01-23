Хиллер - Алхимия. Симфоническая поэма
Роберт Хиллер (3 Июня, 1895 — 24 Декабря, 1961) — американский поэт и писатель, обладатель Пулитцеровской премии, до сих пор практически неизвестный русскому читателю. С первого взгляда сложно определить к какой эпохе относится его труд «Алхимия. Симфоническая поэма». Здесь мы не встретим экспериментов с формой или языком, но столкнемся с удивительным пространством Камня Философов. Структура поэмы напоминает «Божественную комедию» Данте своим «восхождением» и поэзию Уильяма Блейка, что полнится божественной любовью. Р. Хиллер предлагает читателю пройти вместе с ним путь, в течение которого тот сможет наблюдать прекрасные, как наполненные светом, так и исключительно мрачные пейзажи. Итогом данного пути, как и подобает процессу Великого Делания, вполне могут стать преображение и открытие ранее неизведанных горизонтов.
Хиллер Роберт - Алхимия. Симфоническая поэма
Пер. с англ, и предисл. В. Е. Бородина, ред. и вс. ст. Н. В. Чёрной.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 140 с.: ил.
(Серия Librarium Aureum. Opus Minus).
ISBN 978-5-94396-282-0
Хиллер Роберт - Алхимия. Симфоническая поэма
Вступительное слово редактора (Чёрная Н. В.)
Предисловие (Бородин В. Е.)
Консервативная поэзия Роберта Хиллера в кощунственную эпоху
Краткая биографическая справка
Литература
Алхимия. Симфоническая Поэма. Роберт Хиллер
ТЬе Ргеlude Прелюдия
Сапto 1 Песнь 1
Сапto II Песнь II
Сапto III Песнь III
Сапto IV Песнь IV
Тhе Соdа Кода
No comments yet. Be the first!