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Хорев - Цель моей жизни – Прославить Господа

Хорев - Цель моей жизни – Прославить Господа
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

Михаил Иванович Хорев прожил долгую жизнь, но не успел написать ни одной книги в бумажном варианте. Настоящая автобиография составлена из его личных рассказов, проповедей и писем, в которых он откровенно делился с родными и церковью своим пониманием Бога, Его святой воли, своего служения и жизненного призвания.

Жизнь в блокадном Ленинграде, скитания семьи без отца, арестованного за верность Богу, четыре срока лишения свободы, «африканка» и «пресс-камера» — лишь часть того, что довелось пережить Михаилу Ивановичу. Но какими бы тяжёлыми ни были обстоятельства, этот служитель стремился прославить Господа Иисуса Христа, Который стал его величайшей драгоценностью и смыслом жизни.

Хорев Михаил – Цель моей жизни – Прославить Господа

Хорев М. И. Цель моей жизни — прославить Господа: Автобиография. – [Б. м.]: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2025. – 343 с.

Хорев Михаил – Цель моей жизни – Содержание

  • От издателя

  • Глава 1. Незабываемое детство

    • Мои родители

    • Ранние годы

    • Правде учат с детства

    • Необычная просьба

    • Встретимся у престола!

    • Первое и последнее свидание

    • Без отца

    • В блокадном Ленинграде

    • Эвакуация

    • Мамины уроки

  • Глава 2. Юности светлая пора

    • Страж моей души

    • Покаяние и крещение

    • Тайное служение

    • Что посеет человек, то пожнёт

    • Верующие не умирают

    • Площадь «Пять углов»

  • Глава 3. Тернистый, но радостный путь

    • Необычное бракосочетание

    • Шаги веры

    • Неизгладимые следы

  • Глава 4. Первый арест

    • Под стражей

    • Услышанная молитва

    • Суд

    • Памятный букет

    • Золотой

  • Глава 5. Второй арест

    • Снова разлука

    • Следствие

    • Две недели поста

    • Суд

    • Савелий

    • Откровенный шантаж

    • Мудрость или предательство?

  • Глава 6. Жизнь на свободе

    • Где стригут Самсонов?

    • Книгоноша

    • Бог творит чудеса!

    • Вызов следователю

  • Глава 7. Третий арест

    • Снова тюрьма

    • Рядом с домом, но не дома

    • Неправедный суд

    • Скитания по пересыльным тюрьмам

    • Ростовская колония

    • Свердловская тюрьма

    • Омская колония

    • Пасхальный день

    • Без компромиссов

    • Долина смертной тени

    • Камера «африканка»

    • «Пресс-камера»

    • Без выхода на свободу

  • Глава 8. Четвёртый срок

    • Улан-удинская тюрьма

    • Южлаг

    • Злой день

    • В одной упряжке

    • Неожиданные перемены

    • Бог верен!

  • Приложение. Судебный процесс над благовестником Совета церквей Михаилом Ивановичем Хоревым

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Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 19 hours ago
Благодарю.

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