Хлеб Наш Насущный - 1998
Эта книга представляет собой сборник ежедневных духовных чтений, созданный коллективом авторов миссии «Библейский радиокласс» (ныне известной как Our Daily Bread Ministries). Структура издания построена по календарному принципу: на каждый день года предлагается короткая назидательная статья, библейский стих для размышления и план чтения Священного Писания, позволяющий прочитать всю Библию за год. Основная цель книги — помочь верующему человеку поддерживать регулярную молитвенную жизнь и находить практическое применение библейским истинам в повседневных ситуациях.
Особенностью сборника является его прикладной характер. Авторы используют живые примеры, личные истории и метафоры (например, сравнение искушения с «деревом», из-за которого не видно «леса» Божьей благодати), чтобы сделать глубокие теологические концепции доступными для широкого круга читателей. Редактор Деннис де Гаан подчеркивает, что книга не заменяет собой Библию, а служит лишь инструментом для духовного роста, побуждая читателя к молитве, самодисциплине и активному служению ближним.
Хлеб Наш Насущный (Ежедневное христианское чтение)
Минск / Данканвилл: World Wide Printing / ПИКОРП, 1998. — 388 с.
ISBN 1-890863-65-3
Хлеб Наш Насущный (Ежедневное христианское чтение) - Содержание
Книга снабжена подробным тематическим указателем, который позволяет подобрать чтение в зависимости от текущего душевного состояния или жизненной ситуации. Основные категории включают:
Личные качества и этика: Смирение, честность, самоконтроль, мудрость, терпение.
Отношения и общество: Семья, родители, любовь к другим, милосердие, прощение.
Духовная практика: Молитва, поклонение, общение с Богом, изучение Библии.
Трудные времена: Страх, уныние, испытания, смерть, поиск надежды.
Основы веры: Спасение, Святой Дух, Церковь, второе пришествие Христа.
Comments (1 comment)