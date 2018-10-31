Римская империя была самым крупным государством, которое, когда‑либо существовало в Западной Евразии. В течение четырехсот лет простиралась она от Адрианова вала до реки Евфрат, влияя на жизнь всех, кто обитал в ее пределах, и господствовала над ландшафтом и народами на сотни километров вокруг. Взаимосвязанные системы укреплений, сеть стратегических дорог и профессиональная, прекрасно обученная армия символизировали и обеспечивали это господство, и римские войска не остановились бы перед уничтожением любого, кто пересек бы границу империи.

В основе первых сцен фильма «Гладиатор» – победы Марка Аврелия над маркоманнами, германским племенем на юге Центральной Европы, в третьей четверти II в. н.э. Двумя столетиями позже римляне были еще столь же сильны. В 357 г. 12 тысяч римских воинов императора Юлиана разгромили тридцатитысячную армию алеманнов в сражении под Страсбургом.

Питер Хизер - Падение Римской империи

Москва: Издательство ACT: Астрель, 2011г. — 795 с.

ISBN 978-5-17-057027-0 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-32647-9 (ООО «Изд-во Астрель»)

Питер Хизер - Падение Римской империи – Содержание

Благодарности

Введение

Часть первая

Глава первая

• Расцвет императорского Рима

• «Лучшая часть человеческого рода»

• Императорская корона

• Рим там, где римляне

• Комит третьего класса

Глава вторая

• Германия и пределы римской экспансии

• Персия и кризис III в.

• Варвары и римский порядок

• Фракия: последняя граница

• Маленький Волк

• Клиентские царства

• Изменения в германской Европе

• Начало феодализма?

• Рим, Персия и германцы

Глава третья

• Пределы власти правительства

• Цена выживания

• Христианство и согласие

• Римская политическая система

• Подведение итогов

Часть вторая

Глава четвертая

• От «скованного льдом океана»

• Золотой лук

• В поисках убежища

• Битва при Адрианополе

• «Мир в наше время»

• «Это еще не конец»

Глава пятая

• На Восточном фронте — полный хаос

• Пробьет час — приидет гунн

• Грабеж и узурпация

• Готы Алариха

• Стилихон и Аларих

• Падение Стилихона и дальнейшие события

• Разграбление Рима

• Возвращение домой

• Флавий Констанций

• Готы Атаульфа

• Возрождение феникса?

• Расплата

Глава шестая

• Жизнь и смерть на самом верху

• После Констанция: борьба за власть

• Путь на Марокко

• Бриллиант в короне

• «Последний истинный римлянин Западной империи»

• Причины и следствия

Глава седьмая

• Утрата Африки

• Порфирогенет

• Как ниспровергается могущество

• По следам Аттилы

• Империя множества оттенков

• «Весь север на Галлию»

• Гунны и Рим

Часть третья

Глава восьмая

• Империя на пути к гибели

• Оседлать тигра

• Новый баланс сил

• Падение Аэция

• Отважный Новый Мир

Глава девятая

• Константинополь и Запад

• Смена власти. Антемий и Северная Африка

• Византийская армада

• Агония империи в 468–476 гг.: граница

• Старые имперские территории: Галлия и Испания

• Имперский центр

Глава десятая

• Развал римской централизации

• Местные очаги римской цивилизации

• Слагаемые краха

• Удар извне

Именной указатель

Словарь

Хронологическая таблица

Правители

События

Сокращения

Библиография

Комментарии

Питер Хизер - Падение Римской империи - Введение

В течение одного поколения римский порядок пошатнулся до самого основания, а римские армии, как заметил современник, «исчезли, словно тени». В 376 г. орда беженцев‑готов прибыла на дунайскую границу империи, попросив убежища. Хотя они не были покорены, им, вопреки всем принципам римской политики, разрешили это. Через два года они разгромили и убили императора Валента – того самого, который принял их, – вместе с двумя третями его армии в битве при Адрианополе. 4 сентября 476 г., ровно через сто лет после перехода готов через Дунай, последний римский император Ромул Августул был низложен, и именно потомки беглецов‑готов стали военной основой одного из главных преемников Римской империи – Вестготского королевства. Это королевство на юго‑западе Франции и в Испании было одним из нескольких, основанных на военной силе чужеземных переселенцев, которые возникли на развалинах Римской империи. Падение Рима и вместе с ним западной половины империи стало одной из революций в европейской истории, имевших созидательное значение, и традиционно рассматривается как символ конца античного мира и начала истории Средних веков. Подобно Ренессансу, Реформации и промышленному перевороту, оно навсегда изменило мир.

Начиная с многотомной эпопеи Гиббона, опубликованной в 1776–1788 гг., продолжают выходить сотни трудов, посвященных этому вопросу или его отдельным аспектам, и тем не менее непохоже, чтобы тема была исчерпана. В 1990‑х гг. Европейский научный фонд выделил средства для пятилетнего исследовательского проекта «Трансформация римского мира», и выпущенные в его рамках тома продолжают выходить в свет. Как всегда, в таких случаях, историки не пришли к согласию по вопросу о том, должны это быть труды общего характера или – чего следовало бы ожидать скорее – посвященные конкретным темам. В центре дискуссии стоит вопрос о том, что же стало причиной падения Рима. Учитывая военную мощь новых королевств, очевидно, что вооруженные иноземцы – варвары – имели к этому определенное отношение.

Однако историки как до, так и после Гиббона чувствовали, что такая мощная держава, как Рим, не могла оказаться в столь плачевном состоянии из‑за людей невежественных, чей уровень развития в политическом, социальном, экономическом, культурном смысле даже в малой степени не мог сравниваться с уровнем римского мира, которого тот достиг в некоторых отношениях на удивительно ранних стадиях развития. У римлян существовали центральное отопление, различные формы банковского дела, основывавшиеся на капиталистических принципах, оружейные заводы, даже политтехнологи, тогда как варвары были простыми земледельцами, которых восхищала даже застежка с украшениями. Таким образом, варвары, оказавшись лицом к лицу с империей, вряд ли могли стать подлинной причиной ее падения. Скорее всего они просто извлекли выгоду из множества трудностей, одолевавших римский мир.

Но воспользовались ли они ими? Задача этой книги – заново обратиться к одной из величайших загадок мировой истории, каковой является странная кончина римской Европы.