Книга Эдит Холл «Счастье по Аристотелю» представляет собой вдохновляющее и глубоко практичное переосмысление этического наследия великого философа для современного человека. Автор, будучи видным специалистом по античности, ставит задачу доказать, что идеи Аристотеля — это не пыльные музейные экспонаты, а живая и действенная система «прикладного разума», способная помочь нам принимать верные решения и находить смысл в повседневной жизни. Основная идея произведения заключается в том, что подлинное счастье (эвдемония) не является мимолетным эмоциональным состоянием, а представляет собой активную деятельность души, направленную на реализацию своего уникального потенциала через развитие добродетелей и осознанный выбор.

Содержательная часть книги структурирована по ключевым этапам человеческого пути: от принятия решений и самопознания до поиска любви и отношения к смерти. Эдит Холл последовательно разбирает аристотелевскую концепцию «золотой середины», объясняя, как избегать крайностей (например, между трусостью и безрассудством), чтобы обрести мужество. Автор уделяет значительное внимание важности характера и привычки, утверждая, что мы становимся теми, что мы постоянно делаем. В книге глубоко исследуется понятие дружбы, честности и общественного блага, превращая античную этику в современный путеводитель по навигации в сложном мире социальных связей и личных амбиций.

Текст написан в доступном, живом и эрудированном стиле, где академическая точность мастерски соединяется с личными наблюдениями и актуальными примерами из массовой культуры. Эдит Холл удается демистифицировать Аристотеля, делая его идеи понятными даже для тех, кто никогда не открывал «Никомахову этику». Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет светскую, разумную и при этом возвышенную основу для построения достойной жизни. Это чтение помогает осознать, что ответственность за наше счастье лежит в наших руках и в нашей способности мыслить ясно, действовать справедливо и стремиться к совершенству в малом и великом.

Пер. с англ.

М.: Альпина нон-фикшн, 2019. 298 с.

ISBN 978-5-00139-087-9

Эдит Холл - Счастье по Аристотелю. Как античная философия может изменить вашу жизнь - Оглавление

Линия времени (все даты до н. э.)

Введение

Глава 1. Счастье

Глава 2. Потенциал

Глава 3. Решения

Глава 4. Коммуникация

Глава 5. Самопознание

Глава 6. Намерения

Глава 7. Любовь

Глава 8. Общество

Глава 9. Досуг

Глава 10. Отношение к смерти

Благодарности

Глоссарий

Примечания

Дополнительная литература