Хиллман - Нечеловеческие отношения
Мы привыкли думать, что психология должна учить нас любви и гармонии. Но Хиллман напоминает: душа шире наших представлений о добре. Книга «Нечеловеческие отношения» — это честный разговор о тех моментах, когда мы чувствуем себя чужими среди людей.
Автор объясняет, почему депрессивное отстранение или болезненный разрыв могут быть важнее для вашего роста, чем любой успех. Это книга-освобождение от обязанности всегда быть «нормальным» и «понятным». Если вы переживаете кризис в отношениях или чувствуете внутреннюю пустоту, Хиллман поможет вам увидеть в этом не конец жизни, а начало глубокой трансформации.
Джеймс Хиллман - Нечеловеческие отношения
Касталия, 2023,344 с.
ISBN 978-5-521-23870-5
Джеймс Хиллман - Нечеловеческие отношения - Содержание
Введение
Aegis. В защиту архетипической психологии
Анамнез
1. Обучение и институт К. Г. Юнга, Цюрих
2. Вклад Юнга в «чувства и эмоции»: синопсис и импликации
3. Некоторые ранние предпосылки идей Юнга: заметки Стефани Цумштейн-Прайзверк о медиуме К. Г. Юнга
Соединения и разделения
4. Друзья и враги
5. Раскол как различные взгляды
6. Расширение семьи (от захвата к объятиям)
7. Любовь к обществу и работе Из «Магазина старьевщика сердец»
8. Брак, близость, свобода
Олицетворение или воображение вещей
9. Заметка об истории
10. Разговоры о сексе: Воображая новую мужскую сексуальность
11. Предисловие к книге «Внутренний мир ребенка» Джона Аллана
12. Смелость перед риском неудачи
13. Жизнь и смерть в анализе
14. Комментарий к «Кундалини: эволюционная энергия в человеке» Гопи Кришны
15. Три способа потерпеть неудачу и их анализ
16. Психология трансгрессии, выведенная из сна об инцесте: воображая случай
Обесчеловечивание или сотворение души
17. Плохая мать: архетипический подход
18. Ваше воображение - не ваше. Арт-терапия и инвалиды
19. Вступление: Мать и Великая Мать Из «Магазина старьевщика сердец»
Психологизируя или видя насквозь
20. Предисловие к «статьям о кокаине» Зигмунда Фрейда (и А. К. Донохью)
21. К архетипической модели запрета на мастурбацию
22. О паранойе
23. Дикий человек в клетке: комментарий
24. Как нам оставаться психологическими?
Прекрасное собрание трудов психолога Джеймса Хиллмана, которое, надеемся будет еще у нас дополняться.