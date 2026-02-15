Ходжес - Алчущие наследуют
В этой глубокой и во многом дискуссионной работе Зейн Ходжес поднимает один из самых важных вопросов христианского богословия: различие между получением вечной жизни как бесплатного дара и получением награды (наследия) за верность. Автор утверждает, что спасение дается исключительно по вере и не зависит от дел, однако положение верующего в будущем Божьем Царстве напрямую зависит от его личного посвящения и духовного рвения здесь, на земле. Книга призывает читателей не довольствоваться «минимумом», а искренне алкать Бога, чтобы не потерять награду, приготовленную для победителей.
Ходжес подробно разбирает библейские тексты о «наследовании Царства», доказывая, что «наследовать» в контексте Нового Завета часто означает «разделять правление с Христом», что является привилегией, которую можно как обрести, так и утратить из-за духовной небрежности. Автор исследует притчи Иисуса и послания апостола Павла, подчеркивая важность стойкости в испытаниях и активного служения. Книга служит мощным стимулом для верующих пересмотреть свои жизненные цели, напоминая, что каждый наш выбор сегодня имеет вечные последствия для нашего статуса в грядущем Царстве.
Зейн Ходжес – Алчущие наследуют
Lviv: Grace Abroad Ministries, 2016. – 143 с.
ISBN 978-0-9788773-9-2
Зейн Ходжес – Алчущие наследуют - Содержание
Предисловие
1. Познать Божий дар
2. Истинная духовная пища
3. Мы — Божье творение
4. Животворящее Слово
5. Рождённые свыше
6. Семя есть Слово Божие
7. Ученичество: сберечь жизнь, которую мы теряем
8. Живая вера
9. Богатства грядущего мира
10. Жаждущему
Указатель стихов Библии
