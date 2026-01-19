Хиллман - Внутренний поиск

В этой работе Хиллман бросает вызов традиционному взгляду на психоанализ как на клиническую дисциплину. Он утверждает, что современный человек страдает не столько от медицинских симптомов, сколько от «потери души». Автор исследует, как психология может помочь человеку вернуть связь с его внутренним миром через воображение, мифологию и принятие собственных «темных» сторон.

Ключевые темы:

Психология как религия: Хиллман анализирует, почему классическая религия теряет влияние и как психотерапия становится новым пространством для поиска смысла.

Пересмотр морали: Вместо того чтобы «исправлять» человека, автор предлагает прислушаться к голосу его внутренних влечений и фантазий.

Важность души (Psyche): Возвращение к истокам слова «психология» — как логоса (науки) о душе, а не просто о поведении или мозге.

Критика аналитической практики: Хиллман предостерегает от чрезмерной рационализации и «объяснения» пациента, призывая к живому сопереживанию и работе с образом.

Кому стоит прочитать?

Психологам и психотерапевтам: Чтобы взглянуть на свою практику не как на лечение, а как на философское и духовное сопровождение. Интересующимся юнгианством: Книга является важным этапом развития идей Карла Юнга, уходящим в сторону архетипического подхода. Искателям смыслов: Тем, кто чувствует внутреннюю пустоту и ищет ответы за пределами материалистического мировоззрения.

Хиллман Дж. - Внутренний поиск - Сборник работ разных лет

Пер. с англ.— М.: «Когито-Центр», 2004.— 335 с.

ISBN 5-89353-130-2 (рус.)

Хиллман Дж. - Внутренний поиск – Содержание

ВНУТРЕННИЙ ПОИСК: Психология и религия (перевод В. В. Зеленского)

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1994 Г.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

I. ВСТРЕЧИ ЛЮДЕЙ И ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ

II. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК ПЕРЕЖИВАНИЕ

III. ВНУТРЕННИЙ МРАК: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК ПРОБЛЕМА МОРАЛИ

IV. ВНУТРЕННЯЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ: РЕАЛЬНОСТЬ АНИМЫ И РЕЛИГИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ: КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЕЕ АВТОРОМ

ПСИХОЛОГИЯ: МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ ИЛИ ПОЛИТЕИСТИЧЕСКАЯ (перевод З. А. Кривулиной)

О НЕОБХОДИМОСТИ АНОМАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: АНАНКЕ И АФИНА (перевод К. Бутырина)

I. «БОЛЕЗНЬ» АРХЕТИПА

II. НЕОБХОДИМОСТЬ

III. ФАНТАЗИЯ О НОРМАЛЬНОСТИ

IV. АФИНА

ЭДИП ВОЗВРАТИЛСЯ (перевод М. Г. Пазиной)

1. МИФ И ПСИХОАНАЛИЗ

2. СЕМЬЯ КАК СУДЬБА

3. БОЛЬНОЙ ГОРОД

4. ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЛАНДШАФТ

5. ЛАЙ, ДЕТОУБИЙСТВО И БУКВАЛИЗМ

6. МИФ И МЕТОД

7. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛЕПОТА

8. АНАЛИЗ В КОЛОНЕ

9. НЕИЗМЕННЫЕ И МЕНЯЮЩИЕСЯ ИДЕАЛ И ДАЙМОН

10. ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОТ ЗЕРКАЛА К ОКНУ: Исцеление психоанализа от нарциссизма (перевод Ю. Н. Донец)