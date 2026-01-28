Представьте, что в самом сердце Божьего народа таится огромная сила. Предположим, что сила эта при содействии Святого Духа способна запустить процесс деления «стволовых клеток» церкви. Но забытая всеми, она вот уже многие столетия дремлет, оставаясь невостребованной. Но высвободи эту силу, и она задаст импульс христианству на два-три столетия вперед, став своеобразным миссионерским эквивалентом высвобождения энергии атома. Разве не этого желаем мы — любящие Бога, народ Божий, рожденные от Бога. Разве не готовы мы положить на алтарь все, только чтобы пережить это великое пробуждение? Я верю в то, что скрытые, врожденные миссионерские потенции — не плод воображения.

Нет, основные инстинкты заложены в каждой общине Христа и живут в душе каждого верующего. Силы эти не только существуют в теории, они неоднократно проявлялись на практике в виде четко определяемых влияний, которые питали самые яркие христианские движения. А самое заметное проявление этого феномена мы, возможно, наблюдаем в наше время. Эту удивительную силу в определенных проявлениях уже обрели некоторые западные христианские направления, хотя и не без серьезных затруднений и не без сопротивления со стороны наших старых привычек.

Алан Хирш - Забытые пути

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2013. — 348 с.

ISBN 978-5-905340-05-5

Алан Хирш - Забытые пути - Содержание

Раздел первый: превращение в миссионера

Введение

1. Начало, часть 1. Признания одного отчаявшегося миссионера

2. Начало, часть 2. Деноминационный и региональный уровень

Раздел второй. Структура Апостольской системы

Введение

3. Основание веры: Иисус — Господь

4. Воспитание учеников

5. Стремление к воплощающей миссии

6. Апостольская среда

7. Органические системы

8. Коммунитас вместо общины

Заключение

Алан Хирш - Забытые пути - Введение

То, что эта книга оказалась в ваших руках, говорит не только о том, что вы пытаетесь понять истинное значение слова экклесия (греческое слово, обозначающее в Новом Завете «церковь»), но и о том, что вы в курсе существенных перемен в мировоззрении, которые имели место в мире за последние полвека. Эти перемены, как бы их ни называли — от модернизма к постмодернизму, или от твердой современности к жидкой современности — церковью, в общем, были восприняты нелегко. Мы будто заблудились в непроходимых лесах современности, а хорошо знакомые нам культурные и богословские карты сильно устарели. Создается впечатление, что мы пробудились ото сна и столкнулись со странной и неожиданной реальностью, которая, похоже, бросает дерзкий вызов привычным для нас представлениям о церкви и ее миссии. Все это походит на этакий культурный шок, будто нас, настоящих, забросили в церковь будущего, в мир, который оказался нам совершенно незнакомым. Пытаясь осознать новые реалии, церкви и церковное руководство вдруг, с болью в сердце, начинает осознавать, что унаследованные нами понятия, язык общения, и вообще говоря, само наше мышление, не способны объяснить процессы, происходящие в нас и вокруг нас. И дело здесь не только в том, что мы просто не можем понять ситуацию. Брать нужно выше: мы столкнулись с настоящим духовным и эмоциональным кризисом, охватывающим все стороны нашей жизни.

Нужно признать, что двадцать первый век — это время появления сложнейших для восприятия явлений, где терроризм, парадигматические технологические инновации, природные катаклизмы, неистовая жажда потребления, непрекращающиеся перемены и опасные идеологии противостоят нам на каждом шагу. В виду всего этого, даже самые стойкие «религиозники» и «церковники» в моменты душевных откровений вынуждены признавать, что нынешней церкви довольно сложно адаптироваться к новым условиям. Подавляющее большинство церковных руководителей признают, что сегодня их общинам значительно сложнее находить свое место в постоянно усложняющемся мире. Результатом стало массовое падение посещаемости церквей. В этой ситуации мы должны задаться вопросами: Стоит ли нам продолжать в том же духе? Достаточно ли имеющихся у нас знаний для того, чтобы решить накопившиеся проблемы? Или достаточно попросту переопределить такое знакомое, любимое и близкое всему христианскому миропорядку понятие «церковь», и немного подстроив всю сложившуюся систему, вывести, наконец, конечную формулу успеха?»