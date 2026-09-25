Хорбери - Еврейская война при Траяне и Адриане

«Еврейская война при Траяне и Адриане» Уильяма Хорбери посвящена двум крупнейшим еврейским восстаниям, последовавшим за разрушением Иерусалима в 70 году н. э.: восстаниям в Киренаике, Египте, на Кипре и в Месопотамии во время Парфянской войны Траяна 115–117 годов и восстанию Симеона бар Косибы — Бар-Кохбы — в Иудее при Адриане в 132–135 годах. Автор сознательно рассматривает эти обычно разделяемые события вместе, прослеживая преемственность между Великим восстанием 66–70 годов, войной диаспоры при Траяне и последней крупной войной Иудеи с Римом. В центре исследования находятся римская имперская политика, еврейские представления о свободе и искуплении, память о разрушенном Храме, мессианские ожидания и отношения между Иудеей и многочисленными общинами диаспоры.

Хорбери объединяет литературные свидетельства Кассия Диона, Евсевия Кесарийского, Иустина Мученика и раввинских текстов с папирусами, надписями, монетами, письмами Бар-Кохбы и археологическими данными Иудейской пустыни. Особое внимание уделяется причинам восстаний, роли проекта Элии Капитолины и вопросу о запрете обрезания, устройству повстанческого «израильского царства», титулу «князь Израиля», падению Бетара, римским репрессиям и последующей политике Антонина Пия. Книга одновременно показывает масштаб разрушений и преемственность еврейской религиозной жизни, связывая историю войн с формированием раввинистического иудаизма и развитием раннего христианства.

Хорбери Уильям – Еврейская война при Траяне и Адриане

СПб., 2026. – 512 с. Оригинальное издание: Cambridge University Press, 2014.

ISBN 978-0-521-62296-7

Хорбери Уильям – Еврейская война при Траяне и Адриане – Содержание

Список карт Кирена, Мармарика и побережье к западу от Александрии Египет Кипр, Сирия, Месопотамия и Вавилония Иудея (Палестина)

Благодарности

Сокращения

Введение Источники и историки Предпосылки Траян и Адриан Адриан и Антонин Пий