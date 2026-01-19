Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хиллман - Миф анализа

Хиллман - Миф анализа
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy, **Archetypal Psychology, Mythology Legends

«Миф анализа» — это три блестящих очерка, которые переворачивают представления о глубинной психологии. Хиллман исследует, как концепция «анализа» стала ловушкой для души, и предлагает альтернативу — архетипическую психологию.

Автор ведет читателя через дебри истории идей, показывая, как наши представления о «норме» и «патологии» выросли из греческих мифов и алхимии. Это исследование того, как мы любим (Эрос), как мы понимаем (Логос) и как мы творим свою внутреннюю реальность. Фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как мифологические структуры управляют нашим современным поведением.

Хиллман Джеймс - Миф анализа - Три очерка по архетипической психологии

Пер. с англ. — М.: Когито-Центр, 2005.— 352 с. - (Юнгианская психология)

ISBN 0-06-092293-1 (англ.)

ISBN 5-89353-133-7 (рус.)

Хиллман Джеймс - Миф анализа – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАРОДИТЕЛЕМ ПСИХИЧ ЕСКОГО?

  • ОПУС ПСИХОЛОГИИ: СОТВОРЕНИЕ ДУШИ

  • КРЕАТИВНОСТЬ

  • КРЕАТИВНОСТЬ КАК Ч ЕЛОВЕЧ ЕСКИЙ ИНСТИНКТ

  • АРХЕТИПИЧ ЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КРЕАТИВНОСТИ

  • АНИМА И ПСИХИЧЕСКОЕ

  • ЭРОС

  • СОКРАТОВСКИЙ ЭРОС

  • ПСИХИЧ ЕСКОЕ — ЭРОС В Ч УВСТВЕННОМ ОПЫТЕ

  • СТРАДАНИЯ «НЕВОЗМОЖНОЙ» ЛЮБВИ

  • ПЕРЕНОС

ЧАСТЬ II. О ЯЗЫКЕ ПСИХОЛОГИИ

  • ДВА СПОСОБА ОПИСАНИЯ

  • БОЛЬНА ЛИ ПСИХОЛОГИЯ?

  • ИМЕНА ТЕРРИТОРИИ: КРАТКАЯ «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» ПСИХОЛОГИИ

  • НАУКА О СЕКСЕ

  • ДУША = РАЗУМ: РАЗУМ = ГОЛОВА

  • ПЕРВОЕ УМОЗАКЛЮЧ ЕНИЕ

  • МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ДУШ

  • УТРАТА ПСИХОЛОГИЕЙ «ПАМЯТИ»

  • ПЕРЕВООБРАЖЕННАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ: В НАПРАВЛЕНИИ К ИМАГИНАЛЬНОМУ ЭГО

  • ПЕРЕВООБРАЖЕННАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ: МИФ И УМСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

  • ЗАКЛЮЧ ИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: РЕЧЬ ДУШИ

ЧАСТЬ III. О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕМИНИННОСТИ

  • ГЛУБИННЫЙ АСПЕКТ ТЕЛЕСНОГО Ч ЕЛОВЕКА

  • ВНАЧАЛЕ АДАМ, ЗАТЕМ ЕВА

  • ЖЕНСКОЕ СЕМЯ

  • АРИСТОТЕЛЬ

  • БЕЛОЕ — КРАСНОЕ

  • ЗРЕЛОЕ — НЕЗРЕЛОЕ, СФЕРООБРАЗНОЕ — ЯЙЦЕОБРАЗНОЕ, ПРАВОЕ — ЛЕВОЕ

  • ГАЛЕН

  • ФРЕЙД

  • О ФИЗИОЛОГИЧ ЕСКОМ СЛАБОУМИИ ЖЕНЩИНЫ

  • ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

  • ИСТЕРИЯ

  • ДИОНИС И БИСЕКСУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

  • ПРЕВРАТНО ПОНЯТЫЙ ДИОНИС

  • ПЕРЕВООБРАЖЕННЫЙ ДИОНИС

  • ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИОНИСИЙСКОГО СОЗНАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНЕЦ АНАЛИЗА

Views 248
Rating
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books