Хиллман - Сенекс и Пуэр

Хиллман - Сенекс и Пуэр
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

В этом фундаментальном труде Джеймс Хиллман исследует одну из самых значимых пар архетипов в западной культуре. Сенекс — это порядок, структура, история и меланхолия; Пуэр — это полет, воображение, дух и вечное «сейчас». Автор доказывает, что эти фигуры являются двумя сторонами одной медали: без Пуэра Сенекс превращается в бездушную тиранию, а без Сенекса Пуэр обречен на бесплодное блуждание.

Книга предлагает глубокий анализ того, как этот конфликт проявляется в политике, искусстве и частной жизни. Это исследование «нервного узла» нашей цивилизации, которое помогает понять, почему мы мечемся между консерватизмом и бунтом, и как найти точку равновесия между дисциплиной и творчеством.

Джеймс Хиллман - Сенекс и Пуэр

Касталия, 2021. - 239 стр.

ISBN 978-5-521-16335-9

Джеймс Хиллман - Сенекс и Пуэр - Содержание

Вступление

Часть первая. Начало - 1. Сенекс и Пуэр: Аспект исторического и психологического настоящего - 2. Вершины и долины: Различие между Душой и Духом как основа различий между Психотерапией и Духовной Дисциплиной - 3. Заметки об оппортунизме

Часть вторая. Движения и патологии - 4. Великая Мать, Ее Сын, Ее Герой и Пуэр - 5. Заметки о вертикали: Созидание, Трансцендентность, Амбиции, Эрекция, Инфляция - 6. Pothos: Ностальгия по Вечному Пуэру - 7. Предательство - 8. Раны Пуэра и шрам Одиссея

Часть третья. Сенекс - 9. О сознании Сенекса - 10. Негативный Сенекс и решение Ренессанса

Часть четвертая. Старое и Новое - 11. Кода. Заметки о методологии - 12. Старое и новое: Сенекс и пуэр - 13. О Молоке... и Обезьянах

Приложение А

Приложение В

