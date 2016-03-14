От автора. Не могу скрыть волнения при мысли о том, что этот сборник выйдет по-русски. Быть может читатель найдет в нем какой-то след того, чем я обязан русской культуре, будучи воспитан ее богословской мыслью.

Я обучался богословским дисциплинам в Париже, в Свято-Сергиевском институте, созданном русскими богословами. Там я познал вкус тонкого и любящего руководства, там я познакомился с деятельной и живой молодежью, вдохновленной Евангелием. Я приехал в Париж вскоре после смерти о.Сергия Булгакова, но имел счастье учиться у епископа Кассиана (Безобразова), архимандрита Киприана (Керна), профессора Антона Карташева, о.Василия Зеньковского, о. Николая Афанасьева, о.Алексея Князева, Сергея Сергеевича Верховского, о. Георгия Флоровского, профессора Владимира Вейдле и о. Александра Шмемана.

Ходр - Георгий - митрополит Гор Ливанских - Призыв Духа Пер. с фр. - Киев, ДУХ I ЛIТЕРА, 2006.- 284 с.

Ходр - Георгий - митрополит Гор Ливанских - Призыв Духа - Содержание

Слово к читателю

ПРИЗЫВ ДУХА

Призыв к христианам

Глава 1 К ИСТОЧНИКАМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

Величие и смирение Божие

Крест - путь от воплощения к воскресению

Движение любви

Глава 2 МЕСТА И ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Открытость Христу

Пути святости

Свет мира

Тайна соборности

Дух общения

Малые общины

Священник как «посланник» в этом веке

Послание к Илии накануне его рукоположения

Глава 3 СВЕТ И ТЕНИ ХРИСТИАНСТВА

Парадокс Церкви

Церковь колеблющаяся

Жизнеспособно ли христианство?

Глава 4 СПОСОБЫ ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ

Церковь - «космос в космосе»

Технология и социальная справедливость

Искусство и творение

Глава 5 ВОЙНА И МИР

Изгнание беса насилия

Убивать - значит отрицать Бога

Глава 6 АНТОЛОГИЯ РАЗДУМЬЯ НА ЗАРЕ

Надежда на освобождение человека

Единство человеческого рода - конечная цель культуры и политики

Евхаристия - источник свидетельства

Литургия - сердце христианского бытия

Христианство не умещается в истории

По ту сторону пространства и времени

Литургия без дерзновения становится противосвидетельством

Воплощение распространило Бога по всей вселенной

Противоположность между мирским и священным превзойдена

Между Церковью и миром нет онтологического дуализма

Христианское общество и невозможно, и нежелательно

Нам нужно пройти сквозь ад техники

Включиться в историю, а не претерпевать ее

Евангелие - не политика

Истинная политика - управление городом через добродетели

Православная Церковь в плену у имперской мистики

Между Богом и Кесарем

Любовь и власть несовместимы

Обоюдная зависимость между мужчиной и женщиной

Православие определяется верой

Миссия как предчувствие Царства

Провозглашение святости

К православному богословию развития

Миссия и развитие не тождественны

Религия - опиум для народа?

Верующий обличает неправду и благословляет справедливость

Ближний - наш брат

Ружье или крест

Довольно масок - нужны лица

Освобождение Церкви

Дыхание пророчества

Людям надоели красивые слова

Консерватизм может стать преступным бездействием

Религия - одеяние веры

Церковное учреждение должно отмереть

Возобновить провозвестие Слова

Православие должно вернуться к источникам

Литургии недостаточно, если нет трапезы Слова

Долой все виды конфессионального национализма

Вхождение в культуру и уважение к инаковости

Приблизиться к людям сегодняшнего дня

Ходр - Георгий - митрополит Гор Ливанских - Призыв Духа - Призыв к христианам

Вы - носители великого призыва, вы - закваска спасения. Вы стали таковыми благодаря Тому, Чье имя носите, в Кого крестились. Однако вы заблуждаетесь, если мните, будто значите что-нибудь без Него. Вы также заблуждаетесь, если мните, будто другие никогда не смогут измениться к лучшему, - словно имена ценны сами по себе и словно Христос не может - водою или без воды - крестить в Бога того, кому пожелает даровать Свою благодать. Несомненно, все исходит от Спасителя, Которому вы поклоняетесь: всякая истина, всякая чистота, всякое величие, всякий идеал.

Все доброе, что есть в этом мире, так или иначе создано Христом. Но Господь действует, где Ему угодно, и не вам ограничивать Его деятельность. Он обещал исполнить вас Своей благодатью, но Он не говорил, что сделает ее хранителями только вас одних. Заклинаю вас: не будьте «большими роялистами, чем король» - чем ваш Царь, который может «из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3,9).

Не думайте, что вы - цель этого мира! Мир не затем сотворен, чтобы вам служить, это вы призваны быть слугами. А слуга внимательно выслушивает волю своего хозяина и трудится, чтобы воплотить его замыслы. Вашей вере чуждо понятие господства, оно заменено понятием служения. И только в самоотвержении обретает законность своей власти тот из вас, кто облечен ответственностью. И власть эта тает, чуть только ее носитель проникается духом потребительства. Часто смысл существования этой власти теряется еще до того, как она исчезнет в действительности. Ни Господь, в Которого вы веруете, ни те, за кого вы ответственны, не признают такой власти, которая не основана на служении.

К тому же культурное преимущество, которым вы оправдываете некое ваше превосходство, теперь становится, если уже не стало, мифом. Ученость перестала быть исключительно вашим достоянием, и просвещение - в таких его измерениях как открытость добру, утонченность, вкус, изящество - все более и более распространяется среди людей. Если цивилизация в немалой степени связана с женщинами, составляющими половину рода людского, его вдохновительницами и воспитательницами, то очевидно, что нехристианкам принадлежит такая же доля в дарах естества, что и христианкам.