Хиллман - Миф анализа
«Миф анализа» — это три блестящих очерка, которые переворачивают представления о глубинной психологии. Хиллман исследует, как концепция «анализа» стала ловушкой для души, и предлагает альтернативу — архетипическую психологию.
Автор ведет читателя через дебри истории идей, показывая, как наши представления о «норме» и «патологии» выросли из греческих мифов и алхимии. Это исследование того, как мы любим (Эрос), как мы понимаем (Логос) и как мы творим свою внутреннюю реальность. Фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как мифологические структуры управляют нашим современным поведением.
Хиллман Джеймс - Миф анализа - Три очерка по архетипической психологии
Пер. с англ. — М.: Когито-Центр, 2005.— 352 с. - (Юнгианская психология)
ISBN 0-06-092293-1 (англ.)
ISBN 5-89353-133-7 (рус.)
Хиллман Джеймс - Миф анализа – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ I. О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАРОДИТЕЛЕМ ПСИХИЧ ЕСКОГО?
ОПУС ПСИХОЛОГИИ: СОТВОРЕНИЕ ДУШИ
КРЕАТИВНОСТЬ
КРЕАТИВНОСТЬ КАК Ч ЕЛОВЕЧ ЕСКИЙ ИНСТИНКТ
АРХЕТИПИЧ ЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КРЕАТИВНОСТИ
АНИМА И ПСИХИЧЕСКОЕ
ЭРОС
СОКРАТОВСКИЙ ЭРОС
ПСИХИЧ ЕСКОЕ — ЭРОС В Ч УВСТВЕННОМ ОПЫТЕ
СТРАДАНИЯ «НЕВОЗМОЖНОЙ» ЛЮБВИ
ПЕРЕНОС
ЧАСТЬ II. О ЯЗЫКЕ ПСИХОЛОГИИ
ДВА СПОСОБА ОПИСАНИЯ
БОЛЬНА ЛИ ПСИХОЛОГИЯ?
ИМЕНА ТЕРРИТОРИИ: КРАТКАЯ «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» ПСИХОЛОГИИ
НАУКА О СЕКСЕ
ДУША = РАЗУМ: РАЗУМ = ГОЛОВА
ПЕРВОЕ УМОЗАКЛЮЧ ЕНИЕ
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ДУШ
УТРАТА ПСИХОЛОГИЕЙ «ПАМЯТИ»
ПЕРЕВООБРАЖЕННАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ: В НАПРАВЛЕНИИ К ИМАГИНАЛЬНОМУ ЭГО
ПЕРЕВООБРАЖЕННАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ: МИФ И УМСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ЗАКЛЮЧ ИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: РЕЧЬ ДУШИ
ЧАСТЬ III. О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕМИНИННОСТИ
ГЛУБИННЫЙ АСПЕКТ ТЕЛЕСНОГО Ч ЕЛОВЕКА
ВНАЧАЛЕ АДАМ, ЗАТЕМ ЕВА
ЖЕНСКОЕ СЕМЯ
АРИСТОТЕЛЬ
БЕЛОЕ — КРАСНОЕ
ЗРЕЛОЕ — НЕЗРЕЛОЕ, СФЕРООБРАЗНОЕ — ЯЙЦЕОБРАЗНОЕ, ПРАВОЕ — ЛЕВОЕ
ГАЛЕН
ФРЕЙД
О ФИЗИОЛОГИЧ ЕСКОМ СЛАБОУМИИ ЖЕНЩИНЫ
ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
ИСТЕРИЯ
ДИОНИС И БИСЕКСУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ
ПРЕВРАТНО ПОНЯТЫЙ ДИОНИС
ПЕРЕВООБРАЖЕННЫЙ ДИОНИС
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИОНИСИЙСКОГО СОЗНАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНЕЦ АНАЛИЗА
No comments yet. Be the first!