Хиллман - Сновидение и нижний мир
Эта книга пытается развить другой подход к сновидениям, отличный от того, к которому мы привыкли. Его ядро не основывается на идеях подавления (Фрейд) или компенсации (Юнг), а представляет сновидения в связи с душой, и душу в связи со смертью.
Я пришёл к выводу, что вся процедура интерпретации сновидений, имеющая целью достижение лучшего осознания жизни, является совершенно ошибочной. И я имею в виду «ошибочность» во всей её полноте: её вредность, искаженность, обман, неадекватность, сбивание с толку, экзегетичную оскорбительность для материала сновидения, для самого сновидения. Когда мы вносим ошибку в сновидение, мы вводим в заблуждение душу, а поскольку душа интимно связана со смертью (что традиция всегда предполагает), то ошибочная интерпретация сновидения вводит в заблуждение наше умирание. Чем является это умирание и эта смерть по отношению к сновидениям, будет рассмотрено в следующих главах.
Мы начинаем нашу работу, задавая себе очевидный, но упущенный из виду вопрос: какой мифический области, каким Богам принадлежат сновидения? В данном вопросе присутствует предположение, согласно которому, если бы мы знали «чему» сновидения принадлежат, то мы бы лучше могли понять, что они хотят, что они означают, и что мы должны с ними делать. Предложенный в этой книге ответ ставит теорию сновидений на фундамент мифа; ведь не является секретом, что сновидения принадлежат нижнему миру и его Богам, как заявляет об этом название этой книги, и короткая вторая глава демонстрирует, что мифический фундамент сновидений имеет древнюю историю. Фрейд, осознанно или нет, осуществил этот поворот, обратившись к мифическому нижнему миру для обоснования своей теории сновидений.
Джеймс Хиллман - Сновидение и нижний мир
«Касталия», 2023. — 294 с.
ISBN 978-5-521-23714-2
Джеймс Хиллман - Сновидение и нижний мир - Содержание
Глава 1.МОСТ
Примечания и ссылки
Глава 2. ФРЕЙД
Фрейд и мой тезис
Фехнер, Фрейд и нижний мир
Источники и примечания
Глава З.ПСИХЭ
Глубина
Гадес
Дети Ночи
Подземный мир и нижний мир
Нижний мир и психика
Образы и тени
Фигуры сновидений
Метафора смерти
Источники и примечания
Глава 4. ПРЕПЯТСТВИЯ
Материализм
Оппозиционализм
Христианство
Примечания и источники
Глава 5. СНОВИДЕНИЕ
Романтика сновидений
Эго сновидения
Субъективный уровень
Типы души
Геракл в доме Гадеса
Работа сновидения
Нарцисс и сновидение
Двойственность сновидения
Сновидения, работа смерти
Материал сновидения
Источники и примечания
Глава 6. PRAXIS
Caveat Lector
Чёрный цвет
Болезнь
Животные
Водные субстанции
Воспоминание и забывание
Опоздание
Округлость
Психопатия
Лёд
Церемониальные приёмы пищи
Веселье
Двери и ворота
Грязь и диарея
Запах и дым
Пространство
Отношение к сновидениям
Источники и примечания
Библиография
Сокращения
Избранные источники
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