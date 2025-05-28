Я все время думаю, что мог бы, а может, и должен был бы быть нормальным человеком и просто включать телевизор и смотреть спортивные передачи в свободное от работы психотерапевтом время. (Если хотите знать, моя любимая команда – «Филадельфия Иглз». По этой причине фанаты «Далласа» и «Нью-Йорка» не получат эту книгу и должны прекратить чтение прямо сейчас.) К сожалению, у Даймона, очевидно моего Даймона, похоже, другие идеи. Это как если быть серийным убийцей. У меня нормальные желания, я нормально хожу и разговариваю, а потом какая-то зловещая сила берет верх.

Что такое Даймон, спросите вы. Это дух-покровитель, руководящий посредник между богами и людьми. Это не бог и не демон. Это автономное герметическое звено между высшими и низшими силами. (Гермес был вестником богов; у римлян он стал Меркурием, его образ – логотип Western Union.) Платон рассказывал, что Сократ сам не говорил, это Даймон говорил через него, используя его в своих целях. Так же и художник, который пишет картины или сочиняет музыку. Даймон направляет руку, дает энергию. У человека есть только один выбор – подчиниться Даймону или нет.

Даймон обращается к каждому из нас разными способами, хотя мы часто сопротивляемся его настоятельному присутствию. Большинство из нас во многих случаях находят способы ускользнуть от его назойливого призыва. Иногда это уклонение приводит к тихой, спокойной жизни, но, возможно, оно также ведет к уменьшению длительности путешествия, а иногда и к патологии. Как однажды сказал Юнг, невроз – это подавленный или забытый бог. Так же, я думаю, обстоит дело и с Даймоном.

Когда я был молодым человеком, я добросовестно трудился над диссертацией о напряжении противоположностей, проявившемся в жизни и творчестве поэта У.Б. Йейтса. Вскоре после этого я написал первую в Америке книгу об относительно неизвестном на тот момент в Америке британском драматурге Гарольде Пинтере4 – и все это до 30 лет. Чтобы получить работу в академических кругах, я должен был продемонстрировать, что могу это сделать. А потом я остановился на десятилетия. Как ученый я должен был публиковаться или погибнуть. Но что-то внутри меня протестовало, и я заглох на два с половиной десятилетия. Если бы я хотел писать по заданию, я бы стал журналистом или копирайтером в рекламной фирме – обе эти профессии, несомненно, почетны. Но это внутреннее сопротивление было убедительным и, видимо, требовало от меня чего-то большего, чем просто продвижение по службе или рост зарплаты.

Джеймс Холлис – Призмы - Размышления о путешествии, которое мы называем жизнью

«Питер (Айлиб)», 2025. – 112 с.

ISBN 978-5-4461-4329-0

Джеймс Холлис – Призмы - Содержание

Предисловие

Глава первая. Архетипические присутствия: Большие формы, скрывающиеся под поверхностью нашей жизни

Глава вторая. Переосмысление нашего восприятия себя и мира во время чумы

Глава третья. Кто исцеляет целителя? – Профиль раненого целителя

Архетип раненого целителя

Профиль раненого целителя

Опасность быть раненым целителем

Заставить раны работать

Почему стоит заниматься помогающими профессиями?

Самоисцеление

Глава четвертая. О психологии комедии: над нами ли эта шутка?

Глава пятая. Пермутации желаний

Глава шестая. Все есть огонь: воображение как вход в душу

Глава седьмая. Бесплодная надежда Нарцисса: Исчезающий образ в слишком глубоком колодце

Глава восьмая. Теогония и терапия: Юнгианский взгляд на зло

Сравнительные представления о зле

Юнгианская концепция тени

Врожденная травма человеческого существования

Приведение Тени к осознанности

Смысл рождается в страдании

Глава девятая. Лавка сердца из тряпья и костей: Путь Йейтса от Вечного мальчика до Мудрого старика

Глава десятая. Необходимость персонального мифа

Глава одиннадцатая. За каждый смертный лоскуток: Остаться живым на переднем крае парада смертных

Когда пыль осядет, с чем мы останемся?

Задавать вопросы, которые расширяют

Остаться живым

Послесловие