Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ходжес - Алчущие наследуют
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В этой глубокой и во многом дискуссионной работе Зейн Ходжес поднимает один из самых важных вопросов христианского богословия: различие между получением вечной жизни как бесплатного дара и получением награды (наследия) за верность. Автор утверждает, что спасение дается исключительно по вере и не зависит от дел, однако положение верующего в будущем Божьем Царстве напрямую зависит от его личного посвящения и духовного рвения здесь, на земле. Книга призывает читателей не довольствоваться «минимумом», а искренне алкать Бога, чтобы не потерять награду, приготовленную для победителей.

Ходжес подробно разбирает библейские тексты о «наследовании Царства», доказывая, что «наследовать» в контексте Нового Завета часто означает «разделять правление с Христом», что является привилегией, которую можно как обрести, так и утратить из-за духовной небрежности. Автор исследует притчи Иисуса и послания апостола Павла, подчеркивая важность стойкости в испытаниях и активного служения. Книга служит мощным стимулом для верующих пересмотреть свои жизненные цели, напоминая, что каждый наш выбор сегодня имеет вечные последствия для нашего статуса в грядущем Царстве.

Зейн Ходжес – Алчущие наследуют

Lviv: Grace Abroad Ministries, 2016. – 143 с.

ISBN 978-0-9788773-9-2

Зейн Ходжес – Алчущие наследуют - Содержание

Предисловие

  • 1. Познать Божий дар

  • 2. Истинная духовная пища

  • 3. Мы — Божье творение

  • 4. Животворящее Слово

  • 5. Рождённые свыше

  • 6. Семя есть Слово Божие

  • 7. Ученичество: сберечь жизнь, которую мы теряем

  • 8. Живая вера

  • 9. Богатства грядущего мира

  • 10. Жаждущему

Указатель стихов Библии

Views 79
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books