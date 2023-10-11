Мы привыкли думать, что психология должна учить нас любви и гармонии. Но Хиллман напоминает: душа шире наших представлений о добре. Книга «Нечеловеческие отношения» — это честный разговор о тех моментах, когда мы чувствуем себя чужими среди людей.

Автор объясняет, почему депрессивное отстранение или болезненный разрыв могут быть важнее для вашего роста, чем любой успех. Это книга-освобождение от обязанности всегда быть «нормальным» и «понятным». Если вы переживаете кризис в отношениях или чувствуете внутреннюю пустоту, Хиллман поможет вам увидеть в этом не конец жизни, а начало глубокой трансформации.

Джеймс Хиллман - Нечеловеческие отношения

Касталия, 2023,344 с.

ISBN 978-5-521-23870-5

Джеймс Хиллман - Нечеловеческие отношения - Содержание

Введение

Aegis. В защиту архетипической психологии

Анамнез

1. Обучение и институт К. Г. Юнга, Цюрих

2. Вклад Юнга в «чувства и эмоции»: синопсис и импликации

3. Некоторые ранние предпосылки идей Юнга: заметки Стефани Цумштейн-Прайзверк о медиуме К. Г. Юнга

Соединения и разделения

4. Друзья и враги

5. Раскол как различные взгляды

6. Расширение семьи (от захвата к объятиям)

7. Любовь к обществу и работе Из «Магазина старьевщика сердец»

8. Брак, близость, свобода

Олицетворение или воображение вещей

9. Заметка об истории

10. Разговоры о сексе: Воображая новую мужскую сексуальность

11. Предисловие к книге «Внутренний мир ребенка» Джона Аллана

12. Смелость перед риском неудачи

13. Жизнь и смерть в анализе

14. Комментарий к «Кундалини: эволюционная энергия в человеке» Гопи Кришны

15. Три способа потерпеть неудачу и их анализ

16. Психология трансгрессии, выведенная из сна об инцесте: воображая случай

Обесчеловечивание или сотворение души

17. Плохая мать: архетипический подход

18. Ваше воображение - не ваше. Арт-терапия и инвалиды

19. Вступление: Мать и Великая Мать Из «Магазина старьевщика сердец»

Психологизируя или видя насквозь