Эта книга пытается развить другой подход к сновидениям, отличный от того, к которому мы привыкли. Его ядро не основывается на идеях подавления (Фрейд) или компенсации (Юнг), а представляет сновидения в связи с душой, и душу в связи со смертью.

Я пришёл к выводу, что вся процедура интерпретации сновидений, имеющая целью достижение лучшего осознания жизни, является совершенно ошибочной. И я имею в виду «ошибочность» во всей её полноте: её вредность, искаженность, обман, неадекватность, сбивание с толку, экзегетичную оскорбительность для материала сновидения, для самого сновидения. Когда мы вносим ошибку в сновидение, мы вводим в заблуждение душу, а поскольку душа интимно связана со смертью (что традиция всегда предполагает), то ошибочная интерпретация сновидения вводит в заблуждение наше умирание. Чем является это умирание и эта смерть по отношению к сновидениям, будет рассмотрено в следующих главах.

Мы начинаем нашу работу, задавая себе очевидный, но упущенный из виду вопрос: какой мифический области, каким Богам принадлежат сновидения? В данном вопросе присутствует предположение, согласно которому, если бы мы знали «чему» сновидения принадлежат, то мы бы лучше могли понять, что они хотят, что они означают, и что мы должны с ними делать. Предложенный в этой книге ответ ставит теорию сновидений на фундамент мифа; ведь не является секретом, что сновидения принадлежат нижнему миру и его Богам, как заявляет об этом название этой книги, и короткая вторая глава демонстрирует, что мифический фундамент сновидений имеет древнюю историю. Фрейд, осознанно или нет, осуществил этот поворот, обратившись к мифическому нижнему миру для обоснования своей теории сновидений.

Джеймс Хиллман - Сновидение и нижний мир

«Касталия», 2023. — 294 с.

ISBN 978-5-521-23714-2

Джеймс Хиллман - Сновидение и нижний мир - Содержание

Глава 1.МОСТ

Примечания и ссылки

Глава 2. ФРЕЙД

Фрейд и мой тезис

Фехнер, Фрейд и нижний мир

Источники и примечания

Глава З.ПСИХЭ

Глубина

Гадес

Дети Ночи

Подземный мир и нижний мир

Нижний мир и психика

Образы и тени

Фигуры сновидений

Метафора смерти

Источники и примечания

Глава 4. ПРЕПЯТСТВИЯ

Материализм

Оппозиционализм

Христианство

Примечания и источники

Глава 5. СНОВИДЕНИЕ

Романтика сновидений

Эго сновидения

Субъективный уровень

Типы души

Геракл в доме Гадеса

Работа сновидения

Нарцисс и сновидение

Двойственность сновидения

Сновидения, работа смерти

Материал сновидения

Источники и примечания

Глава 6. PRAXIS

Caveat Lector

Чёрный цвет

Болезнь

Животные

Водные субстанции

Воспоминание и забывание

Опоздание

Округлость

Психопатия

Лёд

Церемониальные приёмы пищи

Веселье

Двери и ворота

Грязь и диарея

Запах и дым

Пространство

Отношение к сновидениям

Источники и примечания

Библиография

Сокращения

Избранные источники