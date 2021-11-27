Леонард Хольц ОФМ - История христианского монашества

«Орден» и орден - это не одно и то же. Упоминание слова «орден» вызывает у некоторых ассоциации прежде всего с орденами и почетными знаками - независимо от того, украшают ли награды их грудь или их еще нет, даже в том случае, если награда является самой незначительной из существующих наград общества. «Этот курьезный исторический феномен способен вызвать либо улыбку, либо удивление. » (ср. гл. 1). Сразу же следует оговориться, что здесь речь пойдет не об этих орденах, а о церковных орденах, об их духовных общинах, сыгравших важную роль в истории Церкви и существующих до настоящего времени. Монахи существуют, и это надо признать, как бы мы к этому ни относились. И все же, как появились ордена ? Кто их члены ? Как они живут ? Как они стали тем, чем являются и сейчас ? Как возникли общины ? Чем можно объяснить различия между ними ? Есть ли в их жизни нечто общее, характерное для всех, несмотря на множество отдельных традиций, несмотря на различия исторических путей становления, существует ли монастырская жизнь как таковая ? Можно ли говорить об одной общей для всех орденов истории ? Существует ли единая история орденов, в которой каждый из них играет свою роль, или существуют только разные формы монастырской жизни ? И в чем, собственно, состоит она ?

Вопросы... Их злободневность вызвана переписью мужских орденов в сегодняшней Федеративной Республике Германии (на 1984 год). Их насчитывается ровно 70, а женских орденов, пожалуй, раза в три больше. Знаете ли вы, что в Германии существует, например, 31 аббатство бенедиктинцев (исключительно мужские), или что в 1965 году Берлин (Западный !) можно было назвать «городом ста монастырей» ? Сегодня их, конечно, меньше, тем не менее насчитывают 80 монашеских женских общин самого разного происхождения и назначения и 16 мужских... В этой книге прослеживается развитие христианской монастырской жизни от самого ее зарождения в Церкви. И при этом книга адресована не только читателям, желающим подробнее узнать об этой интересной области истории Церкви и не только непосредственно членам орденов, которых интересуют в истории Церкви проблемы корней, развития и распространения монашества, выходящие за рамки истории какого-то одного ордена. Книга адресована также и далеким от Церкви людям, и представителям нехристианских религий. Рассматриваемая тема может привести их к встрече с поразительными общечеловеческими феноменами. Пожалуй, вряд ли есть что-нибудь более интересное, чем пестрота жизни, проявляющаяся в истории человечества в таком многообразии, часто удивляя, иногда вызывая ужас, но всегда отражая человеческую природу. При всем этом книга не задается целью поучать или воспитывать. Она также не претендует ни на выявление новых путей исторического опыта, ни на разработку предложений по «корректировке курса», ни на изменение мира. В ее задачи не входит ни реформирование орденов и их членов, ни стремление навязать им тот или иной способ богословского мышления или практики, ни желание увлечь такими высокими целями как борьба за мир или за освобождение. И это следует сразу же подчеркнуть. Ничего этого не будет. Эта книга - только повествование, только рассказ.

Леонард Хольц ОФМ - История христианского монашества

Издательство Святого Креста, Санкт-Петербург, 1993, 424 с.

ISBN: 83-228-0214-V

Леонард Хольц ОФМ - История христианского монашества - Оглавление

Вступительное слово

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД: Возникновение и развитие монашества в ранний период христианства (приблизительно до 700 г п. Р. Х.)

ВТОРОЙ ПЕРИОД: Монашество как отражение средневековой Церкви (п-д. с 700 до 1300 г)

ТРЕТИЙ ПЕРИОД: Монашество в переломную эпоху

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД: Монашество Вселенской Церкви (XIX и XX век)

Примечания

Примечания к дополнительному новому изданию

Список литературы

Сокращения

ПРИЛОЖЕНИЯ