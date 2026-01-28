Хмельковський - Родовід християнського богослова о. Олександра Меня

Книга Лева Хмельковського «Родовід християнського богослова о. Олександра Меня» — це лаконічне, але надзвичайно змістовне дослідження коріння одного з найвизначніших християнських просвітителів XX століття. Автор, який був особисто знайомий із родиною вбитого пастиря, розкриває маловідомий факт: рід отця Олександра та його дружини Наталі тісно пов’язаний з Україною — Харковом та Полтавщиною.

Видання нагадує про глибокі духовні та кровні зв'язки, які єднали о. Олександра з українською землею. Хмельковський ділиться зворушливими спогадами про допомогу родині Меня в скрутні часи та про те, як виникла ідея перекладу його творів українською мовою. Саме завдяки цій співпраці з видавництвом «Свічадо» український читач отримав можливість вивчати такі шедеври, як «Син Людський» та «Перші апостоли», у рідному мовному контексті.

Ця брошура є важливою частиною мозаїки пам’яті про о. Олександра Меня. Вона не лише документує генеалогічне дерево, а й свідчить про життєдайну енергію його спадщини, яка продовжує світити в пітьмі, нагадуючи про універсальність християнської любові та незламність правди.

Хмельковський Л. — Родовід християнського богослова о. Олександра Меня

Львів : Свічадо, 2018. — 32 с.

ISBN 978-966-938-237-5

Лев Хмельковський — Родовід — Зміст