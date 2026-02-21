Порой, к немалому своему разочарованию, мы обнаруживаем, что живем не своей жизнью, что чужие ценности руководят нами и управляют нашими поступками. И кажется, у нашей жизни нет альтернативы даже тогда, когда мы чувствуем, что с ней что-то не в порядке. Даже тогда, когда окружающие рукоплещут нам, где-то глубоко внутри мы продолжаем чувствовать себя обманутыми. Задумаемся, к примеру, над такой подлинной историей: всю свою жизнь человек посвятил высшей школе, добросовестно служа делу просвещения. Выйдя на пенсию, он впал в депрессию, поскольку не было больше структуры, способной поддерживать его психологическую энергию. Не было прочной системы ценностей, которым он призван был служить, не было ощущения самого себя вне своей роли, своих обязанностей, своей преподавательской задачи. Однажды по пути домой после часового сеанса психотерапии он разрыдался прямо за рулем автомобиля, казалось бы, беспричинно и не имея какого-либо определенного образа в потрясенном сознании.

Джеймс Холлис - Обретение смысла во второй половине жизни - Как наконец стать по-настоящему взрослым

(Юнгианская психология)

М.: Когито-Центр, 2012. - 334 с.

ISBN 1-592-40120-1 (англ.)

ISBN 978-5-89353-358-3 (рус.)

Джеймс Холлис - Обретение смысла во второй половине жизни - Как наконец стать по-настоящему взрослым - Содержание

Предисловие

Вступление. Темный лес

Глава первая. Призраки, которые обходятся так дорого: какие дороги привели нас сюда?

Глава вторая. Как мы стали теми, кем стали

Глава третья. Внутренний конфликт

Глава четвертая. Преграды на пути к трансформации

Глава пятая. Динамика интимности

Глава шестая. Семья во второй половине жизни

Глава седьмая. Карьера против призвания

Глава восьмая. Новый миф, вырастающий из психопатологии обыденной жизни

Глава девятая. Обретение зрелой духовности в материальном веке

Глава десятая. Душевные омуты

Глава одиннадцатая. Исцеление души

Литература