Изначально Павла звали Савл, но еврей, став­ший апостолом язычников, принял имя Павла с того времени, как проконсул Кипра Сергий Павел уверовал через него. В этом и других посланиях он представляет себя апостолом — посланником — тем, кто был послан, но не людьми и не благодаря человеческому вмешательству, но непосредственно Иисусом Христом и, через Него, Богом Отцом.

Господь явился Павлу на пути в Дамаск и призвал его стать апостолом язычников. Таким образом, он занял положение, равное во всех отношениях положению одиннадцати апостолов, которых Господь назначил быть Своими посланниками, которые должны проповедовать прощение грехов через веру во имя Его даже самому последнему грешнику.

Подобно двенадцати патриархам, главам двенадцати колен Израиля, Господь избрал двенадцать учеников и назвал их апостолами, отделив их от семидесяти учеников, которых послал проповедовать в Иудее во время Своего служения.

Интересной особенностью служения Иисуса и Моисея является то, что ни один из них не дал полного объяснения учения, которое проповедовал во время своего пребывания на земле.

Восставали основатели новых религий, которые обнародовали целостные системы; но как Моисей, так и Иисус оставили развитие своего учения на будущее, и это, в свете позднейших событий, указывает, что оба были посланы Богом. Моисей требовал, чтобы к его закону ничего не добавляли и не отнимали до тех пор, пока не придет пророк, подобный ему, которого Израиль должен слушаться, иначе лишится Божественного расположения.

Джеймс Холдейн – Послание к Галатам – Пояснительный комментарий

Одесса, Христианское просвещение, 2007 г., 344 с.

ISBN 5-8404-0177-3

Джеймс Алексанлр Холдейн – Послание к Галатам – Пояснительный комментарий - Содержание

Глава I

Глава II

Преображение

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Джеймс Алексанлр Холдейн – Послание к Галатам – Пояснительный комментарий - Об авторе

Джеймс Александр Холдейн родился 14 июля 1768 года в Шотландии, в г. Данди. Он был младшим сыном Джеймса Холдейна, капитана корабля Airthrey House. Его старший брат Роберт Холдейн был священником в Стерлингшире. Первое образование Джеймс Александр получил в средней школе в Данди, а затем в Королевской старшей школе и университете в Эдинбурге. В возрасте 17-ти лет он присоединился к герцогу Монтросе в качестве корабельного гардемарина. Совершил четыре путешествия в Индию. Летом 1793 года его кандидатуру предложили на должность командующего Melville Castle. Но он, начав тщательное изучение Библии во время своих путешествий, а также попав под евангельское влияние Дэвида Боута из Госпорта, одного из основателей Лондонского Миссионерского общества, неожиданно решил покинуть военный флот, чтобы жить богоугодной жизнью, и вернулся в Шотландию.

Он был женат два раза и имел 13 детей. Первый раз он женился в 1791 году на Мэри Джоас, но она умерла в 1819 году.

В 1822 году он женился во второй раз на Маргарет Резерфорд, дочери Даниэля Резерфорда.

Примерно в 1796 году он познакомился с выдающимся евангелистом Чарльзом Симеоном из Кембриджа, в чьей компании он ездил по Шотландии, распространяя трактаты и стараясь пробудить в других интерес к духовным предметам. В мае 1797 года он сказал свою первую проповедь в Джилмертоне возле Эдинбурга. Успех этой проповеди побудил его к дальнейшей работе, и в том же году для распространения проповеди и трактатов он основал организацию, не относящуюся ни к одному из союзов, под названием "Общество распространения Евангелия по домам". В течение последующих нескольких лет он совершил свои повторные миссионерские путешествия, проповедуя, где только возможно найти слушателей, в основном, под открытым небом.

Изначально преданный Шотландской церкви (государственная церковь Шотландии), но, постепенно подталкиваемый враждебностью Ассамблеи и оказавшись в тяжелом положении, был вынужден покинуть ее.

В 1799 году он был посвящен на служение пастора большого независимого собрания в Эдинбурге. Это была первая конгрегационалистская (исповедующая принцип самоуправления каждой церкви) церковь в Шотландии. В 1801 году церковь перешла из палатки, в которой собиралась вначале, в постоянное здание.. Этой церкви он продолжал самоотверженно служить более пятидесяти лет.

В 1808 году он сделал публичное заявление о своем обращении к баптистским взглядам.

Умер Д. Холдейн 8 февраля 1851 года в возрасте 82 лет. Его имя записано на фамильной плите Холдейнов, на церковном кладбище Св. Кутберта в Эдинбурге.