Татьяна Фёдоровна Хмелевская - Опыт философского исследования Библии

Спектр современных знаний о Библии весьма широк. Это, во-первых, научная информация, основанная на исторических фактах, добытых из различных литературных и исторических источников; во-вторых, это познания, вытекающие из умозрительных и интуитивных соображений человека, его субъективных ощущений. Поэтому для одних исследователей и читателей Библия - продукт той исторической эпохи, когда миром правил дух религии, а для других она есть «откровение, данное людям свыше». Но несмотря на многообразие библейских школ, систем, теорий, идей и идеологий Библия для человечества остаётся величайшим памятником духовного наследия. И она по- прежнему, как и в давние времена, волнует сердца и умы верующих, людей, облаченных в духовный сан, ученых, философов, теологов и просто интересующихся ею читателей.

Как следует из названия, представленная работа является попыткой философско-религиоведческого исследования логики библейских текстов, намеченной в книгах Ветхого Завета и достигшей своего высшего выражения в Новозаветном, первохристианском миропонимании. Необходимость такого рода работы обусловлена, на наш взгляд, следующими обстоятельствами: 1) кризисом философско-религиоведческой традиции (в духе Гегеля, Соловьева, Франка и др.) осмысления Священного Писания, наметившимся уже в XX в. в связи с усилением влияния позитивизма, сциентизма и атеистической культуры; 2) бурным развитием разного рода околонаучных и мифотворческих спекуляций вокруг библейских текстов, попыткой подчинить последние конъюнктурным интересам людей.

Л. Фейербах писал, что «каждая эпоха вычитывает из Библии лишь самое себя: каждая эпоха имеет свою, собственную самодельную Библию». Эти слова выдающегося мыслителя актуальны и сегодня: простые, мало осведомленные люди и в XX столетии создали свою Библию - добрую, всепрощающую, наставляющую на путь истины; предсказывающую всякого рода катаклизмы, бедствия и даже конец мира.

Татьяна Фёдоровна Хмелевская, Стефан Емельянович Хмелевский – Опыт философского исследования Библии

Логика библейского миропонимания: опыт философско-экзегетического исследования. – Краснодар, 2005. – 345 с.

ISBN 5-8371-0029-6

Татьяна Фёдоровна Хмелевская, Стефан Емельянович Хмелевский – Опыт философского исследования Библии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ЛОГИКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ

1.1. Специфические особенности библейской проблемы как начала знания и момент восстановления аутентичности учения о Христе

1.2. Язык учения - зеркальное отражение его проблемы

1.3. Предметность библейской Истины

1.4. Функциональные особенности библейской притчи

1.5. Метод как совокупность приемов решения библейской проблемы

2. СОЦИАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНЫ.

2.1. Хронология новой Библии

2.2. Проблема авторства ветхозаветных текстов

3. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ И НОВОЗАВЕТНЫЕ ТЕКСТЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

3.1. Логика основных ветхозаветных текстов на примере анализа книг «Бытие» и "Исход" 3.1.1. Экзегетика книги «Бытие» 3.1.2. Экзегетика книги «Исход»

3.2. Экзегетика Нового Завета: Евангелие от Марка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. О некоторых современных переводах библейских текстов

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК