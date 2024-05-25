По своим практическим целям - это научный труд о церкви. Другими словами, его содержание охватывает многие из тех вопросов, о которых говорит Библия в отношении церкви и ее функции. Отсюда следует, что задача этого пособия заключается в том, чтобы помочь вам заново переосмыслить, что Писание говорит по тем или иным духовным вопросам, а затем определить, насколько правильно ваша церковь применяет и демонстрирует эти библейские истины. Для этого в конце почти каждой главы даны вопросы, имеющие целью побудить вас задуматься о деятельности своей церкви и о том, насколько она соответствует библейским критериям.

Раздел применения обычно разделен на два подраздела. Первый подраздел предназначен для руководителей уже существующих церквей. Второй - для основателей церквей и межкультурных миссионеров. Вопросы разделены таким образом потому, что эти две группы находятся на двух различных стадиях развития церкви. В то время как одна группа состоит из руководителей уже существующих церквей, вторая - только начинает церкви. Хотя подразделы применения имеют разную направленность, я советую отвечать на вопросы обоих подразделов независимо от того, каково ваше служение в настоящее время. Это упражнение принесет вам большую пользу. Вопросы применения включены в это пособие для того, чтобы принести вам практическую пользу. Ваши ответы предназначены только для вас. Помните, что эти разделы принесут вам ровно столько пользы, сколько вы хотите. Другими словами, вы можете быстро дать на них ответы, особо об этом не задумываясь, а затем забыть о них вовсе; а можете вообще на вопросы не отвечать. Другой вариант: вы приносите их в молитве к Богу, серьезно размышляя над каждым вопросом и уделяя время, необходимое для того, чтобы честно и подробно ответить на них. Когда вы станете применять изученное в своей жизни и жизни церкви, это может привести к серьезным изменениям. Эти изменения будут результатом вашего желания и честности. Поэтому вам следует решить, как вы отнесетесь к ценности этого процесса и какие плоды вы хотите от него получить.

Это пособие не претендует на то, чтобы считаться углубленным исследованием какому-либо из раскрытых вопросов. Каждый из этих вопросов рассматривается во многих других книгах. Поэтому я советую вам найти другие книги, в которых сделан более подробный и тщательный анализ данных вопросов, особенно тех из них, которые затрагивают конкретно вас и вашу церковь. При этом, хотя настоящее пособие и не является глубоким исследованием по любому из обсуждаемых вопросов, увидев все требования, выдвигаемые Писанием в отношении поместной церкви, вы все равно можете испытать чувство подавленности. Вот почему вы должны молитвенно разбирать по одной теме за один раз, прорабатывать связанные вопросы и только затем переходить к следующей главе. Это пособие было написано, чтобы быть помочь вам, а не для того, чтобы вызвать у вас чувство подавленности.

Рэндэлл Хиллибрэнд - Созидание динамичной церкви - внимательный взгляд на критерии и задачи церкви

К.: «Рука Допомоги», ЧПИФ, 2008. - 336 с.

ISBN: 978-966-651-608-7

Рэндэлл Хиллибрэнд - Созидание динамичной церкви - Содержание