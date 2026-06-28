Хорев - Цель моей жизни – Прославить Господа
Михаил Иванович Хорев прожил долгую жизнь, но не успел написать ни одной книги в бумажном варианте. Настоящая автобиография составлена из его личных рассказов, проповедей и писем, в которых он откровенно делился с родными и церковью своим пониманием Бога, Его святой воли, своего служения и жизненного призвания.
Жизнь в блокадном Ленинграде, скитания семьи без отца, арестованного за верность Богу, четыре срока лишения свободы, «африканка» и «пресс-камера» — лишь часть того, что довелось пережить Михаилу Ивановичу. Но какими бы тяжёлыми ни были обстоятельства, этот служитель стремился прославить Господа Иисуса Христа, Который стал его величайшей драгоценностью и смыслом жизни.
Хорев Михаил – Цель моей жизни – Прославить Господа
Хорев М. И. Цель моей жизни — прославить Господа: Автобиография. – [Б. м.]: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2025. – 343 с.
Хорев Михаил – Цель моей жизни – Содержание
От издателя
Глава 1. Незабываемое детство
Мои родители
Ранние годы
Правде учат с детства
Необычная просьба
Встретимся у престола!
Первое и последнее свидание
Без отца
В блокадном Ленинграде
Эвакуация
Мамины уроки
Глава 2. Юности светлая пора
Страж моей души
Покаяние и крещение
Тайное служение
Что посеет человек, то пожнёт
Верующие не умирают
Площадь «Пять углов»
Глава 3. Тернистый, но радостный путь
Необычное бракосочетание
Шаги веры
Неизгладимые следы
Глава 4. Первый арест
Под стражей
Услышанная молитва
Суд
Памятный букет
Золотой
Глава 5. Второй арест
Снова разлука
Следствие
Две недели поста
Суд
Савелий
Откровенный шантаж
Мудрость или предательство?
Глава 6. Жизнь на свободе
Где стригут Самсонов?
Книгоноша
Бог творит чудеса!
Вызов следователю
Глава 7. Третий арест
Снова тюрьма
Рядом с домом, но не дома
Неправедный суд
Скитания по пересыльным тюрьмам
Ростовская колония
Свердловская тюрьма
Омская колония
Пасхальный день
Без компромиссов
Долина смертной тени
Камера «африканка»
«Пресс-камера»
Без выхода на свободу
Глава 8. Четвёртый срок
Улан-удинская тюрьма
Южлаг
Злой день
В одной упряжке
Неожиданные перемены
Бог верен!
Приложение. Судебный процесс над благовестником Совета церквей Михаилом Ивановичем Хоревым
Comments (1 comment)