Ходр - Призыв Духа
От автора. Не могу скрыть волнения при мысли о том, что этот сборник выйдет по-русски. Быть может читатель найдет в нем какой-то след того, чем я обязан русской культуре, будучи воспитан ее богословской мыслью.
Я обучался богословским дисциплинам в Париже, в Свято-Сергиевском институте, созданном русскими богословами. Там я познал вкус тонкого и любящего руководства, там я познакомился с деятельной и живой молодежью, вдохновленной Евангелием. Я приехал в Париж вскоре после смерти о.Сергия Булгакова, но имел счастье учиться у епископа Кассиана (Безобразова), архимандрита Киприана (Керна), профессора Антона Карташева, о.Василия Зеньковского, о. Николая Афанасьева, о.Алексея Князева, Сергея Сергеевича Верховского, о. Георгия Флоровского, профессора Владимира Вейдле и о. Александра Шмемана.
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Ходр - Георгий - митрополит Гор Ливанских - Призыв Духа
Пер. с фр. - Киев, ДУХ I ЛIТЕРА, 2006.- 284 с.
Ходр - Георгий - митрополит Гор Ливанских - Призыв Духа - Содержание
Слово к читателю
ПРИЗЫВ ДУХА
Призыв к христианам
Глава 1 К ИСТОЧНИКАМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Величие и смирение Божие
Крест - путь от воплощения к воскресению
Движение любви
Глава 2 МЕСТА И ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Открытость Христу
Пути святости
Свет мира
Тайна соборности
Дух общения
Малые общины
Священник как «посланник» в этом веке
Послание к Илии накануне его рукоположения
Глава 3 СВЕТ И ТЕНИ ХРИСТИАНСТВА
Парадокс Церкви
Церковь колеблющаяся
Жизнеспособно ли христианство?
Глава 4 СПОСОБЫ ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ
Церковь - «космос в космосе»
Технология и социальная справедливость
Искусство и творение
Глава 5 ВОЙНА И МИР
Изгнание беса насилия
Убивать - значит отрицать Бога
Глава 6 АНТОЛОГИЯ РАЗДУМЬЯ НА ЗАРЕ
Надежда на освобождение человека
Единство человеческого рода - конечная цель культуры и политики
Евхаристия - источник свидетельства
Литургия - сердце христианского бытия
Христианство не умещается в истории
По ту сторону пространства и времени
Литургия без дерзновения становится противосвидетельством
Воплощение распространило Бога по всей вселенной
Противоположность между мирским и священным превзойдена
Между Церковью и миром нет онтологического дуализма
Христианское общество и невозможно, и нежелательно
Нам нужно пройти сквозь ад техники
Включиться в историю, а не претерпевать ее
Евангелие - не политика
Истинная политика - управление городом через добродетели
Православная Церковь в плену у имперской мистики
Между Богом и Кесарем
Любовь и власть несовместимы
Обоюдная зависимость между мужчиной и женщиной
Православие определяется верой
Миссия как предчувствие Царства
Провозглашение святости
К православному богословию развития
Миссия и развитие не тождественны
Религия - опиум для народа?
Верующий обличает неправду и благословляет справедливость
Ближний - наш брат
Ружье или крест
Довольно масок - нужны лица
Освобождение Церкви
Дыхание пророчества
Людям надоели красивые слова
Консерватизм может стать преступным бездействием
Религия - одеяние веры
Церковное учреждение должно отмереть
Возобновить провозвестие Слова
Православие должно вернуться к источникам
Литургии недостаточно, если нет трапезы Слова
Долой все виды конфессионального национализма
Вхождение в культуру и уважение к инаковости
Приблизиться к людям сегодняшнего дня
Ходр - Георгий - митрополит Гор Ливанских - Призыв Духа - Призыв к христианам
Вы - носители великого призыва, вы - закваска спасения. Вы стали таковыми благодаря Тому, Чье имя носите, в Кого крестились. Однако вы заблуждаетесь, если мните, будто значите что-нибудь без Него. Вы также заблуждаетесь, если мните, будто другие никогда не смогут измениться к лучшему, - словно имена ценны сами по себе и словно Христос не может - водою или без воды - крестить в Бога того, кому пожелает даровать Свою благодать. Несомненно, все исходит от Спасителя, Которому вы поклоняетесь: всякая истина, всякая чистота, всякое величие, всякий идеал.
Все доброе, что есть в этом мире, так или иначе создано Христом. Но Господь действует, где Ему угодно, и не вам ограничивать Его деятельность. Он обещал исполнить вас Своей благодатью, но Он не говорил, что сделает ее хранителями только вас одних. Заклинаю вас: не будьте «большими роялистами, чем король» - чем ваш Царь, который может «из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3,9).
Не думайте, что вы - цель этого мира! Мир не затем сотворен, чтобы вам служить, это вы призваны быть слугами. А слуга внимательно выслушивает волю своего хозяина и трудится, чтобы воплотить его замыслы. Вашей вере чуждо понятие господства, оно заменено понятием служения. И только в самоотвержении обретает законность своей власти тот из вас, кто облечен ответственностью. И власть эта тает, чуть только ее носитель проникается духом потребительства. Часто смысл существования этой власти теряется еще до того, как она исчезнет в действительности. Ни Господь, в Которого вы веруете, ни те, за кого вы ответственны, не признают такой власти, которая не основана на служении.
К тому же культурное преимущество, которым вы оправдываете некое ваше превосходство, теперь становится, если уже не стало, мифом. Ученость перестала быть исключительно вашим достоянием, и просвещение - в таких его измерениях как открытость добру, утонченность, вкус, изящество - все более и более распространяется среди людей. Если цивилизация в немалой степени связана с женщинами, составляющими половину рода людского, его вдохновительницами и воспитательницами, то очевидно, что нехристианкам принадлежит такая же доля в дарах естества, что и христианкам.
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