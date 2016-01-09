Цель этой книги – проследить истоки и ход этой революции. Как вышло, что мышление людей всего за несколько столетий изменилось настолько радикально и прочно?

Это богатая человеческая история, наполненная яркими драмами, выдающимися характерами, часто имевшая мятежную окраску.

Она же предъявляет особые требования к историку, поскольку значительная ее часть происходит не в физическом мире.

В ней есть цари и ангелы, полководцы и демоны. Следовательно, далеко не все события, описанные на этих страницах, можно объяснить материальными интересами и политическим расчетом.

На четкий и яркий мир простых смертных бросает тень другое измерение, в котором живут ангелы и демоны, в котором есть небесный свет и проклятия.

Современники Юсуфа, анализировавшие его падение, определенно не были наивными.

Они поняли сложные вопросы торговой политики и соперничества двух великих держав и вместе с тем никогда не сомневались в том, что пески Аравии одновременно стали сценой для небесной драмы, когда в схватке сошлись силы рая и ада. Можно было иметь разное мнение относительно того, на чьей стороне выступал Юсуф – ангелов или демонов, но и евреи, и христиане верили: все случившееся шло от Бога. Это был главный тезис эпохи, и историк поздней Античности, который не отдает ему должное, обречен на неудачу.

Холланд Том - В тени меча - Возникновение ислама и борьба за Арабскую империю

Пер. с англ. Л.А. Игоревского

Москва, Центрполиграф, 2015

ISBN 978-5-227-05974-1



Холланд Том - В тени меча - Возникновение ислама и борьба за Арабскую империю - Содержание

Часть первая - Введение

Глава 1 -Известные неизвестные

Часть вторая - Джахилия

Глава 2 - Ираншехр

Глава 3 - Новый Рим

Глава 4 - Дети Авраама

Глава 5 - Обратный отсчет перед апокалипсисом

Часть третья - Хиджра

Глава 6 - Больше вопросов, чем ответов

Глава 7 - Появление ислама

Холланд Том - В тени меча - Возникновение ислама и борьба за Арабскую империю - Появление ислама

В 679 г., через двадцать лет после того, как Муавия вознес молитву на Голгофе, франкский епископ Аркульф прибыл в Иерусалим. Стрессы и потрясения века не ослабили стремления христиан к паломничеству: уверенность в необходимости посещения святых мест оставалась непоколебимой и у тех, кто жили в других концах света, и у местных жителей. Хотя паломническая индустрия в Иерусалиме пришла в упадок, по крайней мере, если сравнивать ее с периодом расцвета, но заезжему епископу город показался наполненным толпами самых разных людей. И вьючными животными, причем в таких количествах, что Аркульфу приходилось то и дело зажимать нос и пробираться между кучами экскрементов, лежавшими повсюду на улицах. Нет, паломника, закаленного трудным путешествием из далекой Галлии, нельзя было сбить с толку какими то жалкими навозными кучами, и епископ очень скоро перестал обращать внимание на подобные мелочи, восхищенный городскими чудесами. Самым главным из них конечно была церковь Воскресения: святыня, не имевшая себе равных. Приезжему, каковым и был Аркульф, безусловно казалось, что римское правление вовсе не закончилось. Выданные ему путевые документы были на греческом языке, монеты в кошельке соответствовали стандартам монетных дворов Константинополя. На многих из них даже имелся символ христианской империи – крест. Власть на Святой земле определенно имела внешний вид римской.



Аркульф, естественно, был в курсе изменений. Новости о несчастьях, постигших Новый Рим, дошли и до Галлии. Ходили слухи, что сарацины опустошили целые провинции, – такова была их привычка. Даже Иерусалим, несравненный город церквей, не остался без клейма их правления. «На знаменитом месте, где когда то возвышался храм, – написал Аркульф, – сарацины строили четырехугольный молельный дом». Он наверняка описывал начатое Омаром и все еще не законченное в начале правления Муавии строительство мечети – «места поклонения» – так ее называли арабы. То, что они могли применить это же обозначение к любому месту поклонения, определенно не успокоило христиан: они совершенно точно знали, что, чем бы ни была мечеть, это не церковь. А богохульство ее расположения вызвало большую тревогу христиан, равно как и евреев, доселе проявлявших необоснованный оптимизм и упорно считавших, что арабы «восстанавливают стены Храма». Большинство христиан считали стройку дьявольским проектом, и один монах, ненароком заглянувший туда, якобы видел участвовавшую в работе бригаду демонов.