Некое Я, о котором мне известно, что оно недостаточно знает для того, чтобы знать, что оно знает недостаточно, считает себя лучистым кристаллом, когда на самом деле это темноватый, мутноватый, неправильной формы, а подчас так и вовсе не прозрачный обсидиан. А то, которое я считаю своим Я, - лишь только голос Эго, тонкая пленка, растянувшаяся по поверхности безбрежного внутреннего моря. Наш язык подводит нас. Когда я говорю Я, которое из этих Я говорит? Какая часть в этот момент говорит за других? Когда я говорю «мое», чей именно слышен голос? Могу ли я сказать, что знаю себя в любой... или хотя бы в какой-то определенный момент?

Джеймс Холлис - Почему хорошие люди совершают плохие поступки - Понимание темных сторон нашей души

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2007. — 161 с.

Джеймс Холлис - Почему хорошие люди совершают плохие поступки - Понимание темных сторон нашей души - Содержание

Предисловие

Вступление

Глава 1 - Четыре формы выражения тени - I Тень, остающаяся бессознательной - II Тень, отвергаемая через проекцию - III Обладание через отождествление - IV Интеграция в сознание

Глава 2 - Психика как скопление центров - Сближение религии и психологии

Глава 3 - Раны Эроса - Встреча с Марсом - Цена необходимых адаптаций

Глава 4 - Психопатология: Страдание души - Системы тревожного менеджмента - Магическое мышление - Парафилии: извращенность желания - Расстройства личности

Глава 5 - Программирование имаго межличностных взаимоотношений - Любовь как теневая задача - Зрелые отношения - Сам себе психолог

Глава 6 - Тень добра - Теневые экстазы - Тень на рабочем месте - Чего хочет душа?

Глава 7

Глава 8 - Фауст как имя нарицательное - Человек подполья и рождение психологического - Темные личности с сердцами тьмы

Глава 9 - Послушный мальчик встречает Бога - Исцеление Бога

Глава 10 - Другие взаимодействия с позитивной Тенью - Принятие себя, принятие своей Тени - Тень как «Чего изволите?»

Глава 11 - Вопросы для размышления по ходу теневой работы - Тень как приглашение

Литература