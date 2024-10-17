Холлис Джеймс - Сотворение жизни - Поиск своего пути

Холлис - Сотворение жизни
Чем старше я становлюсь, тем более туманной видится жизнь. Мне думалось, что всё будет наоборот — с возрастом взор будет проясняться, пока мгла наконец не рассеется полностью, и тогда я смогу посмотреть на себя открыто и честно, с ясным пониманием того, что вижу. Вместо этого я пытаюсь безуспешно разглядеть свои очертания в мутном и тёмном зеркале.
Чем старше я становлюсь, тем более непослушными становятся мои пальцы, и нити жизни выскальзывают из них, не давая влиять на её ход. Я думал, что всё будет иначе, — осознание и воля, помноженные на возраст, позволят мне всё более свободно управлять своей жизнью, а ещё подарят чуточку удачи.
Чем старше я становлюсь, тем чаще меня настигают воспоминания о прошлом, которое я так старался забыть. Мешанина из мыслей и суждений, которые давно себя изжили, постыдные поступки. Я думал, что всё будет совсем по-другому: что смогу вырваться за пределы возможностей, определённых мне с рождения, поведу за собой близких мне людей и смогу превратить страх в свободу.
Чем старше я становлюсь, тем более наивными и странными кажутся юношеские мечты и героические мысли, которыми я жил в молодости. Я думал, что всё будет иначе, — что смогу исправить ошибки предков, буду ставить большие цели и обязательно их достигать, построю королевство… какое-нибудь, но точно построю, и точно королевство.
Это было в середине или в конце 1940-х годов. Один ребёнок сделал больно другому ребёнку и убежал. Тот, что остался, расплакался, его затрясло от бессильной ярости. Тогда один из взрослых, который наблюдал за этой сценой, облил его водой из шланга и сказал: «Остынь-ка немного». Этот поступок дал понять ребёнку, что он не имеет права чувствовать то, что чувствует. Всю свою жизнь он потратит на попытки понять, что происходит у него внутри, будет отстраняться от себя настоящего и утверждать, что вообще не способен на чувства.
Чем старше я становлюсь, тем безвозвратнее кажется, что всё, что я делаю, — это иду вперёд, чтобы обогнуть земной шар и снова прийти в точку, из которой начал. Я думал, что будет иначе, — чем дальше я способен продвинуться, тем дальше в итоге окажусь.
Чем старше я становлюсь, тем всё сильнее убеждаюсь, что новое — это тонкий лист бумаги, в который упаковали старое. Я думал, что всё будет иначе и жизнь окажется дорожкой из шагов, которая протянется в нечто новое, совершенно отличное от того, что уже было.
Холлис Джеймс - Сотворение жизни - Поиск своего пути
СПб.: Питер, 2025. — 224 с.
ISBN 978-5-4461-4138-8
Холлис Джеймс - Сотворение жизни – Содержание
Часть первая. Контекст, который, возможно, олицетворяет часть проблемы...
1. Создание жизни: необходимость личного мифа
2. Базовые комплексы
3. Познание жизни
4. Истории людей
5. Необходимые вымыслы
6. Проблема духовного авторитета
Часть вторая. Установки и их применение во второй половине жизни
7. Amor fati, или Любовь к своей судьбе
8. Искупление предков
9. Кризис
10. Неизбежное условие
11. Наставники, учителя, гуру и мудрецы
12. Необходимость хаоса
13. Конец амбиций
14. Величие малости
15. Смириться с этим…
16. Исцеление души
17. Фундаменталистская мораль
18. Что скрывается под реальностью?
19. В чём заключается наш истинный долг?
20. Область тщательной работы с Тенью
21. Печальная история о том, как умирали короли
22. Сегодня ничего не случилось
23. Чтение мира
24. Сложность взаимоотношений
25. Смех богов
26. В поисках синего света
Часть третья. Быть здесь
27. Благодарность
28. Итак, куда же мы попали?
Литература
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