Эта книга напрямую связана с психологией бизнеса. Как писатель-психолог, я уделяю в ней много внимания бизнесу, ведь именно в бизнесе вопрос власти является главным, а бизнесменами всегда становятся самые решительные и смелые. В бизнес-психологии, однако, полезно разбираться не только предпринимателям, но и видным деятелям экономики, производства, крупным финансистам. Для каждого из нас, бизнес - это наши повседневные дела: именно они заставляют нас вставать с кровати каждое утро, вокруг них строится весь день, формируются наши ценности и устремления. Бизнес, с присущими ему борьбой, вызовами, победами и поражениями, формирует главный сюжет нашей цивилизации, историю, способную выявить нечто, стоящее за всеми ритуалами человеческого поведения. Все, что есть в бизнесе, также окружает нас и в повседневности - мы создаем что-то новое, зарабатываем деньги, тратим их, формируем сбережения, оцениваем, вступаем во владение имуществом, продаем и покупаем... Нам приятно верить в то, что любовь определяет нашу судьбу или что на нашу жизнь влияют наши мечты или достижения науки. На самом деле, только идеи предпринимательства неизменно с нами и сопровождают нас на протяжении дня, с утра до самой ночи.

Джеймс Хиллман - Виды власти. Руководство по ее разумному использованию

Касталия, 2022. - 194 стр.

ISBN 978-5-521-16388-5

Джеймс Хиллман - Виды власти. Руководство по ее разумному использованию - Содержание

Предисловие

1. Меняющаяся героика власти

2. Стили власти

3. Мифы о власти – власть мифов