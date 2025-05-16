1 января

СНОВА ВСЕ НОВОЕ

Сказал тогда Сидящий на престоле: «Смотри, творю Я всё новое!», а мне говорит: «Запиши, ибо верны, истинны эти слова!» (Откр.21:5).

В начале года мы взволнованы и полны предвкушения. Мы планируем заниматься интересными делами, знакомиться с новыми людьми, пережить множество хороших моментов с друзьями и родственниками, то есть хотим насладиться наступающим годом. Некоторые люди составляют список с пожеланиями на год, например, получать хорошие отметки в школе, отправиться в путешествие или купить велосипед.

Но дни идут, год приближается к концу, и часто наш энтузиазм остывает, пока в конце концов мы не забываем о том, что планировали сделать. Мечты остаются просто мечтами.

Если такое уже случалось с тобой, не беспокойся! Твоя жизнь, как чистая тетрадь, ожидает следующего года. Впереди много дней для того, чтобы наполнить их тем, чем пожелаешь. То, что не удалось закончить в прошлом году, может стать хорошей целью для года наступающего. Но, чтобы мечта сбылась, надо приложить усилия. Если ничего не изменится, то и в этом году ты вряд ли добьешься лучшего результата. Поэтому тебе нужны перемены!

Бог обещает сотворить все новое, и это возможно, если отдать свою жизнь в Его руки. Если в прошлом году не все складывалось так, как хотелось бы, попробуй довериться Богу. Попроси, чтобы Он был с тобой каждый день, в каждом решении, в каждом трудном и радостном моменте. И даже если в пути случатся неудачи, верь, что Бог может сотворить что-то новое и прекрасное!

Запиши здесь три цели на новый год:

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Хирли, Энн Лизи - Встречи с Иисусом - Ежедневные чтения для подростков 2025

Пер. с исп. Н. Худовой. - Заокский: Источник жизни, 2025. - 384 с.

ISBN 978-5-00126-319-7

Хирли, Энн Лизи - Встречи с Иисусом – Содержание

Январь – Декабрь

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1 мая

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ?

Иисус же, подрастая, преуспевал в мудрости и любви у Бога и людей (Лк 2:52).

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Наверняка этот вопрос задавали тебе не менее 937 раз. Учитель, врач, архитектор, инженер, писатель, стоматолог... Список профессий бесконечен, и важно выделить время, чтобы выбрать одну из них. У тебя есть еще время обдумать это решение, и ты можешь делать это спокойно. Однако будущая профессия — не единственное, что должно тебя волновать. Задумы- — вался ли ты, каким человеком хочешь стать? Какие черты характера 128 увидят в тебе люди, когда ты станешь взрослым?

Когда Иисус жил на земле, Он тоже был в твоем возрасте и, возможно, сталкивался с ситуациями, похожими на твои. Вероятно, Он размышлял о Своем будущем и представлял, каким будет, когда повзрослеет. Библия говорит, что Иисус подрастал в мудрости и любви. Мы все растем в детстве — это естественный процесс! Наше тело меняется, и детские черты остаются позади. Но что значит расти в мудрости?

Быть мудрым — это не только получать хорошие оценки в школе. Мудрый человек хорошо ладит с друзьями, послушен и всегда готов помочь. И для этого совсем не обязательно становиться взрослым — ты можешь быть мудрым уже сейчас, независимо от возраста.

Когда тебя снова спросят, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, не ограничивайся профессией. Ответь, что хочешь быть мудрым, добрым, честным и искренним человеком. Есть целый список качеств, которые ты можешь начать развивать в себе уже сегодня.

И когда ты станешь взрослым, ты поймешь, что сделал лучший выбор в своей жизни.