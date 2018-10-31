Хизер - Падение Римской империи
Римская империя была самым крупным государством, которое, когда‑либо существовало в Западной Евразии. В течение четырехсот лет простиралась она от Адрианова вала до реки Евфрат, влияя на жизнь всех, кто обитал в ее пределах, и господствовала над ландшафтом и народами на сотни километров вокруг. Взаимосвязанные системы укреплений, сеть стратегических дорог и профессиональная, прекрасно обученная армия символизировали и обеспечивали это господство, и римские войска не остановились бы перед уничтожением любого, кто пересек бы границу империи.
В основе первых сцен фильма «Гладиатор» – победы Марка Аврелия над маркоманнами, германским племенем на юге Центральной Европы, в третьей четверти II в. н.э. Двумя столетиями позже римляне были еще столь же сильны. В 357 г. 12 тысяч римских воинов императора Юлиана разгромили тридцатитысячную армию алеманнов в сражении под Страсбургом.
Питер Хизер - Падение Римской империи
Москва: Издательство ACT: Астрель, 2011г. — 795 с.
ISBN 978-5-17-057027-0 (ООО «Изд-во АСТ»)
ISBN 978-5-271-32647-9 (ООО «Изд-во Астрель»)
Питер Хизер - Падение Римской империи – Содержание
Благодарности
Введение
Часть первая
Глава первая
• Расцвет императорского Рима
• «Лучшая часть человеческого рода»
• Императорская корона
• Рим там, где римляне
• Комит третьего класса
Глава вторая
• Германия и пределы римской экспансии
• Персия и кризис III в.
• Варвары и римский порядок
• Фракия: последняя граница
• Маленький Волк
• Клиентские царства
• Изменения в германской Европе
• Начало феодализма?
• Рим, Персия и германцы
Глава третья
• Пределы власти правительства
• Цена выживания
• Христианство и согласие
• Римская политическая система
• Подведение итогов
Часть вторая
Глава четвертая
• От «скованного льдом океана»
• Золотой лук
• В поисках убежища
• Битва при Адрианополе
• «Мир в наше время»
• «Это еще не конец»
Глава пятая
• На Восточном фронте — полный хаос
• Пробьет час — приидет гунн
• Грабеж и узурпация
• Готы Алариха
• Стилихон и Аларих
• Падение Стилихона и дальнейшие события
• Разграбление Рима
• Возвращение домой
• Флавий Констанций
• Готы Атаульфа
• Возрождение феникса?
• Расплата
Глава шестая
• Жизнь и смерть на самом верху
• После Констанция: борьба за власть
• Путь на Марокко
• Бриллиант в короне
• «Последний истинный римлянин Западной империи»
• Причины и следствия
Глава седьмая
• Утрата Африки
• Порфирогенет
• Как ниспровергается могущество
• По следам Аттилы
• Империя множества оттенков
• «Весь север на Галлию»
• Гунны и Рим
Часть третья
Глава восьмая
• Империя на пути к гибели
• Оседлать тигра
• Новый баланс сил
• Падение Аэция
• Отважный Новый Мир
Глава девятая
• Константинополь и Запад
• Смена власти. Антемий и Северная Африка
• Византийская армада
• Агония империи в 468–476 гг.: граница
• Старые имперские территории: Галлия и Испания
• Имперский центр
Глава десятая
• Развал римской централизации
• Местные очаги римской цивилизации
• Слагаемые краха
• Удар извне
Именной указатель
Словарь
Хронологическая таблица
Правители
События
Сокращения
Библиография
Комментарии
Питер Хизер - Падение Римской империи - Введение
В течение одного поколения римский порядок пошатнулся до самого основания, а римские армии, как заметил современник, «исчезли, словно тени». В 376 г. орда беженцев‑готов прибыла на дунайскую границу империи, попросив убежища. Хотя они не были покорены, им, вопреки всем принципам римской политики, разрешили это. Через два года они разгромили и убили императора Валента – того самого, который принял их, – вместе с двумя третями его армии в битве при Адрианополе. 4 сентября 476 г., ровно через сто лет после перехода готов через Дунай, последний римский император Ромул Августул был низложен, и именно потомки беглецов‑готов стали военной основой одного из главных преемников Римской империи – Вестготского королевства. Это королевство на юго‑западе Франции и в Испании было одним из нескольких, основанных на военной силе чужеземных переселенцев, которые возникли на развалинах Римской империи. Падение Рима и вместе с ним западной половины империи стало одной из революций в европейской истории, имевших созидательное значение, и традиционно рассматривается как символ конца античного мира и начала истории Средних веков. Подобно Ренессансу, Реформации и промышленному перевороту, оно навсегда изменило мир.
Начиная с многотомной эпопеи Гиббона, опубликованной в 1776–1788 гг., продолжают выходить сотни трудов, посвященных этому вопросу или его отдельным аспектам, и тем не менее непохоже, чтобы тема была исчерпана. В 1990‑х гг. Европейский научный фонд выделил средства для пятилетнего исследовательского проекта «Трансформация римского мира», и выпущенные в его рамках тома продолжают выходить в свет. Как всегда, в таких случаях, историки не пришли к согласию по вопросу о том, должны это быть труды общего характера или – чего следовало бы ожидать скорее – посвященные конкретным темам. В центре дискуссии стоит вопрос о том, что же стало причиной падения Рима. Учитывая военную мощь новых королевств, очевидно, что вооруженные иноземцы – варвары – имели к этому определенное отношение.
Однако историки как до, так и после Гиббона чувствовали, что такая мощная держава, как Рим, не могла оказаться в столь плачевном состоянии из‑за людей невежественных, чей уровень развития в политическом, социальном, экономическом, культурном смысле даже в малой степени не мог сравниваться с уровнем римского мира, которого тот достиг в некоторых отношениях на удивительно ранних стадиях развития. У римлян существовали центральное отопление, различные формы банковского дела, основывавшиеся на капиталистических принципах, оружейные заводы, даже политтехнологи, тогда как варвары были простыми земледельцами, которых восхищала даже застежка с украшениями. Таким образом, варвары, оказавшись лицом к лицу с империей, вряд ли могли стать подлинной причиной ее падения. Скорее всего они просто извлекли выгоду из множества трудностей, одолевавших римский мир.
Но воспользовались ли они ими? Задача этой книги – заново обратиться к одной из величайших загадок мировой истории, каковой является странная кончина римской Европы.
Удар извне, состоял из двух компонентов: это нашествие гуннов, с которого все началось, и главным образом германские племенные союзы, которые воспользовались благоприятным моментом и своими вторжениями в конечном счете пустили ко дну государственный корабль Западной Римской империи.
Насколько я представляю себе, не установлено такой основательной причины, которая могла вынудить гуннов вторгнуться в земли к северу от Черного моря в тот самый момент, когда они это сделали. В античную и средневековую эпохи Великая евразийская степь время от времени извергала из себя волны переселенцев, весьма мощные в военном отношении.
Иногда они устремлялись на восток, в сторону Китая, иногда – на запад, по направлению к Европе. Динамика этого движения все еще недостаточно нам ясна, чтобы можно было сформировать четкое представление о неких определяющих причинах общего характера, которые могли бы объяснить, почему эти волны возникали тогда, когда они возникали, или о том, имела ли вообще каждая из них свое собственное и в целом индивидуальное объяснение.
В случае с гуннами нам остается лишь наметить несколько возможных объяснений. Они лежат в диапазоне от экологических (степи высыхали и все менее были пригодны для выпаса скота) до социально‑политических перемен и чисто военного аспекта (использование гуннами более мощного лука). Однако наделе мы точно так же не можем объяснить, почему гунны двинулись на запад в конце IV в., как и то, почему сарматы поступили аналогичным образом на рубеже старой и новой эр.
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