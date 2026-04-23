Хлеб Наш Насущный - 1998

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Эта книга представляет собой сборник ежедневных духовных чтений, созданный коллективом авторов миссии «Библейский радиокласс» (ныне известной как Our Daily Bread Ministries). Структура издания построена по календарному принципу: на каждый день года предлагается короткая назидательная статья, библейский стих для размышления и план чтения Священного Писания, позволяющий прочитать всю Библию за год. Основная цель книги — помочь верующему человеку поддерживать регулярную молитвенную жизнь и находить практическое применение библейским истинам в повседневных ситуациях.

Особенностью сборника является его прикладной характер. Авторы используют живые примеры, личные истории и метафоры (например, сравнение искушения с «деревом», из-за которого не видно «леса» Божьей благодати), чтобы сделать глубокие теологические концепции доступными для широкого круга читателей. Редактор Деннис де Гаан подчеркивает, что книга не заменяет собой Библию, а служит лишь инструментом для духовного роста, побуждая читателя к молитве, самодисциплине и активному служению ближним.

Хлеб Наш Насущный (Ежедневное христианское чтение)

Минск / Данканвилл: World Wide Printing / ПИКОРП, 1998. — 388 с.
ISBN 1-890863-65-3

Хлеб Наш Насущный (Ежедневное христианское чтение) - Содержание

Книга снабжена подробным тематическим указателем, который позволяет подобрать чтение в зависимости от текущего душевного состояния или жизненной ситуации. Основные категории включают:

  • Личные качества и этика: Смирение, честность, самоконтроль, мудрость, терпение.

  • Отношения и общество: Семья, родители, любовь к другим, милосердие, прощение.

  • Духовная практика: Молитва, поклонение, общение с Богом, изучение Библии.

  • Трудные времена: Страх, уныние, испытания, смерть, поиск надежды.

  • Основы веры: Спасение, Святой Дух, Церковь, второе пришествие Христа.

Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 7 hours ago
Благодарю

