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Хиллман - Нечеловеческие отношения

Хиллман - Нечеловеческие отношения
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy

Мы привыкли думать, что психология должна учить нас любви и гармонии. Но Хиллман напоминает: душа шире наших представлений о добре. Книга «Нечеловеческие отношения» — это честный разговор о тех моментах, когда мы чувствуем себя чужими среди людей.

Автор объясняет, почему депрессивное отстранение или болезненный разрыв могут быть важнее для вашего роста, чем любой успех. Это книга-освобождение от обязанности всегда быть «нормальным» и «понятным». Если вы переживаете кризис в отношениях или чувствуете внутреннюю пустоту, Хиллман поможет вам увидеть в этом не конец жизни, а начало глубокой трансформации.

Джеймс Хиллман - Нечеловеческие отношения

Касталия, 2023,344 с.

ISBN 978-5-521-23870-5

Джеймс Хиллман - Нечеловеческие отношения - Содержание

Введение

Aegis. В защиту архетипической психологии

Анамнез

  • 1. Обучение и институт К. Г. Юнга, Цюрих

  • 2. Вклад Юнга в «чувства и эмоции»: синопсис и импликации

  • 3. Некоторые ранние предпосылки идей Юнга: заметки Стефани Цумштейн-Прайзверк о медиуме К. Г. Юнга

Соединения и разделения

  • 4. Друзья и враги

  • 5. Раскол как различные взгляды

  • 6. Расширение семьи (от захвата к объятиям)

  • 7. Любовь к обществу и работе Из «Магазина старьевщика сердец»

  • 8. Брак, близость, свобода

Олицетворение или воображение вещей

  • 9. Заметка об истории

  • 10. Разговоры о сексе: Воображая новую мужскую сексуальность

  • 11. Предисловие к книге «Внутренний мир ребенка» Джона Аллана

  • 12. Смелость перед риском неудачи

  • 13. Жизнь и смерть в анализе

  • 14. Комментарий к «Кундалини: эволюционная энергия в человеке» Гопи Кришны

  • 15. Три способа потерпеть неудачу и их анализ

  • 16. Психология трансгрессии, выведенная из сна об инцесте: воображая случай

Обесчеловечивание или сотворение души

  • 17. Плохая мать: архетипический подход

  • 18. Ваше воображение - не ваше. Арт-терапия и инвалиды

  • 19. Вступление: Мать и Великая Мать Из «Магазина старьевщика сердец»

Психологизируя или видя насквозь

  • 20. Предисловие к «статьям о кокаине» Зигмунда Фрейда (и А. К. Донохью)

  • 21. К архетипической модели запрета на мастурбацию

  • 22. О паранойе

  • 23. Дикий человек в клетке: комментарий

  • 24. Как нам оставаться психологическими?

Views 2 220
Rating 4.6 / 5
Added 11.10.2023
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.6/5 (9)

Comments (1 comment)

E
esxatos 3 years ago

Прекрасное собрание трудов психолога Джеймса Хиллмана, которое, надеемся будет еще у нас дополняться.

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