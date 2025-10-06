Евреи и ислам - история конфликта и путь к диалогу - Эфраим Холмянский - Меир Антопольский - Пинхас Полонский

1. Коран и еврейское Писание

Ислам, христианство и иудаизм очень близки по той общей картине мира, которую они рисуют для своих последователей: единый Бог, Который сотворил мир, активно им управляет, говорит с людьми посредством Откровения и в конце времен будет судить всех людей, осуществляя награду и наказание, и т.д. Все они являются авраамическими, т.е. считают Авраама родоначальником своей религии.

Огромную часть Корана (четверть его объема) составляют тексты, связанные с евреями или с библейскими сюжетами.

Множество аятов дают самую возвышенную характеристику еврейскому народу, "Сынам Израиля". Коран подтверждает, что Аллах избрал еврейский народ для восприятия истины единобожия, для того, чтобы нести Божественный свет народам мира, и послал к нему пророка Моисея с Торой. (Моисей вообще является наиболее часто упоминаемой по имени личностью в Коране - 136 раз.) Таким образом, ислам признает первоначальную избранность еврейского народа, а также свой общий корень с иудаизмом.

Мы пожелали милость оказать тем, кто на той земле был угнетен, сделать их вождями веры [для народов] и дать им в наследство [обетованную землю] (Коран 28:5).

По Нашему ведению, Мы избрали их [сынов Израиля] и возвысили их над мирами [всеми обитателями миров, другими народами]. Мы даровали им знамения, в которых было заключено явное испытание (или "явная милость") (Коран 44:32-33).

Комментарий Аль-Мунтахаб: "Клянусь! Мы избрали сынов Израиля из всех людей их времени, зная, что они это заслуживают, и Мы отправляли к ним много пророков, ведая об их делах".

Однако такое возвышенное описание Корана относится, прежде всего, к древним евреям. По отношению же к евреям - современникам Мухаммада - отношение гораздо более сложное, и мы разберем это ниже.

В Коране также есть множество религиозной терминологии, связанной с иудаизмом, например, Джаннат Адн соответствует ивритскому Ган Эден, Райский сад; Джаханнам - это ГеНеном, Геенна, ад; Сакина - это Шхина, Божественное присутствие; Рух аль-Кудс - это Руах ha-Кодеш, Святой Дух; Байт аль-Макдис - это Бейт ha-Микдаш, Иерусалимский Храм, и другие.

Ислам признает еврейских пророков, а также считает пророками еще несколько библейских персонажей, таких как Адам, Энох (19:57), Ной (26:107), Авраам (4:161), Лот (26:162), Исмаил (19:55), Исаак (37:112), Яков (19:15), Иосиф, Моисей (19:22), Аарон (20:49), Итро (26:178), Иов (19:54), Йона, Давид и Соломон (17:57), Илия, Элиша (6:83-86), а также Иисус (3:45), Иоанн Креститель (3: 34), Захария (отец Крестителя).

Но все эти пророки считаются (по крайней мере, в общественном сознании) не столько еврейскими или христианскими, но, прежде всего, мусульманскими.

Эфраим Холмянский, Меир Антопольский, Пинхас Полонский - Евреи и ислам: история конфликта и путь к диалогу

Иерусалим, Орот Иерушалаим, 2022 г. – 238 с.

ISBN 978-1-949900-47-7

Эфраим Холмянский, Меир Антопольский, Пинхас Полонский - Евреи и ислам: история конфликта и путь к диалогу - Содержание

Предисловие

(1) Межрелигиозный диалог

(2) О транскрипции имен и переводах Корана

(3) "Земные темы" в религиозном обсуждении

Глава 1. Ислам - краткая общая картина

1. Пророк Мухаммад и предыдущие пророки

2. Коран, структура и статус отдельных аятов

3. Исламская устная традиция: сунна, хадисы

4. Запрет нововведений и поощрение "обновления"

5. Социальные структуры исламского мира

6. Базовые законы и принципы ислама

7. Мусульманское право

8. Исламская мистика, суфии

9. Современный ислам: Фундаментализм противоположных направлений

Глава 2. Соотношение иудаизма и ислама - основные моменты

1. Коран и еврейское Писание

2. Подобия и различия в установках и в теологии

Глава 3. Историческая перспектива: евреи в исламском мире, статус зимми

1. Евреи в мире ислама - по сравнению с христианскими странами

2. Евреи в период Мухаммада (610-632)

3. Период Четырех праведных халифов (632-661)

4. Евреи в период праведных халифов

5. Омейядский халифат (661-750)

6. Политическая трансформация халифата: Аббасиды, Фатимиды, Айюбиды и мамлюки (750-1517)

7. Золотой век ислама (750-1250)

8. Еврейская община в раннем халифате: период гаонов

9. Обыденная жизнь евреев в исламском мире: статус зимми

10. "Аль-Андалус" и золотой век евреев Испании

11. Османский период (1517-1917)

12. Статус зимми в 19 веке

13. Новая ситуация - сионизм и создание Израиля

Глава 4. Отношение ислама к еврейскому народу

1. В Коране

2. В дальнейшей исламской традиции

3. Итог

Глава 5. Отношение ислама к Торе

1. Подтверждение истинности Торы

2. "Искажение Торы"

3. Есть ли различие в жертвоприношении сына Авраама?

Глава 6. Имеет ли еврейский народ право на Святую Землю

1. Религиозная важность владения Святой Землей

2. Право распределения земель принадлежит Богу

3. Сторонники права евреев на Святую Землю

4. Противники права евреев на Святую Землю

Глава 7. Иерусалим и Храмовая Гора в иудаизме и исламе

1. Вопрос не только академический...

2. Иерусалим и Храм в иудаизме

А. Формирование исламских представлений о Иерусалиме и Храмовой Горе

3. Иерусалимский Храм в Коране

4. Ночное Путешествие Мухаммада: исра и мирадж

5. Халиф Омар на Храмовой Горе (638)

6. Еврейское влияние на исламскую традицию о Храмовой Горе

7. Комплекс Горы как Храм династии Омейядов (661-750)

Б. Статус Иерусалима в последующей исламской истории

8. Период Аббасидов и Фатимидов (750-1099)

9. Евреи на Храмовой Горе в первый исламский период (от Омара до крестоносцев, 638-1099)

10. Крестоносцы, Салах ад-Дин и возобновление мессианских надежд

11. Период Мамлюков и Османов (1260-1917)

12. Современный период (с 1917)

Глава 8. Джихад 161

1. Джихад - общее представление

2. Джихад это исправление себя или экспансия?

3. Является ли военный джихад делом "личным" или же "государственным"?

4. В ситуации джихада не может быть заключен "мир" - только "перемирие"

5. Условия "приостановки джихада"

6. Возможна ли отмена военного джихада

7. Шахиды

8. Историческая перспектива: стремление религии к распространению

9. Современное соотношение военного и мирного джихадов

10. "Земля ислама" и "земля войны"

11. "Призыв к принятию ислама", Дава

12. Джихад против Израиля

13. "Примирение с Божественным решением"

14. Выводы

Глава 9. Радикальный ислам сегодня: «исламизм" и "палестинский нарратив"

1. Два противоположных направления в развитии ислама сегодня

2. История и идеология исламизма

3. Антиеврейские установки в современном исламе

4. Изменение отношения к евреям вследствие сионизма и создания Государства Израиля

5. Формирование палестинского нарратива: аль-Хусейни и его связь с нацизмом

6. Палестинский нарратив в идеологии ООП

7. Такая, "разрешенный обман"

8. Деструктивное влияние палестинского нарратива на исламское общество

Глава 10. Модернизация в исламе

1. Модернизация религии как ответ на столкновение с реальностью

2. Проблемы ислама в современном мире

3. Фундаменталистский путь модернизации в исламе

4. Основные установки модернистского ислама

5. Деятельность модернистского ислама

А. Модернизация в конце 19 - начале 20 века

(1) Египет

(2) Тюркские народы Российской Империи

Б. Модернизация во второй половине и конце 20 - начале 21 века

(3) Судан

(4) Юго-Восточная Азия

(5) Турция

(6) Саудовская Аравия

Глава 11. Попытка понять суть конфликта: "Евреи спорят про закон, христиане про веру, а мусульмане про власть"

1. Закон, вера и власть в исторической перспективе

2. Различное отношение христианства и ислама к "евреям рассеяния" и к "евреям государства Израиля"

3. Святость индивидуума и святость социума

4. Особые "исключения для еврейского народа" в исламе и в христианстве

Глава 12. Итог