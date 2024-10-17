Холлис Джеймс - Сотворение жизни - Поиск своего пути

Чем старше я становлюсь, тем более туманной видится жизнь. Мне думалось, что всё будет наоборот — с возрастом взор будет проясняться, пока мгла наконец не рас­сеется полностью, и тогда я смогу посмотреть на себя открыто и честно, с ясным пониманием того, что вижу. Вместо этого я пытаюсь безуспешно разглядеть свои очертания в мутном и тёмном зеркале.

Чем старше я становлюсь, тем более непослушными становятся мои пальцы, и нити жизни выскальзывают из них, не давая влиять на её ход. Я думал, что всё будет иначе, — осознание и воля, помноженные на возраст, позволят мне всё более свободно управлять своей жизнью, а ещё подарят чуточку удачи.

Чем старше я становлюсь, тем чаще меня настигают воспоминания о прошлом, которое я так старался забыть. ­Мешанина из мыслей и суждений, которые давно себя изжили, постыдные поступки. Я думал, что всё будет ­совсем по-другому: что смогу вырваться за пределы воз­можностей, определённых мне с рождения, поведу за собой близких мне людей и смогу превратить страх в свободу.

Чем старше я становлюсь, тем более наивными и странными кажутся юношеские мечты и героические мысли, которыми я жил в молодости. Я думал, что всё будет ­иначе, — что смогу исправить ошибки предков, буду ставить большие цели и обязательно их достигать, построю королевство… какое-нибудь, но точно построю, и точно королевство.

Это было в середине или в конце 1940-х годов. Один ребёнок сделал больно другому ребёнку и убежал. Тот, что остался, расплакался, его затрясло от бессильной ярости. Тогда один из взрослых, который наблюдал за этой сценой, облил его водой из шланга и сказал: «Остынь-ка немного». Этот поступок дал понять ребёнку, что он не имеет права чувствовать то, что чувствует. Всю свою жизнь он потратит на попытки понять, что происходит у него внутри, будет отстраняться от себя настоящего и утверждать, что вообще не способен на чувства.

Чем старше я становлюсь, тем безвозвратнее кажется, что всё, что я делаю, — это иду вперёд, чтобы обогнуть земной шар и снова прийти в точку, из которой начал. Я думал, что будет иначе, — чем дальше я способен продвинуться, тем дальше в итоге окажусь.

Чем старше я становлюсь, тем всё сильнее убеждаюсь, что новое — это тонкий лист бумаги, в который упаковали старое. Я думал, что всё будет иначе и жизнь окажется дорожкой из шагов, которая протянется в нечто новое, совершенно отличное от того, что уже было.

Холлис Джеймс - Сотворение жизни - Поиск своего пути

СПб.: Питер, 2025. — 224 с.

ISBN 978-5-4461-4138-8

Холлис Джеймс - Сотворение жизни – Содержание

Часть первая. Контекст, который, возможно, олицетворяет часть проблемы...

1. Создание жизни: необходимость личного мифа

2. Базовые комплексы

3. Познание жизни

4. Истории людей

5. Необходимые вымыслы

6. Проблема духовного авторитета

Часть вторая. Установки и их применение во второй половине жизни

7. Amor fati, или Любовь к своей судьбе

8. Искупление предков

9. Кризис

10. Неизбежное условие

11. Наставники, учителя, гуру и мудрецы

12. Необходимость хаоса

13. Конец амбиций

14. Величие малости

15. Смириться с этим…

16. Исцеление души

17. Фундаменталистская мораль

18. Что скрывается под реальностью?

19. В чём заключается наш истинный долг?

20. Область тщательной работы с Тенью

21. Печальная история о том, как умирали короли

22. Сегодня ничего не случилось

23. Чтение мира

24. Сложность взаимоотношений

25. Смех богов

26. В поисках синего света

Часть третья. Быть здесь

27. Благодарность

28. Итак, куда же мы попали?

Литература