Хорев - Цель моей жизни – Прославить Господа

Михаил Иванович Хорев прожил долгую жизнь, но не успел написать ни одной книги в бумажном варианте. Настоящая автобиография составлена из его личных рассказов, проповедей и писем, в которых он откровенно делился с родными и церковью своим пониманием Бога, Его святой воли, своего служения и жизненного призвания.

Жизнь в блокадном Ленинграде, скитания семьи без отца, арестованного за верность Богу, четыре срока лишения свободы, «африканка» и «пресс-камера» — лишь часть того, что довелось пережить Михаилу Ивановичу. Но какими бы тяжёлыми ни были обстоятельства, этот служитель стремился прославить Господа Иисуса Христа, Который стал его величайшей драгоценностью и смыслом жизни.

Хорев Михаил – Цель моей жизни – Прославить Господа

Хорев М. И. Цель моей жизни — прославить Господа: Автобиография. – [Б. м.]: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2025. – 343 с.

Хорев Михаил – Цель моей жизни – Содержание